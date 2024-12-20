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    «Локомотив» одержит очередную скромную победу?

    «Локомотив» — «Автомобилист». Ставка (к. 2.13) и прогноз на хоккей, КХЛ, 20 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Автомобилист»
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    Алексей Береглазов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» примет «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене-2000» 20 декабря. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Декабря 2024 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: В 37 матчах ярославцы заработали 60 очков, с которыми прописались на 1-й позиции в таблице Западной конференции, опередив на 10+ баллов ближайших конкурентов.

    Последние матчи: В конце прошлого месяца «Локомотив» допустил несколько промахов за довольно короткий отрезок матчей, но незадолго до паузы в чемпионате сумел обыграть «Трактор» — 4:2, «Адмирал» — 3:0 и «Амур» — 4:3 ОТ.

    Локомотив — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    Перед самим перерывом команда Игоря Никитина провела еще одну неудачную встречу: второй раз за сезон «Локо» уступил ЦСКА — 1:2. В своем последнем матче ярославцы взяли верх над СКА — 3:2.

    Не сыграют: В составе ярославского клуба нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Даже с учетом всех недавних промахов «Локомотив» проводит изумительный сезон. Сыграв больше половины матчей в регулярке, ярославцы по-прежнему излучают безумную уверенность.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Сдержанность, расчет и дисциплинированность являются основными факторами успеха «Локомотива» на продолжительном отрезке. Идеи Игоря Никитина, которые нравятся далеко не всем, все еще приносят желаемый эффект.

    На данном этапе чемпионата «Локомотив» производит впечатление одного из самых очевидных претендентов на Кубок, а к игре ярославцев в контексте результатов практически невозможно придраться.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В активе екатеринбуржцев 42 очка по итогам 34 проведенных встреч. В таблице Восточной конференции команда занимает 4-е место, опережая по дополнительным показателям 5-ю «Магнитку».

    Последние матчи: Последняя победа «Автомобилиста» была зафиксирована несколькими неделями ранее: на домашней площадке уральцы взяли верх над «Авангардом» — 4:2.

    В серии следующих матчей — вплоть до последнего на текущий момент — команду Николая Заварухина сопровождали исключительно поражения. Так, «Авто» проиграло «Трактору» (дважды — 3:5; 1:3), «Спартаку» — 4:5 Б, «Авангарду» — 2:4 и «Металлургу» Мг — 2:4.

    Не сыграют: Ник Эберт, Кертис Волк.

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    • Состояние команды: В текущий регулярный сезон «Автомобилист» входил уверенно: нынешняя кампания может стать для команды Николая Заварухина по-настоящему прорывной в плане реализованного потенциала.

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    Однако основной проблемой «Автомобилиста», которая присутствовала и годами ранее, является непременный спад, который сопровождается значительными турнирными потерями ввиду затяжного характера.

    В последнее время «Автомобилист» переживает крайне сложный период: если до начала месяца екатеринбуржцы оставались претендентами на лидерство в конференции, то в настоящий момент они рискуют выпасть за пределы первой пятерки.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» победил в 9 матчах из 11 последних на домашней площадке

    • Всего в одной игре из предыдущих восьми на своей территории «Локомотив» пропустил больше 2 голов

    • Ни в одном очном матче с «Автомобилистом» из последних четырех не было забито более 4 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.77, ничья — в 4.20, а победа «Автомобилиста» — в 4.32.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 4.5 — за 1.75.

    Прогноз: «Локомотив» по-прежнему демонстрирует впечатляющие результаты, чего в последнее время нельзя сказать о команде Николая Заварухина, которая испытывает определенные сложности.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 4.5 за 2.13.

    Прогноз: С учетом того, насколько хороша оборона «Локо», предстоящий матч едва ли выйдет в лидеры игрового дня в контексте результативности.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 1.5 за 1.86.

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    «Локомотив» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» одержит очередную скромную победу?
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