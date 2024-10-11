В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 11 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Флорида», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оттава»

Турнирное положение: Пока что нельзя назвать перемены в «Оттаве» кардинальными, но банда в столице Канады подобралась отменная.

Последние матчи: Назначение Трэвиса Грина вызывает определённые вопросы, но в трех последних подготовительных играх было одержано три победы.

Травмированные игроки: Пока что состав «Оттавы» нельзя назвать оптимальным. Уже точно известно, что не сможет принять участие матче нападающий Хэймор, а также под вопросом участие в матче таких громких имен, как Штюцле, Жиру и Ткачук.

Общий тонус клуба: Первый матч по календарю выпало играть против «Флориды», которая будет стараться одержать вторую победу во втором подряд матче.

«Флорида»

Турнирное положение: Сейчас «Флорида» комфортно расположилась на второй строчке Востока, вслед за «Нью-Джерси».

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В стартовой игре против «мишек» «Флорида» сыграла в мощный атакующий хоккей и просто задавила своей активностью не самого простого соперника.

Травмированные игроки: Пока что проблемы с хоккеистами у «Флориды» не самые серьезные, но Носек не сможет играть точно, а у шведа Боквиста пограничное состояние из-за повреждения лица.

Общий тонус клуба: На территории «Оттавы» у гостей будет преимущество за счет сбалансированной игры в середине поля и более опытных игроков.

Статистика для ставок

«Флорида» не проигрывает «Оттаве» в четырёх матчах подряд

Клуб из Флориды оформил 10 шайб в двух последних играх своим сопреникам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.89, на ничью — 4.73, на гостей — 2.18.

Прогноз: «Флорида» победит за явным преимуществом

Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть исключительно в атаку, поэтому рассчитываем на большое количество заброшенных шайб.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.18

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70