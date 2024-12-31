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    «Виннипег» продлит победную серию?

    «Виннипег» — «Нэшвилл». Ставка (к. 2.06), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 31 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Нэшвилл»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 31 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Декабря 2024 года

    Виннипег

  • НХЛ
    •  Виннипег 03:30 Нэшвилл

    Нэшвилл

  • НХЛ
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: После небольшой передышки «Виннипег» снова принялся за свое и сейчас опять возглавляет Запад.

    Последние матчи: В трех последних играх «Виннипег» одержал убедительные победы над не самыми слабыми соперниками, забив в общей сложности 14 шайб.

    Виннипег — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Виннипега» не может рассчитывать на Флери и Самберга.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем поединке хозяева льда легко расправятся с проблемными «хищниками».

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Успехи «Нэшвилла» в последних матчах с большой натяжкой можно назвать поднятие со дна конференции, но клуб из Теннеси уже на 14 позиции в таблице.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Брюнетт со своим «Нэшвиллом» играет в какой-то непонятный хоккей, где предугадать исход отдельно взятого матча практически невозможно

    Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Нэшвилла» имеет только Смит. У него травма верхней части тела, и не совсем ясно, когда он снова вернётся в строй.

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    Общий тонус клуба: Есть надежды, что в предстоящем поединке у «Нэшвилла» будут шансы, чтобы набрать очки.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» выиграл три последних поединка по сезону

    • У «Нэшвилла» в девяти последних выездных поединках только одна победа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.61, на гостей — 3.04.

    Прогноз: «Виннипег» добьется уверенной победы.

    Альтернативный прогноз: В матче не будет много голов.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.85.

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    «Виннипег» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» продлит победную серию?
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