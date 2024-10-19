«Питтсбург»
Турнирное положение: Начало нового сезона для «Питтсбурга» получается вдохновенным, ибо на четвёртое место в восточной конференции «пингвины» могли рассчитывать только во снах.
Последние матчи: Два последних матча для «Питтсбурга» завершились победами, но и соперники были не самые серьезные («Монреаль» и «Баффало»).
Травмированные игроки: с травмами у боссов «Питтсбурга» есть определённые сложности, поскольку не могут играть вратарь Неделькович, а также нападающие Ньето и Лизотт.
Общий тонус клуба: Во встрече против «Каролины» хозяев льда будет ждать настоящее испытание, которое преодолеть будет не так и просто.
«Каролина»
Турнирное положение: Нынешнее состояние «Каролины» нельзя назвать удовлетворительным, поскольку фаворит восточной конференции всего лишь на 14 строчке в таблице.
Последние матчи: После безальтернативного проигрыша «Тампе» на своем льду, «Каролина» смогла собраться с мыслями и выдала весьма сильный матч против «Нью Джерси», оказавшийся в итоге победным.
Травмированные игроки: Серьезных проблем с составом у «Каролины» не имеется, однако и без Фаста с Лемье эта команда сможет задать жару.
Общий тонус клуба: В игре против предстоящего соперника «Каролина» видится однозначным претендентом на победу.
Статистика для ставок
- Во всех трех победных матчах с начала сезона «Питтсбург» не забрасывал меньше шести шайб
- Два из трех последних очных противостояний не заканчивались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.96, на ничью — 4.51, на гостей — 2.12.
Прогноз: «Питтсбург» будет вставлять палки в колеса на протяжении всей игры
- 2.14Вашингтон — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.17Трактор — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.00Сиэтл — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Неуступчивый результативный хоккей вполне может продолжиться в овертайме
Ставка: П1 с коэффициентом 2.96
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95