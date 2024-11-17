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    «Виннипег» способен проиграть два матча подряд?

    «Флорида» — «Виннипег». Ставка (к. 2.70), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Виннипег»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Виннипег», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Ноября 2024 года

    Флорида

  • НХЛ
    •  Флорида 03:00 Виннипег

    Виннипег

  • НХЛ
    •

    «Флорида»

    Турнирное положение: Нельзя сказать, что «Флорида» не в форме, однако тот же Бобровский играет не на полную катушку, хотя этого хватает для второй позиции на Востоке.

    Последние матчи: В двух последних поединках не получалось многое, да еще и удача была не на стороне «Флориды», поскольку «пантеры» проиграли обе встречи.

    Флорида — Виннипег: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Морис и его помощники могут быть довольно, поскольку у «Флориды» в предстоящем поединке сыграют все сильнейшие.

    Общий тонус клуба: Несмотря на то, что в своем последнем матче «Виннипег» также проиграл, но именно гости выглядят более вероятными победителями предстоящей игры.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Про феномен «Виннипега» в этом сезоне уже сказано многое, поэтому первое место во всей лиге канадская команда полностью заслужила.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Последний матч «Виннипега» получился максимально неубедительным, и так безынициативно она в этом сезоне еще не играла, поэтому поражение от «Тампы» абсолютно по делу.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Виннипега» не может рассчитывать на Хейнолу и Стэнли, но есть равноценные замены со скамейки.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Флориды» ожидается с большим интересом, поскольку обе команды обладают серьезным потенциалом, как в защите, так и в нападении.

    Статистика для ставок

    • За «Виннипегом» остались четыре предыдущих очных поединка

    • «Флорида» проиграла два последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.61, на гостей — 2.70.

    Прогноз: «Флорида» не сможет победить куда более цельный «Виннипег».

    Альтернативный прогноз: Матч будет тяжёлым для обеих клубов, поэтому предположить овертайм не будет лишним.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.70

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85

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    «Флорида» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» способен проиграть два матча подряд?
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