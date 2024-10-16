«Вашингтон» взял верх над «Вегасом», «Сент-Луис» проиграл «Миннесоте», «Коламбус» — «Флориде»

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:2
НХЛ
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Голы: Д. Хьюз — 1 (Братт, Ковачевич), 21:16 — 0:1. Джарвис — 1 (Свечников), 30:55 — 1:1. Гостисбеер — 1 (Нечас, Котканиеми), 39:23 — 2:1. Блэйк — 1 (Орлов), 50:16 — 3:1. Хишир — 3 (бол., Д. Хьюз, Братт), 55:16 — 3:2. Ахо — 1 (п.в., Дж. Слэвин, Мартинук), 58:24 — 4:2Вратари: Кочетков — Маркстрем (57:52 — 58:24)Штраф: 6 — 2Броски: 31 (8+13+10) — 25 (7+7+11)
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:2
«Коламбус» — «Флорида» — 3:4
НХЛ
«Коламбус» — «Флорида» — 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)
Голы: Силлинджер — 1 (мен., К. Джонсон), 20:41 — 1:0. Лунделл — 3 (Райнхарт, Шмидт), 30:25 — 1:1. Монахэн — 2 (Чинахов, Марченко), 31:22 — 2:1. Куликов — 1 (Миккола, Лунделл), 31:59 — 2:2. Райнхарт — 4 (Верхэге, Беннетт), 39:58 — 2:3. Луостаринен — 2 (Райнхарт, Миккола), 55:12 — 2:4. ван Римсдайк — 1 (Северсон, Лабанк), 57:21 — 3:4Вратари: Мерзликинс (55:32 — 57:21, 57:32) — НайтШтраф: 6 — 4Броски: 38 (6+16+16) — 22 (8+8+6)
«Коламбус» — «Флорида» — 3:4
«Тампа» — «Ванкувер» — 4:1
НХЛ
«Тампа» — «Ванкувер» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Кучеров — 4 (Раддиш, Пойнт), 3:55 — 1:0. Пойнт — 2 (Гюнцель, Макдона), 27:43 — 2:0. Чирелли — 1 (Хагель, Пол), 40:39 — 3:0. Гарлэнд — 2 (бол., Босер, Миллер), 44:14 — 3:1. Хагель — 1 (п.в., Пол, Чирелли), 58:14 — 4:1Вратари: Василевский — Шилов (57:38 — 58:14)Штраф: 8 — 14Броски: 28 (13+5+10) — 27 (7+9+11)
«Тампа» — «Ванкувер» — 4:1
«Вашингтон» — «Вегас» — 4:2
НХЛ
«Вашингтон» — «Вегас» — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)
Голы: Врана — 1 (Манджапане), 6:02 — 1:0. Олофссон — 3 (бол., Гертл, Стоун), 17:49 — 1:1. Уилсон — 2 (бол., Строум, Овечкин), 23:06 — 2:1. Протас — 1 (Овечкин), 25:16 — 3:1. Чикран — 1 (Дауд, Карлсон), 26:13 — 4:1. Айкел — 2 (Стоун, Барбашев), 27:17 — 4:2Вратари: Томпсон — Хилл (57:26)Штраф: 8 — 6Броски: 22 (7+12+3) — 26 (7+7+12)
«Вашингтон» — «Вегас» — 4:2
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 1:4
НХЛ
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Хартман — 2 (бол., Капризов, Фэйбер), 3:50 — 0:1. Лауко — 1 (мен., Хуснутдинов, Бродин), 27:52 — 0:2. Росси — 1 (Зуккарелло, Капризов), 40:46 — 0:3. Джозеф — 1 (Болдюк, Броберг), 50:10 — 1:3. Густавссон — 1 (бол., п.в.), 59:51 — 1:4Вратари: Биннингтон (59:26 — 59:51) — ГуставссонШтраф: 10 — 4Броски: 28 (6+13+9) — 28 (4+8+16)
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 1:4
«Даллас» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б
НХЛ
«Даллас» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Тоффоли — 2, 26:24 — 0:1. Дюшен — 1 (Марчмент, Стэнковен), 32:03 — 1:1. Делландреа — 1 (Штурм), 35:12 — 1:2. Хинтц — 2 (Робертсон, Джонстон), 37:12 — 2:2. Победный буллит: ДюшенВратари: Эттингер — БлэквудШтраф: 6 — 8Броски: 38 (10+15+12+1) — 27 (9+5+11+2)
«Даллас» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б
«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:7
НХЛ
«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:7 (2:3, 1:0, 0:4)
Голы: Эванс — 1 (Ларссон), 3:37 — 0:1. Бьоркстранд — 1 (Стивенсон, Шварц), 7:07 — 0:2. Маккэррон — 1 (Пярссинен, Каррье), 14:47 — 1:2. Новак — 2 (Янковски, Евангелиста), 17:00 — 2:2. Танев — 1 (Монтур, Гурд), 19:27 — 2:3. Шей — 1 (О`Райлли, Форсберг), 37:17 — 3:3. Шварц — 1 (Бьоркстранд, Стивенсон), 41:19 — 3:4. Эберле — 3 (Маккэн, Олексяк), 42:40 — 3:5. Маккэн — 2 (Бенайерс, Олексяк), 51:57 — 3:6. Ларссон — 1 (п.в.), 57:56 — 3:7Вратари: Сарос (54:13 — 55:26, 55:46 — 56:56, 57:28 — 57:56) — ДаккордШтраф: 6 — 6Броски: 33 (12+13+8) — 36 (13+11+12)
«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:7
«Калгари» — «Чикаго» — 3:1
НХЛ
«Калгари» — «Чикаго» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Коронато — 1 (Кирклэнд, Андерссон), 16:01 — 1:0. Фолиньо — 2 (Джонс, Мартинес), 16:11 — 1:1. Кузьменко — 1 (бол., Юбердо, Зари), 33:32 — 2:1. Коронато — 2 (п.в., Баклунд), 59:21 — 3:1Вратари: Вольф — Мразек (57:40 — 59:21)Штраф: 4 — 6Броски: 26 (9+11+6) — 32 (10+12+10)
«Калгари» — «Чикаго» — 3:1