Виннипег
Нэшвилл
«Виннипег»
Турнирное положение: После небольшой передышки «Виннипег» снова принялся за свое и сейчас опять возглавляет Запад.
Последние матчи: В трех последних играх «Виннипег» одержал убедительные победы над не самыми слабыми соперниками, забив в общей сложности 14 шайб.
Виннипег — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Виннипега» не может рассчитывать на Флери и Самберга.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем поединке хозяева льда легко расправятся с проблемными «хищниками».
«Нэшвилл»
Турнирное положение: Успехи «Нэшвилла» в последних матчах с большой натяжкой можно назвать поднятие со дна конференции, но клуб из Теннеси уже на 14 позиции в таблице.
Последние матчи: Брюнетт со своим «Нэшвиллом» играет в какой-то непонятный хоккей, где предугадать исход отдельно взятого матча практически невозможно
Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Нэшвилла» имеет только Смит. У него травма верхней части тела, и не совсем ясно, когда он снова вернётся в строй.
Общий тонус клуба: Есть надежды, что в предстоящем поединке у «Нэшвилла» будут шансы, чтобы набрать очки.
Статистика для ставок
- «Виннипег» выиграл три последних поединка по сезону
- У «Нэшвилла» в девяти последних выездных поединках только одна победа
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.61, на гостей — 3.04.
Прогноз: «Виннипег» добьется уверенной победы.
- 4.10Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.70Салават Юлаев — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.43Сиэтл — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: В матче не будет много голов.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.85.