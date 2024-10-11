«Оттава»
Турнирное положение: Пока что нельзя назвать перемены в «Оттаве» кардинальными, но банда в столице Канады подобралась отменная.
Последние матчи: Назначение Трэвиса Грина вызывает определённые вопросы, но в трех последних подготовительных играх было одержано три победы.
Травмированные игроки: Пока что состав «Оттавы» нельзя назвать оптимальным. Уже точно известно, что не сможет принять участие матче нападающий Хэймор, а также под вопросом участие в матче таких громких имен, как Штюцле, Жиру и Ткачук.
Общий тонус клуба: Первый матч по календарю выпало играть против «Флориды», которая будет стараться одержать вторую победу во втором подряд матче.
«Флорида»
Турнирное положение: Сейчас «Флорида» комфортно расположилась на второй строчке Востока, вслед за «Нью-Джерси».
Последние матчи: В стартовой игре против «мишек» «Флорида» сыграла в мощный атакующий хоккей и просто задавила своей активностью не самого простого соперника.
Травмированные игроки: Пока что проблемы с хоккеистами у «Флориды» не самые серьезные, но Носек не сможет играть точно, а у шведа Боквиста пограничное состояние из-за повреждения лица.
Общий тонус клуба: На территории «Оттавы» у гостей будет преимущество за счет сбалансированной игры в середине поля и более опытных игроков.
Статистика для ставок
- «Флорида» не проигрывает «Оттаве» в четырёх матчах подряд
- Клуб из Флориды оформил 10 шайб в двух последних играх своим сопреникам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.89, на ничью — 4.73, на гостей — 2.18.
Прогноз: «Флорида» победит за явным преимуществом
- 2.00ЦСКА — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Металлург Мг — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.76Бостон — Монреаль: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть исключительно в атаку, поэтому рассчитываем на большое количество заброшенных шайб.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.18
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70