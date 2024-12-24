Детройт
Сент-Луис
«Детройт»
Турнирное положение: Состояние «Детройта» кроме, как агония по-другому описать нельзя. Клуб опустился уже на предпоследнее место восточной конференции, и перспектив что-то изменить в ближайшее время почти нет.
Последние матчи: После небольшого пробуждения «Детройт» снова принялся за свое и проиграл два матча прямому конкуренту за выживание «Монреалю».
Детройт — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Официально травмированных у «Детройта» перед предстоящим матчем нет, чего не наблюдалось больше полутора сезонов.
Общий тонус клуба: Даже в домашнем поединке против «Сент-Луиса» поставить на хозяев может только отчаявшийся человек.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: После прихода Монтгомери была небольшая вспышка активности, но последние проигрыши отбросили «Сент-Луис» на 11 строчку Востока.
Последние матчи: В трех последних поединках «Сент-Луис» не выиграл ни разу, хотя в поединке против «Флориды» были самые реальные шансы это сделать.
Травмированные игроки: Проблемы у «Сент-Луиса» со здоровьем имеют Круг и Ледди. Вполне вероятно матч может пропустить и Нейборс.
Общий тонус клуба: В поединке против «Детройта» гости имеют весьма неплохие шансы на успех, поскольку соперник абсолютно в разобранном состоянии.
Статистика для ставок
- «Детройт» за шесть последних домашних поединков выиграл только два раза
- «Сент-Луис» проиграл два последних очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.56, на гостей — 2.72.
Прогноз: «Сент-Луис» продолжит страдания «Детройта».
- 2.10Бостон — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.20Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.23Нэшвилл — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Игра будет результативной, поскольку проблемы в обороне имеются у обоих соперников.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.72.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.