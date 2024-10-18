В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Климат Пледж Арене» 18 октября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сиэтл» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сиэтл»

Турнирное положение: По итогам 4 матчей команда из штата Вашингтон закрепилась на 9-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 4 очками в активе.

Последние матчи: На стартовом отрезке сезона команда Дэна Байлсмы играет крайне непредсказуемо, чередуя провальные матчи победами. В двух встречах из четырех «Кракен» потерпел поражение.

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Сперва «Сиэтл» дома уступил «Сент-Луису» — 2:3, а в рамках гостевой серии одержал верх над «Миннесотой» — 5:4 Б, проиграл «Далласу» — 0:2 и разгромил «Нэшвилл» — 7:3.

Не сыграют: В составе «Кракена» потери отсутствуют.

Состояние команды: Результаты «Сиэтла» в первые недели сезона далеки от идеальных. Тем не менее даже с учетом нестабильной позиции «Кракен» будет претендовать на выход в плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Обновленный тренерский штаб «Сиэтла» по-прежнему ищет идеи, которые начнут работать вдолгую, но на фоне высокой конкуренции клубу из Вашингтона важно не упустить слишком многое на старте.

Все без исключения победы «Сиэтла» в дебюте регулярки пока сопровождаются яркой игрой в нападении, однако на текущий момент «Кракен» не готов демонстрировать столь уверенную эффективность на дистанции.

«Филадельфия»

Турнирное положение: На счету филадельфийцев 3 набранных очка по итогам 3 сыгранных матчей. В турнирной таблице Восточной конференции «Флайерз» прописались на 11-м месте.

Последние матчи: Дебют сезона команда Джона Тортореллы провела в рабочем ритме, одержав крайне непростую победу над «Ванкувером» в гостях — 3:2 Б.

После встречи с «Кэнакс» последовал выезд в Альберту, где «Филадельфия» крупно проиграла «Калгари» — 3:6, а затем провела боевой матч с «Эдмонтоном», в котором дубля Матвея Мичкова оказалось мало для успешного исхода — 3:4 ОТ.

Не сыграют: Райан Эллис, Картер Харт, Райан Йохансен, Ник Силер.

Состояние команды: Во всех трех встречах нового сезона «Филадельфия» пыталась навязать борьбу, но в конкретных случаях имело место быть определенное отсутствие везения и характера.

В целом же «Филадельфия» пока не слишком выделяется на фоне конкурентов, при этом достойно справляется с новыми вызовами ввиду локальной перестройки и надежд на кубковую кампанию.

В нынешнем сезоне команда Тортореллы, безусловно, входит в число основных претендентов на участие в зоне плей-офф, а молодые таланты всячески будут пытаться этому способствовать.

Статистика для ставок

В двух гостевых матчах из трех в новом сезоне «Филадельфия» пропустила от 3 голов и более

В трех очных матчах в Сиэтле с момента образования франшизы победили хозяева

В двух личных встречах из трех на «Клаймат Пледж Арене» судьба победителя была определена в овертайме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сиэтла» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.34, а победа «Филадельфии» — в 2.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

Прогноз: За короткую историю этого противостояния матчи в Сиэтле не были столь результативными. Но сейчас сезон только начался, а команды еще не утратили ни свежесть, ни мотивацию, ввиду чего низовой тренд может измениться.

Ставка: Тотал больше 6 за 2.00.

Прогноз: Два матча «Кракена» из трех последних сопровождались высоким уровнем реализации. Безусловно, этот боевой атакующий настрой команда Байлсмы попытается перенести на домашнюю арену.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сиэтла» больше 3 за 1.84.