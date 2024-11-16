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    «Лада» выстоит на домашнем катке против «Магнитки»

    «Лада» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 2.60) и прогноз на хоккей, КХЛ, 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Металлург» Мг
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    Егор Морозов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Лада Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Металлург» Мг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2024 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 17:00 Металлург Мг

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •

    «Лада»

    Турнирное положение: Тольяттинцы провели 24 матча и набрали 23 очка, с которыми расположились на 9-м месте в таблице Востока, отставая по дополнительным показателям от 8-й «Сибири».

    Последние матчи: Не так давно «Лада» выдала серию из трех побед, ставшую ее личным рекордом в нынешнем сезоне. Так, «автозаводцы» обыграли «Нефтехимик» — 3:0, «Авангард» — 3:1 и «Динамо» Москва — 3:2.

    Лада — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

    После сенсационного отрезка «Лада» потерпела поражения от ЦСКА — 1:4 и «Салавата Юлаева» — 1:3. Накануне стало известно, что руководство тольяттинского клуба отправило в отставку Олега Браташа

    Не сыграют: Андрей Алтыбармакян, Владислав Червоненко.

    Состояние команды: Нынешний регулярный сезон «Лада» проводит неоднозначно, но моментами производит впечатление команды, готовой бороться за место в первой восьмерке.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Ввиду катастрофически слабых кондиций прямых конкурентов «Лада» отыграла существенный разрыв от топ-8. Теперь тольяттинцы будут всеми силами цепляться за шанс пройти квалификацию.

    Тем не менее одной из явных проблем «Лады» остается слабый атакующий ресурс, в результате чего даже в успешных матчах команда крайне редко забивает больше 3 голов.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: По итогам 27 матчей «Магнитка» расположилась на 6-м месте в Восточной конференции. За этот период действующий чемпион заработал всего 27 очков.

    Последние матчи: В первой половине текущего месяца «Металлург» Мг провел удачный выезд на Дальний Восток, где поочередно обыграл «Адмирал» — 3:2 ОТ и «Амур» — 2:1 ОТ.

    Вместе с тем команда Андрея Разина зацепилась за успешный результат на территории «Сибири» — 4:1. Последний же матч оказался провальным: дома «Магнитка» была разбита «Трактором» — 0:4.

    Не сыграют: В составе магнитогорцев нет потерь.

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    • Состояние команды: По-прежнему «Металлург» Мг преодолевает дистанцию регулярного чемпионата с перебоями. Как и на старте сезона, команде Андрея Разина не хватает стабильности.

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    Отсутствие последовательности в результатах «Металлурга» Мг связано со слабой конструктивной игрой, ввиду того что форвардам «сталеваров» трудно удерживать продуктивный ритм на продолжительном отрезке.

    В нынешнем сезоне самая длинная серия побед «Магнитки» состояла из четырех матчей — довольно скромный показатель по меркам клуба, который годом ранее боролся за лидерство в конференции.

    Статистика для ставок

    • «Лада» не проигрывала в основное время в четырех домашних матчах из пяти последних

    • Всего в одном матче в Тольятти из четырех предыдущих было забито больше 2 голов

    • Ни в одном гостевом матче из последних трех «Металлург» Мг не проиграл и не пропустил больше 2 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 3.41, ничья — в 4.00, а победа «Металлурга» Мг — в 1.97.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

    Прогноз: «Лада» остается командой-загадкой, предугадать дальнейший потенциал которой довольно непросто, однако сейчас очевидно, что на фоне шансов проникнуть в зону первой восьмерки тольяттинцы каждую встречу постараются проводить максимально продуктивно.

    Ставка: «Лада» победит с форой 0 за 2.60.

    Прогноз: «Лада» является одной из наименее результативных команд лиги, которая едва ли изменит эту тенденцию в матче против соперника, способного наказать за открытый хоккей.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.

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    «Лада» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Лада» выстоит на домашнем катке против «Магнитки»
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