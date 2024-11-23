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    Сможет ли «Ак Барс» победить в Череповце?

    «Северсталь» — «Ак Барс». Ставка (к. 2.30) и прогноз на хоккей, КХЛ, 23 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Ак Барс»
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    Кирилл Семенов и Семен Кошелев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет 23 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: Череповчане занимают 6-е место в таблице Запада с 32 очками в активе после 27-и матчей. «Северсталь» опережает 9-ю позицию в конференции на 4 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Адмирал» со счетом 2:1, перебросав соперника. До этого «Северсталь» крупно проиграла «Витязю» (1:7).

    В последних 5-и матчах череповчане 4 раза проиграли при 1-й победе. За этот период «Северсталь» уступила «Спартаку» (1:4), «Витязю» (0:2) и минскому «Динамо» (1:3).

    Не сыграют: Алексей Кручинин и Александр Скоренов (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Северсталь» пока не может стабильно набирать очки, иногда команда проваливается и выдает серию поражений. После 4-х неудач подряд череповчане могут начать уже победную серию.

    Стоит отметить, что на своей площадке «Северсталь» выступает куда лучше, чем в гостях. При родных трибунах команда набрала 18 очков из 24-х возможных, занимая по этому показателю 5-е место на Западе.

    В «Северстали» есть отличная связка нападающих Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин, которые делают результат практически в каждом матче. В предстоящей встрече против «Ак Барса» форварды должны помочь своей команде.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Казанцы располагаются на 4-й позиции Востока с 35-ю очками в активе, отставая от 1-й строчки в конференции на 7 баллов после 26-и сыгранных матчей.

    Последние матчи: В прошедшей встрече «Ак Барс» всухую обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:0, забросив победную шайбу еще в 1-м периоде. До этого команда уступила ЦСКА (0:3).

    В последних 5-и матчах «Ак Барс» трижды победил и дважды проиграл. За этот период казанцы также обыграли СКА (3:2 ОТ) и «Куньлунь» (5:0), а уступили «Локомотиву» (1:2).

    Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

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    • Состояние команды: «Ак Барс» удачно выступает на протяжении всего сезона, команда регулярно набирает очки и претендует на лидерство Востока. Несмотря на это, казанцы могут уступить «Северстали».

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    Оборону «Ак Барса» довольно сложно взломать. Если казанцы пропустят первыми, то им придется открываться, а «Северсталь» может ловить соперника на контратаках.

    Если «Ак Барс» сыграет в обороне без ошибок, то у череповчан не будет никаких шансов победить, ведь казанцы куда мастеровитее своего предстоящего соперника.

    Статистика для ставок

    • «Северсталь» выиграла только 1 матч из последних 5-и

    • В последних 8-и встречах на чужой площадке «Ак Барс» победил 5 раз

    • «Северсталь» дважды обыгрывала «Ак Барс» в последних 3-х очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.10, а победа «Северстали» — в 2.70.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Ак Барс» победит «Северсталь» в предстоящем матче. Казанцы сейчас сильнее череповчан.

    Ставка: Победа «Ак Барса» за 2.30.

    Прогноз: «Северсталь» попытается взломать оборону «Ак Барса», но казанцы будут сопротивляться.

    Ставка: Тотал 5 меньше за 1.95.

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    «Северсталь» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Ак Барс» победить в Череповце?
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