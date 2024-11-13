В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене Металлург» 13 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: На счету магнитогорцев 27 очков, заработанных за 26 матчей, ввиду чего команде удалось закрепиться на 6-м месте в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Неделями ранее «Металлург» Мг пережил уже который по счету неудачный отрезок, запомнившийся четырьмя поражениями в пяти встречах.

Но к этому моменту команда Андрея Разина скорректировала курс и одержала три победы. Поочередно южноуральцы разобрались с «Адмиралом» — 3:2 ОТ, «Амуром» — 2:1 ОТ и «Сибирью» — 4:1.

Не сыграют: В составе «Магнитки» отсутствуют кадровые потери.

Состояние команды: По дистанции текущего сезона сезона «Металлург» Мг идет крайне тяжело и нестабильно: за небольшими сериями побед зачастую следуют неудачи.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Из-за откровенно слабого начала и отсутствия последовательности в результатах команде Андрея Разина не удается прогрессировать на уровне, достаточном для борьбы за лидирующие позиции.

В нынешних кондициях действующий обладатель Кубка Гагарина без особых проблем вышел бы в плей-офф, однако, если бы серии до четырех побед начались сейчас, «Металлург» Мг едва ли продержался долго.

«Трактор»

Турнирное положение: По итогам 25 матчей челябинцы закрепились на 1-м месте в таблице Востока с 37 очками на счету. От 2-го «Автомобилиста» лидер ушел в отрыв на 3 балла.

Последние матчи: В пяти предыдущих матчах «Трактор» проиграл трижды, оставив позади серию из шести побед кряду, которая была прервана во встрече с «Автомобилистом» — 4:5.

После неудачного дерби команда Бенуа Гру разгромила «Сибирь» — 5:0, а затем уступила «Локомотиву» — 3:5 и «Адмиралу» — 3:4 ОТ. Накануне «Трактор» взял верх над «Амуром» — 4:3.

Не сыграют: Артем Блажиевский.

Состояние команды: Если оценивать кампанию «Трактора» с начала сезона, то едва ли можно усомниться в ее безоговорочном успехе, который обусловлен лидерством в таблице.

Тренер Бенуа Гру за сравнительно короткий период проделал идеальную работу, превратив «Трактор» в одного из первых претендентов на Кубок, если к моменту его начала этот настрой и тонус будут сохранены.

Определенные беспокойства могут вызвать лишь последние результаты, которые напомнили о том, что «Трактор» моментами может быть таким же уязвимым, как и все без исключения соперники на Востоке.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил в трех последних встречах

Только в одном матче из шести последних с участием «Металлурга» Мг был пробит тотал больше 5.5

В трех последних очных матчах был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.00, а победа «Трактора» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: Сейчас челябинцы переживают не лучший период, обусловленный частыми потерями очков. Однако в принципиальном дерби против большого соперника команда Бенуа Гру способна настроиться на максимально боевую игру.

Ставка: «Трактор» победит в матче за 1.98.

Прогноз: Даже в провальных с точки зрения результатов матчах реализации «Трактора» остается на высоком уровне. А ввиду проблем в обороне, присущих «Магнитке», дерби Урала может закончиться большим количеством голов в исполнении гостей.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 1.84.