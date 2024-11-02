В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Спартак». Игра пройдет 2 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Команда Сергея Зубова занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе. «Сочи» отстает от зоны плей-офф на 7 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече команда проиграла «Нефтехимику» (1:2) на чужой площадке, а до этого «Сочи» также уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3 по буллитам.

За последние 5 матчей команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Сочи» обыграл ЦСКА (4:3 Б) и «Куньлунь» (0:4), а также проиграл «Локомотиву» (1:2).

Не сыграют: Глеб Корягин и Данил Мокрушев (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Пока что «Сочи» далек от плей-офф, команде необходимо выдать победную серию, чтобы иметь возможность залететь в 8-ку Запада, но у подопечных Сергея Зубова есть проблемы.

У «Сочи» довольно слабый атакующий потенциал, команда не может играть в атакующий хоккей. К тому же, откровенно слабый состав подопечных Зубова не позволяет стабильно набирать очки.

Несмотря на это, у «Сочи» точно будет шанс на борьбу за плей-офф в нынешнем сезоне. У команды отлично выступает нападающий Артур Тянулин, который уже бьет рекорды клуба в этом году.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 3-е место в таблице Западной конференции с 27-ю очками в активе, отставая от 1-й строчки («Локомотив») на 11 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Спартак» обыграл в овертайме «Витязь» со счетом 4:3. Матчем ранее команда крупно проиграла СКА (2:5), упустив преимущество в 2 шайбы.

В последних 5-и матчах «Спартаку» удалось трижды победить и дважды проиграть. За этот период «красно-белые» также уступили «Адмиралу» (3:4 ОТ) и обыграла «Амур» (5:4).

Не сыграют: Александр Беляев и Шэйн Принс (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Спартак» является одним из лидеров Запада, но главный тренер команды Алексей Жамнов не очень доволен игрой «красно-белых» в последних матчах.

Дело в том, что игроки «Спартака» не стабильны в нынешнем сезоне — лидеры не показывают ту игру, которую от них ожидают и защитники «красно-белых» вдруг начали «пожарить».

Да, «Спартак» на бумаге сильнее «Сочи», но последние матчи московской команды получались очень напряженными. К примеру, «красно-белые» потеряли преимущество «Витязю» 29-го октября, выиграв лишь в овертайме.

Статистика для ставок

«Сочи» проиграл 2 последних матча

В последних 5-и матчах «Спартак» стабильно пробивает тотал 5.5 больше

«Спартак» трижды обыгрывал «Сочи» в 5-и последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.60, а победа «Сочи» — в 3.80.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» все-таки окажется сильнее своего соперника. «Красно-белые» сделают работу над ошибками после неудач в последних встречах.

Ставка: Победа «Спартака» и тотал 4.5 больше за 2.05.

Прогноз: «Спартак» довольно результативен в последнее время, команда может забросить много шайб сочинцам.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 3.5 больше за 1.95.