В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Сент-Луис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: Состояние «Детройта» кроме, как агония по-другому описать нельзя. Клуб опустился уже на предпоследнее место восточной конференции, и перспектив что-то изменить в ближайшее время почти нет.

Последние матчи: После небольшого пробуждения «Детройт» снова принялся за свое и проиграл два матча прямому конкуренту за выживание «Монреалю».

Травмированные игроки: Официально травмированных у «Детройта» перед предстоящим матчем нет, чего не наблюдалось больше полутора сезонов.

Общий тонус клуба: Даже в домашнем поединке против «Сент-Луиса» поставить на хозяев может только отчаявшийся человек.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: После прихода Монтгомери была небольшая вспышка активности, но последние проигрыши отбросили «Сент-Луис» на 11 строчку Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках «Сент-Луис» не выиграл ни разу, хотя в поединке против «Флориды» были самые реальные шансы это сделать.

Травмированные игроки: Проблемы у «Сент-Луиса» со здоровьем имеют Круг и Ледди. Вполне вероятно матч может пропустить и Нейборс.

Общий тонус клуба: В поединке против «Детройта» гости имеют весьма неплохие шансы на успех, поскольку соперник абсолютно в разобранном состоянии.

Статистика для ставок

«Детройт» за шесть последних домашних поединков выиграл только два раза

«Сент-Луис» проиграл два последних очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.56, на гостей — 2.72.

Прогноз: «Сент-Луис» продолжит страдания «Детройта».

Альтернативный прогноз: Игра будет результативной, поскольку проблемы в обороне имеются у обоих соперников.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.72.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.