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    «Питтсбург» сможет совладать с «ураганами»?

    «Питтсбург» — «Каролина». Ставка (к. 2.96), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Каролина»
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    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «ППГ Пэйнтс Арене» 19 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Каролина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Начало нового сезона для «Питтсбурга» получается вдохновенным, ибо на четвёртое место в восточной конференции «пингвины» могли рассчитывать только во снах.

    Последние матчи: Два последних матча для «Питтсбурга» завершились победами, но и соперники были не самые серьезные («Монреаль» и «Баффало»).

    Травмированные игроки: с травмами у боссов «Питтсбурга» есть определённые сложности, поскольку не могут играть вратарь Неделькович, а также нападающие Ньето и Лизотт.

    Общий тонус клуба: Во встрече против «Каролины» хозяев льда будет ждать настоящее испытание, которое преодолеть будет не так и просто.

    «Каролина»

    Турнирное положение: Нынешнее состояние «Каролины» нельзя назвать удовлетворительным, поскольку фаворит восточной конференции всего лишь на 14 строчке в таблице.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После безальтернативного проигрыша «Тампе» на своем льду, «Каролина» смогла собраться с мыслями и выдала весьма сильный матч против «Нью Джерси», оказавшийся в итоге победным.

    Травмированные игроки: Серьезных проблем с составом у «Каролины» не имеется, однако и без Фаста с Лемье эта команда сможет задать жару.

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    Общий тонус клуба: В игре против предстоящего соперника «Каролина» видится однозначным претендентом на победу.

    Статистика для ставок

    • Во всех трех победных матчах с начала сезона «Питтсбург» не забрасывал меньше шести шайб

    • Два из трех последних очных противостояний не заканчивались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.96, на ничью — 4.51, на гостей — 2.12.

    Прогноз: «Питтсбург» будет вставлять палки в колеса на протяжении всей игры

    Альтернативный прогноз: Неуступчивый результативный хоккей вполне может продолжиться в овертайме

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.96

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95

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    «Питтсбург» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.96), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» сможет совладать с «ураганами»?
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