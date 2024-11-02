Сочи
Спартак
«Сочи»
Турнирное положение: Команда Сергея Зубова занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе. «Сочи» отстает от зоны плей-офф на 7 баллов.
Последние матчи: В прошлой встрече команда проиграла «Нефтехимику» (1:2) на чужой площадке, а до этого «Сочи» также уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3 по буллитам.
Сочи — Спартак: коэффициенты букмекеров
За последние 5 матчей команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Сочи» обыграл ЦСКА (4:3 Б) и «Куньлунь» (0:4), а также проиграл «Локомотиву» (1:2).
Не сыграют: Глеб Корягин и Данил Мокрушев (у обоих — травмы).
Состояние команды: Пока что «Сочи» далек от плей-офф, команде необходимо выдать победную серию, чтобы иметь возможность залететь в 8-ку Запада, но у подопечных Сергея Зубова есть проблемы.
У «Сочи» довольно слабый атакующий потенциал, команда не может играть в атакующий хоккей. К тому же, откровенно слабый состав подопечных Зубова не позволяет стабильно набирать очки.
Несмотря на это, у «Сочи» точно будет шанс на борьбу за плей-офф в нынешнем сезоне. У команды отлично выступает нападающий Артур Тянулин, который уже бьет рекорды клуба в этом году.
«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 3-е место в таблице Западной конференции с 27-ю очками в активе, отставая от 1-й строчки («Локомотив») на 11 баллов.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Спартак» обыграл в овертайме «Витязь» со счетом 4:3. Матчем ранее команда крупно проиграла СКА (2:5), упустив преимущество в 2 шайбы.
В последних 5-и матчах «Спартаку» удалось трижды победить и дважды проиграть. За этот период «красно-белые» также уступили «Адмиралу» (3:4 ОТ) и обыграла «Амур» (5:4).
Не сыграют: Александр Беляев и Шэйн Принс (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Спартак» является одним из лидеров Запада, но главный тренер команды Алексей Жамнов не очень доволен игрой «красно-белых» в последних матчах.
Дело в том, что игроки «Спартака» не стабильны в нынешнем сезоне — лидеры не показывают ту игру, которую от них ожидают и защитники «красно-белых» вдруг начали «пожарить».
Да, «Спартак» на бумаге сильнее «Сочи», но последние матчи московской команды получались очень напряженными. К примеру, «красно-белые» потеряли преимущество «Витязю» 29-го октября, выиграв лишь в овертайме.
Статистика для ставок
- «Сочи» проиграл 2 последних матча
- В последних 5-и матчах «Спартак» стабильно пробивает тотал 5.5 больше
- «Спартак» трижды обыгрывал «Сочи» в 5-и последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.60, а победа «Сочи» — в 3.80.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.
- 1.85Ак Барс — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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- 2.55Салават Юлаев — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» все-таки окажется сильнее своего соперника. «Красно-белые» сделают работу над ошибками после неудач в последних встречах.
Ставка: Победа «Спартака» и тотал 4.5 больше за 2.05.
Прогноз: «Спартак» довольно результативен в последнее время, команда может забросить много шайб сочинцам.
Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 3.5 больше за 1.95.