ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Динияр Билялетдинов«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1-7 октября Алекс Перейра Перейра нокаутировал Раунтри, Пенья отобрала титул у Пеннингтон. Обзор карда UFC 307
    Все новости спорта

    Ярославцы не будут настаивать на крупной победе

    «Локомотив» — «Куньлунь». Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, КХЛ, 9 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Куньлунь Ред Стар
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Куньлунь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Радулов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Арене-2000» 9 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 09 Октября 2024 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Куньлунь Ред Стар

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Ярославский клуб провел 13 матчей, в которых набрал 22 очка и упрочил свою лидерскую позицию в таблице Западной конференции, опередив на 4 балла «Спартак».

    Последние матчи: В течение последних недель команда Игоря Никитина оставалась непоколебимой: ее беспроигрышная серия разрослась до пяти матчей.

    Локомотив — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров

    Поочередно «Локо» смял «Северсталь» — 4:1, «Авангард» (дважды —3:2, 5:3), «Сочи» — 3:1 и «Автомобилист» — 1:0 Б. Но циклу без потерь пришел конец в последнем домашнем матче против СКА — 3:4 ОТ.

    Не сыграют: Денис Алексеев.

    Состояние команды: «Локомотив» остается уверенным в себе коллективом, который демонстрирует превосходную собранность и дисциплину.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Несмотря на то что совсем без поражений обойтись не удается, «Локомотив» показывает стабильную игру, в особенности при оборонительных действиях.

    Чтобы удержаться на вершине, «Локомотиву» на текущий момент достаточно продолжать действовать так, как и неделями ранее. Тогда команда Никитина сумеет сберечь разрыв между тем же «Спартаком».

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: По итогам 13 матчей китайский представитель лиги занимает 10-ю строчку в таблице Западной конференции с 10 набранными очками на счету.

    Последние матчи: Ранее команда Михаила Кравца смогла всех удивить ввиду двух ярких и неожиданных побед на катке СКА — 5:4 и «Салавата Юлаева» — 5:2.

    Однако заряд «Куньлуня» быстро перегорел, уже в следующих матчах вернулись привычные проблемы. Так, сперва «драконы» проиграли «Витязю» — 2:7, а затем — еще и «Торпедо» — 0:4.

    Не сыграют: Дойл Сомерби.

  • «Трактор» — новый лидер Востока, серия побед «Магнитки», неудачи «Барыса» и «Адмирала»
  • КХЛ: обзор пятой игровой недели
  • Вчера

    • Состояние команды: «Куньлунь» начал сезон с нескольких побед, но затем последовал спад. В сентябре команда Кравца проиграла шесть матчей из семи, что существенно ослабило его положение.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Несмотря на трудности, «Куньлунь» доказал, что способен бороться с сильными соперниками, неожиданно победив СКА и «Салават Юлаев». Однако эти матчи, скорее, стали исключениями.

    Для улучшения собственных показателей «Куньлуню» необходимо наладить командное взаимодействие и повысить эффективность как в атаке, так и в обороне.

    Статистика для ставок

    • Всего в одной личной встрече из четырех последних в Ярославле «Локомотив» забил больше двух голов

    • С момента основания «Куньлунь» всего раз побеждал «Локо» на выезде

    • На текущий момент «Куньлунь» является вторым худшим клубом лиги по пропущенным голам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.31, ничья — в 5.95, а победа «Куньлуня» — в 8.20.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

    Прогноз: На домашнем катке «Локо» является непоколебимым фаворитом. Тем не менее даже в игре с «Куньлунем» команда Никитина предпочтет врубить прагматизм и спокойно набрать 2 очка, чем стараться разгромить соперника.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 3.5 за 1.93.

    Прогноз: На льду «Арены-2000» пекинцы вряд ли могут претендовать даже на один балл, однако не проиграть крупно гости точно способны.

    Ставка: «Куньлунь» победит с форой +2 за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Боузкова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Коболли — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Грикспор — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.78
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сиэтл — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Юта — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Намибия — Зимбабве
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на хоккей. Ярославцы не будут настаивать на крупной победе
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры