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    «Армейцы» увезут два очка из Беларуси

    «Динамо» Минск — ЦСКА. Ставка (к. 2.07) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — ЦСКА
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    Никита Нестеров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 15 октября. Начало встречи — в 19:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Октября 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
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    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: По итогам 13 матчей белорусский клуб занимает 7-е место в таблице Запада с 15 очками на счету. Такое же количество баллов набрало московское «Динамо».

    Последние матчи: После сокрушительной победы над «Адмиралом» в начале месяца — 7:2 результаты команды Дмитрия Квартальнова пошли на спад.

    Динамо Минск — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    В трех следующих матчах «Динамо» Минск проиграло СКА — 0:3, «Сочи» 2:3 и «Северстали» — 2:3 Б. Последнюю встречу «зубры» закончили сенсационной победой над СКА в Санкт-Петербурге — 4:2.

    Не сыграют: Роман Горбунов, Андрей Кареев.

    Состояние команды: «Динамо» Минск вошло в сезон относительно неплохо, однако в последних играх начались типичные для белорусов проблемы.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Игра «Динамо» Минск стала крайне нестабильной, причем промахи сопровождают команду Квартальнова не только в матчах с топ-клубами: от аутсайдеров «зубры» страдают не меньше.

    Чтобы стать по-настоящему конкурентоспособными, «Динамо» Минск попытается сосредоточиться на надежности в защите, а ближайший календарь станет для них серьезной проверкой.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Столичная команда провела 15 матчей, по итогам которых закрепилась на 5-м месте в таблице Западной конференции с 18 очками в активе.

    Последние матчи: Последние результаты команды Ильи Воробьева оставляют желать лучшего: в трех матчах из четырех «армейцы» проиграли, включая крупные поражения от «Магнитки» — 0:7 и «Трактора» — 0:4.

    Единственную за этот период победу ЦСКА одержал в домашней игре с «Салаватом Юлаевым» — 2:0, но уже в следующей встрече москвичи вновь провалились, уступив «Автомобилисту» — 3:4 Б.

    Не сыграют: Потери в составе столичного клуба отсутствуют.

    Состояние команды: ЦСКА проводит чемпионат неровно, чередуя победы и поражения. Последние игры в рамках домашней серии запомнились двумя крупными провалами.

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    Результаты ЦСКА показывают, что команда Воробьева все еще настраивается после кадровых изменений. При этом «армейцы» в целом стараются исправить свои недавние ошибки.

    В нынешних условиях москвичам важно обратить внимание на игру в обороне, которая зачастую подводит коллектив с точки зрения дальнейших перспектив в определенном матче.

    Статистика для ставок

    • В трех очных встречах из последних четырех в Минске хотя бы одна из команд забивала 4 и более голов

    • В нынешнем сезоне ЦСКА одержал две гостевые победы в шести матчах

    • «Динамо» Минск проиграло в трех матчах из последних четырех

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 3.03, ничья — в 4.18, а победа ЦСКА — в 2.07.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

    Прогноз: ЦСКА сейчас далек от стабильных кондиций, которые хотел бы набрать в своей обновленной формации, но «Динамо» Минск даже на домашней территории трудно переносит матчи с топ-соперниками, ввиду чего «армейцы» получат определенное превосходство.

    Ставка: ЦСКА победит за 2.07.

    Прогноз: С учетом проблем, которые белорусы испытывают в обороне под давлением, команда Ильи Воробьева вполне способна провести идеальный с точки зрения содержания матч.

    Ставка: ЦСКА не проиграет ни одного периода за 2.50.

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    «Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Армейцы» увезут два очка из Беларуси
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