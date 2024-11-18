В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург Мг». Игра пройдет 18 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург Мг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимцы занимают 4-е место в таблице Восточной конференции с 33 очками в активе после 24-х встреч. «Салават Юлаев» отстает от 1-й строчки на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошедшей встрече уфимцы разгромили «Барыс» со счетом 4:1, а до этого команда также уверенно одолела «Ладу» (3:1). Матчем ранее «Салават Юлаев» одолел «Торпедо» (3:2 ОТ).

В последних 6-и встречах команда проиграла только минскому «Динамо» (2:3 Б) и 5 раз победила. За этот период «Салават Юлаев» также одолел «Сибирь» (3:2 Б) и СКА (4:2).

Не сыграет: Глеб Кузьмин (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Салават Юлаев» не сразу начал играть мощно, команда долго набирала форму и сейчас можно сказать, что уфимцы — одни из лидеров Востока.

Сейчас «Салават Юлаев» громит одного соперника за другим, а самая главная сила уфимцев — легионеры. Именно они регулярно делают результат в атаке, все иностранцы в Уфе — высокого класса.

Один из лидеров «Салавата Юлаева» — Джошуа Ливо. Форвард уже набрал 24 (12+12) очков в 24-х встречах нынешнего сезона. Ливо является самой грозной силой уфимцев.

«Металлург Мг»

Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Востока с 29-ю очками в активе. У конкурентов «Металлурга Мг» меньше сыгранных матчей, поэтому вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда не смогла обыграть «Ладу» в основное время, подопечные Андрея Разина одолели соперника только по буллитам (1:2).

В последнее время «Металлург Мг» стал часто набирать очки. Единственное поражение за 5 матчей случилось 13-го ноября в матче против «Трактора» с разгромным счетом 0:4.

Не сыграет: Данила Юров (травма).

Состояние команды: Кажется, что кризис «Металлурга Мг» позади, но не все так просто. Да, команда побеждает, но все еще может провалиться, в игре подопечных Разина есть нестабильность.

В последнем матче «Лада» сумела навязать борьбу «Металлургу Мг», набрав один балл, но в предстоящем поединке против «Салавата Юлаева» команде будет тяжелее, ведь у уфимцев есть убойная атакующая линия.

Видимо «Металлург Мг» не сможет повторить результат прошлого сезона и вновь выиграть Кубок Гагарина, в 1-й половине нынешнего сезона подопечных Разина штормит.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» набирает очки на протяжении 6-и последних матчей

В последних 5-и матчах «Металлург Мг» проиграл только 1 раз

«Металлург Мг» дважды обыгрывал «Салават Юлаев» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.80, а победа «Металлурга Мг» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Сейчас «Салават Юлаев» все-таки сильнее «Металлурга Мг».

Ставка: Победа «Салавата Юлаева» 2.45.

Прогноз: Можно предположить, что команды не будут активно лететь в атаку на старте матча.

Ставка: Тотал 1.5 меньше в 1-м периоде за 1.83.