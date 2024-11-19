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    «Витязь» даст бой «железнодорожникам»?

    «Локомотив» — «Витязь». Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккей, КХЛ, 19 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Витязь
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Витязь»
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    Даниил Бут — нападающий «Локомотива»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Витязь». Игра пройдет 19 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Ноября 2024 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Витязь

    Витязь

  • Подольск
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Ярославцы располагаются на 1-й позиции Запада с 50-ю очками в активе после 29-и матчей. «Локомотив» опережает ближайшего преследователя на 13 баллов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда одолела «Торпедо» с минимальным счетом 1:0. До этого «Локомотив» всухую проиграл ЦСКА со счетом 0:2.

    Локомотив — Витязь: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах команда пропустила всего 4 шайбы при 6-и заброшенных. За этот период «Локомотив» также одолел «Спартак» (2:0) и «Ак Барс» (2:1).

    Не сыграет: Павел Красковский (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Локомотив» — самая стабильная команда в лиге в нынешнем сезоне. Даже поражение от ЦСКА не выбило «железнодорожников» из колеи.

    У «Локомотива» точно лучшая оборона в КХЛ, команда крайне редко пропускает, но при этом не так много забрасывает. К примеру, за последние 3 матча голкипер команды дважды отыграл на ноль.

    «Локомотив» ушел в большой отрыв от конкурентов в борьбе за 1-е место. Есть ощущение, что «железнодорожники» не отдадут 1-ю строчку на Западе, но для этого команде необходимо держать марку.

    «Витязь»

    Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за плей-офф. «Витязь» занимает 9-е место в таблице Запада с 27-ю баллами после 28-и встреч, отставая от зоны плей-офф на 3 балла.

    Последние матчи: В прошедшей встрече подмосковная команда неожиданно разгромила «Северсталь» со счетом 7:1, а до этого «Витязь» проиграл минскому «Динамо» (4:6).

    За последние 5 матчей у команда получилось только дважды обыграть «Северсталь» и трижды проиграть. За этот период «Витязь» уступил «Сочи» (1:3) и московскому «Динамо» (3:4).

    Не сыграет: Григорий Ващенко (травма).

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  • Сегодня

    • Состояние команды: Сейчас за «Витязем» интересно наблюдать, ведь команда выступает очень весело, но крайне нестабильно. Даже за последние 2 встречи подмосковная команда успела упустить преимущество в 2 шайбы и устроить разгромить.

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    Стоит отметить 3-ку нападения Бучельников — Барак — Чехович, которые сейчас просто разрывают практически в каждом матче «Витязя». Все 3 форварда сейчас в топе лучших бомбардиров лиги.

    Действительно, у «Витязя» огромный атакующий потенциал, ведь есть еще талантливые нападающие, но команда точно не будет претендовать на высокие места из-за не очень стабильной игры.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х встречах «Витязь» пробивал тотал 7 больше

    • «Локомотив» проиграл только 1 раз в последних 13-и матчах

    • В последней очной встрече «Витязь» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.45, ничья — в 4.80, а победа «Витязя» — в 6.70.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.45 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: Матч снова получится низовым, «Локомотив» действует от обороны.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» 3 меньше за 2.05.

    Прогноз: «Локомотив» не сможет разгромить «Витязь», подмосковная команда будет сопротивляться.

    Ставка: Победа «Витязя» с форой (+1.5) за 2.00.

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    «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Витязь» даст бой «железнодорожникам»?
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