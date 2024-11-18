Салават Юлаев
Металлург Мг
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: Уфимцы занимают 4-е место в таблице Восточной конференции с 33 очками в активе после 24-х встреч. «Салават Юлаев» отстает от 1-й строчки на 6 пунктов.
Последние матчи: В прошедшей встрече уфимцы разгромили «Барыс» со счетом 4:1, а до этого команда также уверенно одолела «Ладу» (3:1). Матчем ранее «Салават Юлаев» одолел «Торпедо» (3:2 ОТ).
Салават Юлаев — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров
В последних 6-и встречах команда проиграла только минскому «Динамо» (2:3 Б) и 5 раз победила. За этот период «Салават Юлаев» также одолел «Сибирь» (3:2 Б) и СКА (4:2).
Не сыграет: Глеб Кузьмин (травма).
Состояние команды: «Салават Юлаев» не сразу начал играть мощно, команда долго набирала форму и сейчас можно сказать, что уфимцы — одни из лидеров Востока.
Сейчас «Салават Юлаев» громит одного соперника за другим, а самая главная сила уфимцев — легионеры. Именно они регулярно делают результат в атаке, все иностранцы в Уфе — высокого класса.
Один из лидеров «Салавата Юлаева» — Джошуа Ливо. Форвард уже набрал 24 (12+12) очков в 24-х встречах нынешнего сезона. Ливо является самой грозной силой уфимцев.
«Металлург Мг»
Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Востока с 29-ю очками в активе. У конкурентов «Металлурга Мг» меньше сыгранных матчей, поэтому вся борьба еще впереди.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда не смогла обыграть «Ладу» в основное время, подопечные Андрея Разина одолели соперника только по буллитам (1:2).
В последнее время «Металлург Мг» стал часто набирать очки. Единственное поражение за 5 матчей случилось 13-го ноября в матче против «Трактора» с разгромным счетом 0:4.
Не сыграет: Данила Юров (травма).
Состояние команды: Кажется, что кризис «Металлурга Мг» позади, но не все так просто. Да, команда побеждает, но все еще может провалиться, в игре подопечных Разина есть нестабильность.
В последнем матче «Лада» сумела навязать борьбу «Металлургу Мг», набрав один балл, но в предстоящем поединке против «Салавата Юлаева» команде будет тяжелее, ведь у уфимцев есть убойная атакующая линия.
Видимо «Металлург Мг» не сможет повторить результат прошлого сезона и вновь выиграть Кубок Гагарина, в 1-й половине нынешнего сезона подопечных Разина штормит.
Статистика для ставок
- «Салават Юлаев» набирает очки на протяжении 6-и последних матчей
- В последних 5-и матчах «Металлург Мг» проиграл только 1 раз
- «Металлург Мг» дважды обыгрывал «Салават Юлаев» в последних 3-х очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.80, а победа «Металлурга Мг» — в 2.65.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.
- 2.35Ак Барс — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.93Вегас — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.30Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Прогноз: Сейчас «Салават Юлаев» все-таки сильнее «Металлурга Мг».
Ставка: Победа «Салавата Юлаева» 2.45.
Прогноз: Можно предположить, что команды не будут активно лететь в атаку на старте матча.
Ставка: Тотал 1.5 меньше в 1-м периоде за 1.83.