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    «Сиэтл» и «Филадельфия» готовы зажечь в плане результативности

    «Сиэтл» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, НХЛ, 18 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Филадельфия»
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    «Сиэтл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Климат Пледж Арене» 18 октября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сиэтл» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Октября 2024 года

    Сиэтл

  • Сиэтл
    •  Сиэтл 05:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НХЛ
    •

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: По итогам 4 матчей команда из штата Вашингтон закрепилась на 9-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 4 очками в активе.

    Последние матчи: На стартовом отрезке сезона команда Дэна Байлсмы играет крайне непредсказуемо, чередуя провальные матчи победами. В двух встречах из четырех «Кракен» потерпел поражение.

    Сиэтл — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

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    Сперва «Сиэтл» дома уступил «Сент-Луису» — 2:3, а в рамках гостевой серии одержал верх над «Миннесотой» — 5:4 Б, проиграл «Далласу» — 0:2 и разгромил «Нэшвилл» — 7:3.

    Не сыграют: В составе «Кракена» потери отсутствуют.

    Состояние команды: Результаты «Сиэтла» в первые недели сезона далеки от идеальных. Тем не менее даже с учетом нестабильной позиции «Кракен» будет претендовать на выход в плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Обновленный тренерский штаб «Сиэтла» по-прежнему ищет идеи, которые начнут работать вдолгую, но на фоне высокой конкуренции клубу из Вашингтона важно не упустить слишком многое на старте.

    Все без исключения победы «Сиэтла» в дебюте регулярки пока сопровождаются яркой игрой в нападении, однако на текущий момент «Кракен» не готов демонстрировать столь уверенную эффективность на дистанции.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: На счету филадельфийцев 3 набранных очка по итогам 3 сыгранных матчей. В турнирной таблице Восточной конференции «Флайерз» прописались на 11-м месте.

    Последние матчи: Дебют сезона команда Джона Тортореллы провела в рабочем ритме, одержав крайне непростую победу над «Ванкувером» в гостях — 3:2 Б.

    После встречи с «Кэнакс» последовал выезд в Альберту, где «Филадельфия» крупно проиграла «Калгари» — 3:6, а затем провела боевой матч с «Эдмонтоном», в котором дубля Матвея Мичкова оказалось мало для успешного исхода — 3:4 ОТ.

    Не сыграют: Райан Эллис, Картер Харт, Райан Йохансен, Ник Силер.

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    • Состояние команды: Во всех трех встречах нового сезона «Филадельфия» пыталась навязать борьбу, но в конкретных случаях имело место быть определенное отсутствие везения и характера.

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    В целом же «Филадельфия» пока не слишком выделяется на фоне конкурентов, при этом достойно справляется с новыми вызовами ввиду локальной перестройки и надежд на кубковую кампанию.

    В нынешнем сезоне команда Тортореллы, безусловно, входит в число основных претендентов на участие в зоне плей-офф, а молодые таланты всячески будут пытаться этому способствовать.

    Статистика для ставок

    • В двух гостевых матчах из трех в новом сезоне «Филадельфия» пропустила от 3 голов и более

    • В трех очных матчах в Сиэтле с момента образования франшизы победили хозяева

    • В двух личных встречах из трех на «Клаймат Пледж Арене» судьба победителя была определена в овертайме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сиэтла» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.34, а победа «Филадельфии» — в 2.81.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

    Прогноз: За короткую историю этого противостояния матчи в Сиэтле не были столь результативными. Но сейчас сезон только начался, а команды еще не утратили ни свежесть, ни мотивацию, ввиду чего низовой тренд может измениться.

    Ставка: Тотал больше 6 за 2.00.

    Прогноз: Два матча «Кракена» из трех последних сопровождались высоким уровнем реализации. Безусловно, этот боевой атакующий настрой команда Байлсмы попытается перенести на домашнюю арену.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Сиэтла» больше 3 за 1.84.

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