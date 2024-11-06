В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет 6 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место на Западе и во всей лиге. «Локомотив» набрал 42 очка за 24 встречи, опережая ближайшего преследователя (СКА) на 10 пунктов.

Последние матчи: В прошлой встрече «железнодорожники» обыграли лидера Востока «Трактор» (5:3), а до этого одержали победу над «Ак Барсом» по буллитом со счетом 3:2.

У «Локомотива» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот период команда также обыграла СКА (3:2), минское «Динамо» (3:2) и «Амур» (5:0).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Локомотив» — лучшая команда КХЛ с большим отрывом. Да, «железнодорожники» играют, как правило, от обороны и блещут результативностью в атаке, но регулярно побеждают.

Интересно, что «Локомотив» только дважды проигрывал в основное время в нынешнем сезоне, а также дважды — за пределами 60-и минут матча — фантастический результат.

Кажется, что у «Локомотива» все на своем месте. Отлично пришелся ко двору нападающий Александр Радулов, которые регулярно набирает очки. К тому же, главный тренер Игорь Никитин также полностью подходит «Локомотиву».

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородцы занимают 7-е место в таблице Запада с 25-ю очками в активе после 23-х сыгранных матчей. «Торпедо» опережает 9-ю строчку в конференции на 4 балла.

Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла московское «Динамо» со счетом 5:4 по буллитам. До этого «Торпедо» крупно уступило минскому «Динамо» (2:5).

В последних 5-и встречах у команды Игоря Ларионова только 1 победа и 4 поражения. За этот период «Торпедо» также уступило ЦСКА (1:3), «Витязю» (1:2) и «Салавату Юлаеву» (4:5).

Не сыграет: Игорь Ларионов (травма).

Состояние команды: «Торпедо» показало интересный и результативный хоккей в последнем матче против московского «Динамо». Было видно, что команда хотела победить.

Практически во всех проигранных матчах в последнее время «Торпедо» играло также активно и креативно, но ничего не получалось. В какой-то момент у нижегородцев все валилось из рук.

Сейчас, кажется, результативность наладилась и «Торпедо» потихоньку обретает уверенность, но впереди — грозный «Локомотив», которого не получится обыграть на одном коньке.

Статистика для ставок

«Торпедо» проиграло 4 матча из последних 5-и

У «Локомотива» продолжается победная серия, которая насчитывает 8 матчей подряд

В последних 3-х очных встречах «Локомотив» дважды обыгрывал «Торпедо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.50, а победа «Торпедо» — в 4.50.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.08 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» сдержит атакующий напор «Торпедо», команды выдадут низовой поединок.

Ставка: Тотал 5 меньше за 2.05.

Прогноз: Сейчас «Локомотив» точно лучшая команда в лиге. К тому же, «железнодорожники» уверенно действуют на своей площадке.

Ставка: Победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.80.