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    Сможет ли СКА взять реванш за плей-офф прошлого сезона?

    СКА — «Автомобилист». Ставка (к. 4.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Автомобилист»
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    Евгений Кузнецов — нападающий СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет 12 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Октября 2024 года

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:00 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
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    СКА

    Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Запада с 17-ю очками в активе. Турнирная таблица в Западной конференции очень плотная, поэтому СКА ведет борьбу за лидерство с 8-ю клубами.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда Романа Ротенберга проиграла минскому «Динамо» (2:4), главный тренер питерцев сослался на то, что многие игроки только восстановились после травм.

    СКА — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах СКА чередует победы с поражениями. За этот период команда проиграла минскому «Динамо», «Северстали» (3:4) и «Куньлуню» (4:5), а победила «Локомотив» (4:3 ОТ) и все то же минское «Динамо» (3:0).

    Не сыграют: Артем Земченок и Марат Хайруллин (травмы).

    Состояние команды: У СКА наблюдается небольшой спад в последнее время. Команда стала довольно много пропускать, а вратарский вопрос в клубе стоит комом.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Главный тренер СКА Роман Ротенберг практически каждый матч меняет голкиперов и задвинул в глубокий запас Никиту Серебрякова. Тренерскому штабу необходимо определиться с основным голкипером.

    Лучший бомбардир СКА — Арсений Грицюк, который забросил 4 шайбы и сделал 8 голевых передач в 12-и матчах нынешнего сезона. Форвард занимает 23-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Команда ведет борьбу с «Трактором» за 1-е место на Востоке. «Автомобилист» набрал 20 очков за 15 встреч в нынешнем сезоне, занимая 2-е место в конференции.

    Последние матчи: В прошлом поединке екатеринбургская команда обыграла ЦСКА со счетом 4:3 в овертайме, а до этого «Автомобилист» одолел «Барыс» (4:3).

    До этой небольшой серии побед у команды было 3 поражения подряд. «Автомобилист» уступил «Сибири» (0:4), «Локомотиву» (0:1 ОТ) и «Ак Барсу» (2:6).

    Не сыграют: Кертис Волк и Данил Романцев (травмы).

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    • Состояние команды: В последнее время «Автомобилист» играет непредсказуемо — команда может обыграть ЦСКА, а может и проиграть с крупным счетом «Сибири» на своей площадке.

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    Стоит отметить, что в плей-офф прошлого сезона «Автомобилист» выбил СКА во 2-м раунде со счетом в серии 2:4. Сможет ли и в этот раз команда обыграть питерцев? Вполне возможно.

    В последних 5-и очных встречах «Автомобилист» 4 раза обыграл СКА, в последних 2-х матчах команды пробивали тотал 6.5 больше.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах СКА трижды проиграл

    • «Автомобилист» выиграл 2 последних матча, забросив за этот период 7 шайб

    • В последних 5-и очных встречах «Автомобилист» четырежды обыгрывал СКА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.80, а победа «Автомобилиста» — в 4.30.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 1.93 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что в основное время матча команды не определят победителя и уйдут в овертайм.

    Ставка: Ничья в основное время за 4.80.

    Прогноз: Обе команды сделают максимум для победы. Ждем результативную игру коллективов.

    Ставка: Обе забьют больше 1.5 за 1.72.

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    СКА — «Автомобилист»: прогноз, ставка (4.80), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли СКА взять реванш за плей-офф прошлого сезона?
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