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    «Сент-Луис» легко справится с «Детройтом»?

    «Детройт» — «Сент-Луис». Ставка (к. 2.72), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 24 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Сент-Луис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Декабря 2024 года

    Детройт

  • НХЛ
    •  Детройт 03:00 Сент-Луис

    Сент-Луис

  • Сент-Луис
    •

    «Детройт»

    Турнирное положение: Состояние «Детройта» кроме, как агония по-другому описать нельзя. Клуб опустился уже на предпоследнее место восточной конференции, и перспектив что-то изменить в ближайшее время почти нет.

    Последние матчи: После небольшого пробуждения «Детройт» снова принялся за свое и проиграл два матча прямому конкуренту за выживание «Монреалю».

    Детройт — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Официально травмированных у «Детройта» перед предстоящим матчем нет, чего не наблюдалось больше полутора сезонов.

    Общий тонус клуба: Даже в домашнем поединке против «Сент-Луиса» поставить на хозяев может только отчаявшийся человек.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: После прихода Монтгомери была небольшая вспышка активности, но последние проигрыши отбросили «Сент-Луис» на 11 строчку Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках «Сент-Луис» не выиграл ни разу, хотя в поединке против «Флориды» были самые реальные шансы это сделать.

    Травмированные игроки: Проблемы у «Сент-Луиса» со здоровьем имеют Круг и Ледди. Вполне вероятно матч может пропустить и Нейборс.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Детройта» гости имеют весьма неплохие шансы на успех, поскольку соперник абсолютно в разобранном состоянии.

    Статистика для ставок

    • «Детройт» за шесть последних домашних поединков выиграл только два раза

    • «Сент-Луис» проиграл два последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.56, на гостей — 2.72.

    Прогноз: «Сент-Луис» продолжит страдания «Детройта».

    Альтернативный прогноз: Игра будет результативной, поскольку проблемы в обороне имеются у обоих соперников.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.72.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.

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    «Детройт» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» легко справится с «Детройтом»?
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