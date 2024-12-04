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    «Сочи» сумеет избежать крупного поражения

    «Авангард» — «Сочи». Ставка (к. 1.84) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Сочи»
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    Сочинцы уступили «Амуру» в Хабаровске
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» примет «Сочи». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 4 декабря. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Декабря 2024 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Авангард»

    Турнирное положение: В активе «Авангарда» 28 очков по итогам 31 встречи. В таблице Восточной конференции омичи идут 9-ми, отставая от 8-й «Лады» на 1 турнирный пункт.

    Последние матчи: В течение предыдущих недель «Авангард» поочередно обыграл «Адмирал» — 2:1, «Барыс» — 3:2 ОТ и «Металлург» Мг — 2:1 Б. Данная серия без поражений стала для него одной из наиболее продолжительных с начала сезона.

    Авангард — Сочи: коэффициенты букмекеров

    В следующем матче команда Сергея Звягина уступила «Автомобилисту» — 2:4 и сбавила довольно неплохой темп. Вместе с тем «Авангард», вернувшись на родную арену, провел безобразную встречу с «Северсталью» — 2:4.

    Не сыграют: Михаил Бердин, Сергей Бойков, Алекс Грант, Даниил Степанов.

    Состояние команды: Осеннюю часть сезона «Авангард» бездарно провалил. Едва ли результаты омичей соответствуют статусу одного из флагманов отечественного хоккея.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    С Сергеем Звягиным во главе «Авангард» продвигается по дистанции недопустимо слабо. Боевой состав омичей не может реализовать собственный потенциал ввиду отсутствия конструктивной игры.

    Выправить ситуацию предстоит канадскому специалисту Ги Буше, который славится системным подходом и прагматизмом. Возможно, предметный хоккей — это то, чего сейчас не хватает «Авангарду».

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы провели 31 встречу, в которой заработали 25 очков. В таблице Западной конференции южане прописались на 11-м месте, с разрывом в 10 баллов от зоны плей-офф.

    Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца «Сочи» добился эффектной победы над «Куньлунем» в битве аутсайдеров — 6:5 ОТ. После столь яркой встречи южане проводят очередной слабый отрезок.

    В частности, за матчем с китайским соперником последовали поражения от «Сибири» — 3:6 и «Барыса» — 2:4. Далее состоялась победа над «Ладой» — 3:2, после которой команда Сергея Зубова проиграла «Ак Барсу» — 2:3 ОТ, «Адмиралу» — 3:4 и «Амуру» — 1:2.

    Не сыграют: Андрей Никонов.

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    • Состояние команды: Турнирная картина «Сочи» не меняется на протяжении последних сезонов. Южане по-прежнему относятся к числу аутсайдеров, не имея перспектив что-либо изменить.

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    Команда Сергея Зубова проигрывает в подавляющем большинстве матчей, изредка демонстрируя проблески первоклассного хоккея. Зачастую своих редких локальных успехов «Сочи» добивается за счет характера.

    Однако и этот элемент жесткой борьбы не работает на дистанции: «Сочи» банально не хватает ресурсов и мастерства, с которыми можно было бы цепляться за результаты на продолжительных отрезках.

    Статистика для ставок

    • Ни в одном домашнем матче из четырех последних «Авангард» не забивал больше 2 голов

    • В двух последних личных встречах в Омске был пробит тотал больше 7,5, а победа в матчах доставалась «Авангарду»

    • Поражением «Сочи» закончились три последние гостевые встречи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 4.70, а победа «Сочи» — в 5.25.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

    Прогноз: «Авангард» по-прежнему выглядит неважно на дистанции. При этом для него нет особой разницы, на какой территории и в каких матчах допускать осечки. Безусловно, «Сочи» даже в таких условиях остается аутсайдером, но от попыток навязать борьбу южане явно не откажутся.

    Ставка: «Сочи» победит с форой +1.5 за 1.84.

    Прогноз: Предстоящие соперники зачастую ассоциируются с проблемами в обороне, которые в совокупности своей могут обеспечить высокую результативность.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.92.

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    «Авангард» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Сочи» сумеет избежать крупного поражения
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