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    «Флорида» не заметит «сенаторов» на льду?

    «Оттава» — «Флорида». Ставка (к. 2.18), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 11 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Оттаву Сенаторз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Флорида»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 11 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Флорида», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Оттава»

    Турнирное положение: Пока что нельзя назвать перемены в «Оттаве» кардинальными, но банда в столице Канады подобралась отменная.

    Последние матчи: Назначение Трэвиса Грина вызывает определённые вопросы, но в трех последних подготовительных играх было одержано три победы.

    Травмированные игроки: Пока что состав «Оттавы» нельзя назвать оптимальным. Уже точно известно, что не сможет принять участие матче нападающий Хэймор, а также под вопросом участие в матче таких громких имен, как Штюцле, Жиру и Ткачук.

    Общий тонус клуба: Первый матч по календарю выпало играть против «Флориды», которая будет стараться одержать вторую победу во втором подряд матче.

    «Флорида»

    Турнирное положение: Сейчас «Флорида» комфортно расположилась на второй строчке Востока, вслед за «Нью-Джерси».

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В стартовой игре против «мишек» «Флорида» сыграла в мощный атакующий хоккей и просто задавила своей активностью не самого простого соперника.

    Травмированные игроки: Пока что проблемы с хоккеистами у «Флориды» не самые серьезные, но Носек не сможет играть точно, а у шведа Боквиста пограничное состояние из-за повреждения лица.

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    Общий тонус клуба: На территории «Оттавы» у гостей будет преимущество за счет сбалансированной игры в середине поля и более опытных игроков.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» не проигрывает «Оттаве» в четырёх матчах подряд

    • Клуб из Флориды оформил 10 шайб в двух последних играх своим сопреникам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.89, на ничью — 4.73, на гостей — 2.18.

    Прогноз: «Флорида» победит за явным преимуществом

    Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть исключительно в атаку, поэтому рассчитываем на большое количество заброшенных шайб.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.18

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70

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    «Оттава» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Флорида» не заметит «сенаторов» на льду?
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