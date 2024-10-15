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    СКА уверенно переиграет «Нефтехимик»

    СКА — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.20) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Нефтехимик»
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    СКА в игре с «Автомобилистом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «СКА Арене» 15 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Октября 2024 года

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    СКА

    Турнирное положение: Санкт-петербуржцам удалось закрепиться на 3-й строчке в таблице Западной конференции с 19 очками на счету. На 7 баллов «армейцы» отстают от первого «Локо».

    Последние матчи: Последние результаты команды Романа Ротенберга явно разошлись с ожиданиями, поскольку на текущий момент питерцы в основном чередуют победы с неудачами.

    СКА — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    В шести последних встречах СКА по три раза выиграл и проиграл. Накануне «армейцы» дважды вышли на лед домашней арены, где сперва уступили «Динамо» Минск — 2:4, а затем разгромили «Автомобилист» — 5:2.

    Не сыграют: Артем Земченок.

    Состояние команды: Моментами СКА продолжает сталкиваться с трудностями, не показывая игру, соответствующую уровню своего состава.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    СКА по-прежнему проводит результативные матчи, в то время оборонительные звенья допускают много ошибок, Эти недостатки привели к поражениям от «Куньлуня» и «Динамо» Минск.

    Для продолжения борьбы за верхние позиции СКА стоило бы укрепить игру на своей половине и сберечь тот настрой, который команда Ротенберга демонстрирует в атаке.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Команда-сенсация из Нижнекамска закрепилась на 4-м месте в таблице Восточной конференции. В 15 матчах «волки» набрали 17 очков.

    Последние матчи: Последние результаты команда Олега Леонтьева может внести себе в актив, так как в трех встречах из четырех ей удалось победить.

    Сперва «Нефтехимик» разобрался с «Ладой» — 3:2 Б, а затем дважды обыграл «Амур» — 4:1, 4:3 Б. В последнем матче нижнекамцы остались без очков, не сумев дома справиться с «Сибирью» — 1:2.

    Не сыграют: Владимир Брюквин.

    Состояние команды: «Нефтехимик» в текущем сезоне сенсационно хорош. Несмотря на недавнюю серию провалов, команда Леонтьева сохраняет боевой настрой и намерена решать самые сложные турнирные задачи.

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    Однако даже ввиду хороших результатов в последних матчах «Нефтехимику» все еще сложно противостоять топ-соперникам.

    Чтобы сберечь текущие позиции, «Нефтехимик» постарается усилить атакующие действия и стабилизировать игру в обороне, особенно против клубов из верхней части таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» проиграл в пяти последних гостевых матчах

    • На домашней территории СКА одержал верх в четырех последних личных встречах

    • В четырех последних очных матчах в Санкт-Петербурге СКА побеждал с форой -2 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.36, ничья — в 5.80, а победа «Нефтехимика» — в 6.70.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

    Прогноз: В нынешних реалиях соперничества за лидерские места СКА испытывает острую нужду в набранных очках, вследствие чего матчи вроде предстоящего команда Романа Ротенберга будет рассматривать в качестве безальтернативных с точки зрения побед и уверенной игры.

    Ставка: СКА забьет во всех периодах за 2.20.

    Прогноз: Санкт-петербуржцы в целом играют результативно, но по-прежнему испытывают проблемы в обороне. В этом «Нефтехимик» может найти ключ к собственному успеху.

    Ставка: «Нефтехимик» победит с форой +2 за 1.97.

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    СКА — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на хоккей. СКА уверенно переиграет «Нефтехимик»
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