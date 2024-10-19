В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «ППГ Пэйнтс Арене» 19 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Каролина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Начало нового сезона для «Питтсбурга» получается вдохновенным, ибо на четвёртое место в восточной конференции «пингвины» могли рассчитывать только во снах.

Последние матчи: Два последних матча для «Питтсбурга» завершились победами, но и соперники были не самые серьезные («Монреаль» и «Баффало»).

Травмированные игроки: с травмами у боссов «Питтсбурга» есть определённые сложности, поскольку не могут играть вратарь Неделькович, а также нападающие Ньето и Лизотт.

Общий тонус клуба: Во встрече против «Каролины» хозяев льда будет ждать настоящее испытание, которое преодолеть будет не так и просто.

«Каролина»

Турнирное положение: Нынешнее состояние «Каролины» нельзя назвать удовлетворительным, поскольку фаворит восточной конференции всего лишь на 14 строчке в таблице.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После безальтернативного проигрыша «Тампе» на своем льду, «Каролина» смогла собраться с мыслями и выдала весьма сильный матч против «Нью Джерси», оказавшийся в итоге победным.

Травмированные игроки: Серьезных проблем с составом у «Каролины» не имеется, однако и без Фаста с Лемье эта команда сможет задать жару.

Общий тонус клуба: В игре против предстоящего соперника «Каролина» видится однозначным претендентом на победу.

Статистика для ставок

Во всех трех победных матчах с начала сезона «Питтсбург» не забрасывал меньше шести шайб

Два из трех последних очных противостояний не заканчивались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.96, на ничью — 4.51, на гостей — 2.12.

Прогноз: «Питтсбург» будет вставлять палки в колеса на протяжении всей игры

Альтернативный прогноз: Неуступчивый результативный хоккей вполне может продолжиться в овертайме

Ставка: П1 с коэффициентом 2.96

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95