В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 31 октября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: Омичи приняли участие в 19 матчах, в которых набрали всего 15 очков и разместились на 10-й строчке в таблице Востока, отставая от зоны первой восьмерки на 4 балла.

Последние матчи: На данном этапе регулярки команда Сергея Звягина по-прежнему не готова к содержательной борьбе на дистанции, поскольку частые осечки остаются неотъемлемыми атрибутом ее кампании.

В шести последних матчах «Авангард» потерпел четыре поражения, причем два недавних были зафиксированы на домашнем катке, в играх со «Спартаком» — 5:6 и «Трактором» — 3:4. Накануне «ястребы» добились победы над «Металлургом» Мг — 3:2 ОТ.

Не сыграют: Михаил Бердин, Станислав Галиев, Даниил Степанов.

Состояние команды: «Авангард» проводит откровенно непростой сезон, который сопровождается отсутствием результатов, соответствующим высоким ожиданиям клуба.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Несмотря на возвращение в состав некоторых лидеров, команда Сергея Звягина все еще не в состоянии показывать содержательную игру на дистанции, ввиду чего прогресс «Авангарда», кажется, застопорился.

Один из наиболее статусных представителей Востока не выдает тех атакующих мощностей, которые требуются для конкурентной борьбы в верхней половине таблицы, на что «Авангард» рассчитывал в начале сезона.

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинцы провели 20 матчей, по итогам которых поднялись на 9-ю строчку в таблице Востока с 19 очками на счету. Теперь от идущего выше «Адмирала» «автозаводцев» отделяют дополнительные показатели.

Последние матчи: Несколько последних матчей команда Олега Браташа провела в рамках дальневосточной серии, где одержала 50% побед над «Амуром» (0:2, 5:3) и «Адмиралом» (6:1, 3:5).

После неоднозначного выезда в непростой с точки зрения соперничества регион «Лада» вернулась с Тольятти, где завоевала 1 балл в игре с «Трактором» — 1:2 ОТ. Затем в Нижнекамске «автозаводцы» разгромили «Нефтехимик» — 3:0.

Не сыграют: Андрей Алтыбармакян.

Состояние команды: После яркой осенней кампании годом ранее «Лада», подстроившаяся под будничный ритм КХЛ, проводит откровенно слабую нынешнюю регулярку.

Команда Олега Браташа продолжает борьбу за возможность чудом оказаться в первой восьмерке, но ее неудачи, связанные с отсутствием последовательности в результатах, также можно объяснить.

В текущей форме — с довольно скромным игровым ресурсом — «Ладе» удается набирать очки в матчах с равными себе соперниками, в то время как игры, проводимые в роли аутсайдера, тольяттинцы нередко проваливают.

Статистика для ставок

«Авангард» потерпел пять поражений в последних восьми матчах у себя дома

В трех встречах из последних пяти в Омске был пробит тотал больше 6.5

«Авангард» победил «Ладу» в четырех домашних встречах из пяти после возвращения тольяттинцев в КХЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 3.78, а победа «Лады» — в 3.48.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.

Прогноз: «Авангард» и «Лада» остаются турнирными соседями, по причине чего их матч имеет особую значимость. С точки зрения анализа составов Омск — бесспорный фаворит, но фактические результаты говорят о том, что тольяттинцы вполне способны навязать борьбу за очки.

Ставка: «Лада» не проиграет за 1.82.

Прогноз: В нынешнем сезоне «Лада» любит доводить матчи со многими соперниками до овертайма. Кажется, на фоне игры двух проблемных команд не будет ничего удивительного, если встреча в Омске также перевалит за 60 минут.

Ставка: Ничья за 3.78.