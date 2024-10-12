В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет 12 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

СКА

Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Запада с 17-ю очками в активе. Турнирная таблица в Западной конференции очень плотная, поэтому СКА ведет борьбу за лидерство с 8-ю клубами.

Последние матчи: В прошлом поединке команда Романа Ротенберга проиграла минскому «Динамо» (2:4), главный тренер питерцев сослался на то, что многие игроки только восстановились после травм.

В последних 5-и матчах СКА чередует победы с поражениями. За этот период команда проиграла минскому «Динамо», «Северстали» (3:4) и «Куньлуню» (4:5), а победила «Локомотив» (4:3 ОТ) и все то же минское «Динамо» (3:0).

Не сыграют: Артем Земченок и Марат Хайруллин (травмы).

Состояние команды: У СКА наблюдается небольшой спад в последнее время. Команда стала довольно много пропускать, а вратарский вопрос в клубе стоит комом.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг практически каждый матч меняет голкиперов и задвинул в глубокий запас Никиту Серебрякова. Тренерскому штабу необходимо определиться с основным голкипером.

Лучший бомбардир СКА — Арсений Грицюк, который забросил 4 шайбы и сделал 8 голевых передач в 12-и матчах нынешнего сезона. Форвард занимает 23-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Команда ведет борьбу с «Трактором» за 1-е место на Востоке. «Автомобилист» набрал 20 очков за 15 встреч в нынешнем сезоне, занимая 2-е место в конференции.

Последние матчи: В прошлом поединке екатеринбургская команда обыграла ЦСКА со счетом 4:3 в овертайме, а до этого «Автомобилист» одолел «Барыс» (4:3).

До этой небольшой серии побед у команды было 3 поражения подряд. «Автомобилист» уступил «Сибири» (0:4), «Локомотиву» (0:1 ОТ) и «Ак Барсу» (2:6).

Не сыграют: Кертис Волк и Данил Романцев (травмы).

Состояние команды: В последнее время «Автомобилист» играет непредсказуемо — команда может обыграть ЦСКА, а может и проиграть с крупным счетом «Сибири» на своей площадке.

Стоит отметить, что в плей-офф прошлого сезона «Автомобилист» выбил СКА во 2-м раунде со счетом в серии 2:4. Сможет ли и в этот раз команда обыграть питерцев? Вполне возможно.

В последних 5-и очных встречах «Автомобилист» 4 раза обыграл СКА, в последних 2-х матчах команды пробивали тотал 6.5 больше.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах СКА трижды проиграл

«Автомобилист» выиграл 2 последних матча, забросив за этот период 7 шайб

В последних 5-и очных встречах «Автомобилист» четырежды обыгрывал СКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.80, а победа «Автомобилиста» — в 4.30.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 1.93 и 1.87 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что в основное время матча команды не определят победителя и уйдут в овертайм.

Ставка: Ничья в основное время за 4.80.

Прогноз: Обе команды сделают максимум для победы. Ждем результативную игру коллективов.

Ставка: Обе забьют больше 1.5 за 1.72.