ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагСборная Нидерландов, Дортмунд или возвращение в «Аякс». Где продолжит карьеру Тен Хаг? Фрэнсис НганнуТриумф Вердума, два проигрыша Нганну и еще 4 громких апсета в тяжелом весе UFC Хулио СолерНовый Робертсон из Аргентины. Солер может стать звездой «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед»
  • 00:54
    • Нидерланды разбили Венгрию в Лиге наций
  • 00:43
    • Германия забила семь мячей Боснии и Герцеговине
    Все новости спорта

    Сейчас уфимцы все-таки сильнее подопечных Разина...

    «Салават Юлаев» — «Металлург Мг». Ставка (к. 2.45) и прогноз на хоккей, КХЛ, 18 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Металлург Мг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Панин — защитник «Салавата Юлаева»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург Мг». Игра пройдет 18 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург Мг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 18 Ноября 2024 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Металлург Мг

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Уфимцы занимают 4-е место в таблице Восточной конференции с 33 очками в активе после 24-х встреч. «Салават Юлаев» отстает от 1-й строчки на 6 пунктов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече уфимцы разгромили «Барыс» со счетом 4:1, а до этого команда также уверенно одолела «Ладу» (3:1). Матчем ранее «Салават Юлаев» одолел «Торпедо» (3:2 ОТ).

    Салават Юлаев — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

    В последних 6-и встречах команда проиграла только минскому «Динамо» (2:3 Б) и 5 раз победила. За этот период «Салават Юлаев» также одолел «Сибирь» (3:2 Б) и СКА (4:2).

    Не сыграет: Глеб Кузьмин (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Салават Юлаев» не сразу начал играть мощно, команда долго набирала форму и сейчас можно сказать, что уфимцы — одни из лидеров Востока.

    Сейчас «Салават Юлаев» громит одного соперника за другим, а самая главная сила уфимцев — легионеры. Именно они регулярно делают результат в атаке, все иностранцы в Уфе — высокого класса.

    Один из лидеров «Салавата Юлаева» — Джошуа Ливо. Форвард уже набрал 24 (12+12) очков в 24-х встречах нынешнего сезона. Ливо является самой грозной силой уфимцев.

    «Металлург Мг»

    Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Востока с 29-ю очками в активе. У конкурентов «Металлурга Мг» меньше сыгранных матчей, поэтому вся борьба еще впереди.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда не смогла обыграть «Ладу» в основное время, подопечные Андрея Разина одолели соперника только по буллитам (1:2).

    В последнее время «Металлург Мг» стал часто набирать очки. Единственное поражение за 5 матчей случилось 13-го ноября в матче против «Трактора» с разгромным счетом 0:4.

    Не сыграет: Данила Юров (травма).

  • Серия десяти «Локомотива», локальные успехи «Спартака», неудачный отрезок СКА
  • КХЛ: обзор десятой игровой недели
  • 11/11/2024

    • Состояние команды: Кажется, что кризис «Металлурга Мг» позади, но не все так просто. Да, команда побеждает, но все еще может провалиться, в игре подопечных Разина есть нестабильность.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В последнем матче «Лада» сумела навязать борьбу «Металлургу Мг», набрав один балл, но в предстоящем поединке против «Салавата Юлаева» команде будет тяжелее, ведь у уфимцев есть убойная атакующая линия.

    Видимо «Металлург Мг» не сможет повторить результат прошлого сезона и вновь выиграть Кубок Гагарина, в 1-й половине нынешнего сезона подопечных Разина штормит.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» набирает очки на протяжении 6-и последних матчей

    • В последних 5-и матчах «Металлург Мг» проиграл только 1 раз

    • «Металлург Мг» дважды обыгрывал «Салават Юлаев» в последних 3-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.80, а победа «Металлурга Мг» — в 2.65.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Сейчас «Салават Юлаев» все-таки сильнее «Металлурга Мг».

    Ставка: Победа «Салавата Юлаева» 2.45.

    Прогноз: Можно предположить, что команды не будут активно лететь в атаку на старте матча.

    Ставка: Тотал 1.5 меньше в 1-м периоде за 1.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.15
  • Прогноз на матч Силва — Араухо
  • Бои
  • Сегодня в 05:50
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сакраменто — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Крейг — Никал
  • Бои
  • Сегодня в 06:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оливейра — Чендлер
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Джонс — Миочич
  • Бои
  • Сегодня в 07:45
    •  2.67
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шинник — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Латвия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Северная Македония — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Динамо — Амкал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салават Юлаев» — «Металлург Мг»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сейчас уфимцы все-таки сильнее подопечных Разина...
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры