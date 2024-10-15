Динамо Минск
ЦСКА
«Динамо» Минск
Турнирное положение: По итогам 13 матчей белорусский клуб занимает 7-е место в таблице Запада с 15 очками на счету. Такое же количество баллов набрало московское «Динамо».
Последние матчи: После сокрушительной победы над «Адмиралом» в начале месяца — 7:2 результаты команды Дмитрия Квартальнова пошли на спад.
Динамо Минск — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
В трех следующих матчах «Динамо» Минск проиграло СКА — 0:3, «Сочи» 2:3 и «Северстали» — 2:3 Б. Последнюю встречу «зубры» закончили сенсационной победой над СКА в Санкт-Петербурге — 4:2.
Не сыграют: Роман Горбунов, Андрей Кареев.
Состояние команды: «Динамо» Минск вошло в сезон относительно неплохо, однако в последних играх начались типичные для белорусов проблемы.
Игра «Динамо» Минск стала крайне нестабильной, причем промахи сопровождают команду Квартальнова не только в матчах с топ-клубами: от аутсайдеров «зубры» страдают не меньше.
Чтобы стать по-настоящему конкурентоспособными, «Динамо» Минск попытается сосредоточиться на надежности в защите, а ближайший календарь станет для них серьезной проверкой.
ЦСКА
Турнирное положение: Столичная команда провела 15 матчей, по итогам которых закрепилась на 5-м месте в таблице Западной конференции с 18 очками в активе.
Последние матчи: Последние результаты команды Ильи Воробьева оставляют желать лучшего: в трех матчах из четырех «армейцы» проиграли, включая крупные поражения от «Магнитки» — 0:7 и «Трактора» — 0:4.
Единственную за этот период победу ЦСКА одержал в домашней игре с «Салаватом Юлаевым» — 2:0, но уже в следующей встрече москвичи вновь провалились, уступив «Автомобилисту» — 3:4 Б.
Не сыграют: Потери в составе столичного клуба отсутствуют.
Состояние команды: ЦСКА проводит чемпионат неровно, чередуя победы и поражения. Последние игры в рамках домашней серии запомнились двумя крупными провалами.
Результаты ЦСКА показывают, что команда Воробьева все еще настраивается после кадровых изменений. При этом «армейцы» в целом стараются исправить свои недавние ошибки.
В нынешних условиях москвичам важно обратить внимание на игру в обороне, которая зачастую подводит коллектив с точки зрения дальнейших перспектив в определенном матче.
Статистика для ставок
- В трех очных встречах из последних четырех в Минске хотя бы одна из команд забивала 4 и более голов
- В нынешнем сезоне ЦСКА одержал две гостевые победы в шести матчах
- «Динамо» Минск проиграло в трех матчах из последних четырех
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 3.03, ничья — в 4.18, а победа ЦСКА — в 2.07.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.
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Прогноз: ЦСКА сейчас далек от стабильных кондиций, которые хотел бы набрать в своей обновленной формации, но «Динамо» Минск даже на домашней территории трудно переносит матчи с топ-соперниками, ввиду чего «армейцы» получат определенное превосходство.
Ставка: ЦСКА победит за 2.07.
Прогноз: С учетом проблем, которые белорусы испытывают в обороне под давлением, команда Ильи Воробьева вполне способна провести идеальный с точки зрения содержания матч.
Ставка: ЦСКА не проиграет ни одного периода за 2.50.