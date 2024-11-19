В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Витязь». Игра пройдет 19 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Ярославцы располагаются на 1-й позиции Запада с 50-ю очками в активе после 29-и матчей. «Локомотив» опережает ближайшего преследователя на 13 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда одолела «Торпедо» с минимальным счетом 1:0. До этого «Локомотив» всухую проиграл ЦСКА со счетом 0:2.

В последних 5-и матчах команда пропустила всего 4 шайбы при 6-и заброшенных. За этот период «Локомотив» также одолел «Спартак» (2:0) и «Ак Барс» (2:1).

Не сыграет: Павел Красковский (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Локомотив» — самая стабильная команда в лиге в нынешнем сезоне. Даже поражение от ЦСКА не выбило «железнодорожников» из колеи.

У «Локомотива» точно лучшая оборона в КХЛ, команда крайне редко пропускает, но при этом не так много забрасывает. К примеру, за последние 3 матча голкипер команды дважды отыграл на ноль.

«Локомотив» ушел в большой отрыв от конкурентов в борьбе за 1-е место. Есть ощущение, что «железнодорожники» не отдадут 1-ю строчку на Западе, но для этого команде необходимо держать марку.

«Витязь»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за плей-офф. «Витязь» занимает 9-е место в таблице Запада с 27-ю баллами после 28-и встреч, отставая от зоны плей-офф на 3 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече подмосковная команда неожиданно разгромила «Северсталь» со счетом 7:1, а до этого «Витязь» проиграл минскому «Динамо» (4:6).

За последние 5 матчей у команда получилось только дважды обыграть «Северсталь» и трижды проиграть. За этот период «Витязь» уступил «Сочи» (1:3) и московскому «Динамо» (3:4).

Не сыграет: Григорий Ващенко (травма).

Состояние команды: Сейчас за «Витязем» интересно наблюдать, ведь команда выступает очень весело, но крайне нестабильно. Даже за последние 2 встречи подмосковная команда успела упустить преимущество в 2 шайбы и устроить разгромить.

Стоит отметить 3-ку нападения Бучельников — Барак — Чехович, которые сейчас просто разрывают практически в каждом матче «Витязя». Все 3 форварда сейчас в топе лучших бомбардиров лиги.

Действительно, у «Витязя» огромный атакующий потенциал, ведь есть еще талантливые нападающие, но команда точно не будет претендовать на высокие места из-за не очень стабильной игры.

Статистика для ставок

В последних 2-х встречах «Витязь» пробивал тотал 7 больше

«Локомотив» проиграл только 1 раз в последних 13-и матчах

В последней очной встрече «Витязь» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.45, ничья — в 4.80, а победа «Витязя» — в 6.70.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.45 и 1.53 соответственно.

Прогноз: Матч снова получится низовым, «Локомотив» действует от обороны.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» 3 меньше за 2.05.

Прогноз: «Локомотив» не сможет разгромить «Витязь», подмосковная команда будет сопротивляться.

Ставка: Победа «Витязя» с форой (+1.5) за 2.00.