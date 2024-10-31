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    «Лада» сумеет зацепиться за очки в Омске

    «Авангард» — «Лада». Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккей, КХЛ, 31 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Лада»
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    Трой Джозефс
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 31 октября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 31 Октября 2024 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Лада

    Лада

  • КХЛ
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    «Авангард»

    Турнирное положение: Омичи приняли участие в 19 матчах, в которых набрали всего 15 очков и разместились на 10-й строчке в таблице Востока, отставая от зоны первой восьмерки на 4 балла.

    Последние матчи: На данном этапе регулярки команда Сергея Звягина по-прежнему не готова к содержательной борьбе на дистанции, поскольку частые осечки остаются неотъемлемыми атрибутом ее кампании.

    Авангард — Лада: коэффициенты букмекеров

    В шести последних матчах «Авангард» потерпел четыре поражения, причем два недавних были зафиксированы на домашнем катке, в играх со «Спартаком» — 5:6 и «Трактором» — 3:4. Накануне «ястребы» добились победы над «Металлургом» Мг — 3:2 ОТ.

    Не сыграют: Михаил Бердин, Станислав Галиев, Даниил Степанов.

    Состояние команды: «Авангард» проводит откровенно непростой сезон, который сопровождается отсутствием результатов, соответствующим высоким ожиданиям клуба.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Несмотря на возвращение в состав некоторых лидеров, команда Сергея Звягина все еще не в состоянии показывать содержательную игру на дистанции, ввиду чего прогресс «Авангарда», кажется, застопорился.

    Один из наиболее статусных представителей Востока не выдает тех атакующих мощностей, которые требуются для конкурентной борьбы в верхней половине таблицы, на что «Авангард» рассчитывал в начале сезона.

    «Лада»

    Турнирное положение: Тольяттинцы провели 20 матчей, по итогам которых поднялись на 9-ю строчку в таблице Востока с 19 очками на счету. Теперь от идущего выше «Адмирала» «автозаводцев» отделяют дополнительные показатели.

    Последние матчи: Несколько последних матчей команда Олега Браташа провела в рамках дальневосточной серии, где одержала 50% побед над «Амуром» (0:2, 5:3) и «Адмиралом» (6:1, 3:5).

    После неоднозначного выезда в непростой с точки зрения соперничества регион «Лада» вернулась с Тольятти, где завоевала 1 балл в игре с «Трактором» — 1:2 ОТ. Затем в Нижнекамске «автозаводцы» разгромили «Нефтехимик» — 3:0.

    Не сыграют: Андрей Алтыбармакян.

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    • Состояние команды: После яркой осенней кампании годом ранее «Лада», подстроившаяся под будничный ритм КХЛ, проводит откровенно слабую нынешнюю регулярку.

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    Команда Олега Браташа продолжает борьбу за возможность чудом оказаться в первой восьмерке, но ее неудачи, связанные с отсутствием последовательности в результатах, также можно объяснить.

    В текущей форме — с довольно скромным игровым ресурсом — «Ладе» удается набирать очки в матчах с равными себе соперниками, в то время как игры, проводимые в роли аутсайдера, тольяттинцы нередко проваливают.

    Статистика для ставок

    • «Авангард» потерпел пять поражений в последних восьми матчах у себя дома

    • В трех встречах из последних пяти в Омске был пробит тотал больше 6.5

    • «Авангард» победил «Ладу» в четырех домашних встречах из пяти после возвращения тольяттинцев в КХЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 3.78, а победа «Лады» — в 3.48.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.

    Прогноз: «Авангард» и «Лада» остаются турнирными соседями, по причине чего их матч имеет особую значимость. С точки зрения анализа составов Омск — бесспорный фаворит, но фактические результаты говорят о том, что тольяттинцы вполне способны навязать борьбу за очки.

    Ставка: «Лада» не проиграет за 1.82.

    Прогноз: В нынешнем сезоне «Лада» любит доводить матчи со многими соперниками до овертайма. Кажется, на фоне игры двух проблемных команд не будет ничего удивительного, если встреча в Омске также перевалит за 60 минут.

    Ставка: Ничья за 3.78.

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    «Авангард» — «Лада»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Лада» сумеет зацепиться за очки в Омске
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