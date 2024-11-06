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    Сможет ли «Торпедо» остановить «железнодорожников»?

    «Локомотив» — «Торпедо». Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккей, КХЛ, 6 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Торпедо»
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    Даниил Исаев — голкипер «Локомотива»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет 6 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Ноября 2024 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: Команда занимает 1-е место на Западе и во всей лиге. «Локомотив» набрал 42 очка за 24 встречи, опережая ближайшего преследователя (СКА) на 10 пунктов.

    Последние матчи: В прошлой встрече «железнодорожники» обыграли лидера Востока «Трактор» (5:3), а до этого одержали победу над «Ак Барсом» по буллитом со счетом 3:2.

    Локомотив — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    У «Локомотива» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот период команда также обыграла СКА (3:2), минское «Динамо» (3:2) и «Амур» (5:0).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Сейчас «Локомотив» — лучшая команда КХЛ с большим отрывом. Да, «железнодорожники» играют, как правило, от обороны и блещут результативностью в атаке, но регулярно побеждают.

    Интересно, что «Локомотив» только дважды проигрывал в основное время в нынешнем сезоне, а также дважды — за пределами 60-и минут матча — фантастический результат.

    Кажется, что у «Локомотива» все на своем месте. Отлично пришелся ко двору нападающий Александр Радулов, которые регулярно набирает очки. К тому же, главный тренер Игорь Никитин также полностью подходит «Локомотиву».

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородцы занимают 7-е место в таблице Запада с 25-ю очками в активе после 23-х сыгранных матчей. «Торпедо» опережает 9-ю строчку в конференции на 4 балла.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла московское «Динамо» со счетом 5:4 по буллитам. До этого «Торпедо» крупно уступило минскому «Динамо» (2:5).

    В последних 5-и встречах у команды Игоря Ларионова только 1 победа и 4 поражения. За этот период «Торпедо» также уступило ЦСКА (1:3), «Витязю» (1:2) и «Салавату Юлаеву» (4:5).

    Не сыграет: Игорь Ларионов (травма).

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    • Состояние команды: «Торпедо» показало интересный и результативный хоккей в последнем матче против московского «Динамо». Было видно, что команда хотела победить.

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    Практически во всех проигранных матчах в последнее время «Торпедо» играло также активно и креативно, но ничего не получалось. В какой-то момент у нижегородцев все валилось из рук.

    Сейчас, кажется, результативность наладилась и «Торпедо» потихоньку обретает уверенность, но впереди — грозный «Локомотив», которого не получится обыграть на одном коньке.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» проиграло 4 матча из последних 5-и

    • У «Локомотива» продолжается победная серия, которая насчитывает 8 матчей подряд

    • В последних 3-х очных встречах «Локомотив» дважды обыгрывал «Торпедо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.50, а победа «Торпедо» — в 4.50.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.08 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» сдержит атакующий напор «Торпедо», команды выдадут низовой поединок.

    Ставка: Тотал 5 меньше за 2.05.

    Прогноз: Сейчас «Локомотив» точно лучшая команда в лиге. К тому же, «железнодорожники» уверенно действуют на своей площадке.

    Ставка: Победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.80.

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    «Локомотив» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Торпедо» остановить «железнодорожников»?
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