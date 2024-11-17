В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Виннипег», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: Нельзя сказать, что «Флорида» не в форме, однако тот же Бобровский играет не на полную катушку, хотя этого хватает для второй позиции на Востоке.

Последние матчи: В двух последних поединках не получалось многое, да еще и удача была не на стороне «Флориды», поскольку «пантеры» проиграли обе встречи.

Травмированные игроки: Морис и его помощники могут быть довольно, поскольку у «Флориды» в предстоящем поединке сыграют все сильнейшие.

Общий тонус клуба: Несмотря на то, что в своем последнем матче «Виннипег» также проиграл, но именно гости выглядят более вероятными победителями предстоящей игры.

«Виннипег»

Турнирное положение: Про феномен «Виннипега» в этом сезоне уже сказано многое, поэтому первое место во всей лиге канадская команда полностью заслужила.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Последний матч «Виннипега» получился максимально неубедительным, и так безынициативно она в этом сезоне еще не играла, поэтому поражение от «Тампы» абсолютно по делу.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Виннипега» не может рассчитывать на Хейнолу и Стэнли, но есть равноценные замены со скамейки.

Общий тонус клуба: Матч против «Флориды» ожидается с большим интересом, поскольку обе команды обладают серьезным потенциалом, как в защите, так и в нападении.

Статистика для ставок

За «Виннипегом» остались четыре предыдущих очных поединка

«Флорида» проиграла два последних матча по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.61, на гостей — 2.70.

Прогноз: «Флорида» не сможет победить куда более цельный «Виннипег».

Альтернативный прогноз: Матч будет тяжёлым для обеих клубов, поэтому предположить овертайм не будет лишним.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.70

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85