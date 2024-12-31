В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 31 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: После небольшой передышки «Виннипег» снова принялся за свое и сейчас опять возглавляет Запад.

Последние матчи: В трех последних играх «Виннипег» одержал убедительные победы над не самыми слабыми соперниками, забив в общей сложности 14 шайб.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Виннипега» не может рассчитывать на Флери и Самберга.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем поединке хозяева льда легко расправятся с проблемными «хищниками».

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Успехи «Нэшвилла» в последних матчах с большой натяжкой можно назвать поднятие со дна конференции, но клуб из Теннеси уже на 14 позиции в таблице.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Брюнетт со своим «Нэшвиллом» играет в какой-то непонятный хоккей, где предугадать исход отдельно взятого матча практически невозможно

Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Нэшвилла» имеет только Смит. У него травма верхней части тела, и не совсем ясно, когда он снова вернётся в строй.

Общий тонус клуба: Есть надежды, что в предстоящем поединке у «Нэшвилла» будут шансы, чтобы набрать очки.

Статистика для ставок

«Виннипег» выиграл три последних поединка по сезону

У «Нэшвилла» в девяти последних выездных поединках только одна победа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.61, на гостей — 3.04.

Прогноз: «Виннипег» добьется уверенной победы.

Альтернативный прогноз: В матче не будет много голов.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.85.