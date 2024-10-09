Локомотив
Куньлунь Ред Стар
«Локомотив»
Турнирное положение: Ярославский клуб провел 13 матчей, в которых набрал 22 очка и упрочил свою лидерскую позицию в таблице Западной конференции, опередив на 4 балла «Спартак».
Последние матчи: В течение последних недель команда Игоря Никитина оставалась непоколебимой: ее беспроигрышная серия разрослась до пяти матчей.
Локомотив — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров
Поочередно «Локо» смял «Северсталь» — 4:1, «Авангард» (дважды —3:2, 5:3), «Сочи» — 3:1 и «Автомобилист» — 1:0 Б. Но циклу без потерь пришел конец в последнем домашнем матче против СКА — 3:4 ОТ.
Не сыграют: Денис Алексеев.
Состояние команды: «Локомотив» остается уверенным в себе коллективом, который демонстрирует превосходную собранность и дисциплину.
Несмотря на то что совсем без поражений обойтись не удается, «Локомотив» показывает стабильную игру, в особенности при оборонительных действиях.
Чтобы удержаться на вершине, «Локомотиву» на текущий момент достаточно продолжать действовать так, как и неделями ранее. Тогда команда Никитина сумеет сберечь разрыв между тем же «Спартаком».
«Куньлунь»
Турнирное положение: По итогам 13 матчей китайский представитель лиги занимает 10-ю строчку в таблице Западной конференции с 10 набранными очками на счету.
Последние матчи: Ранее команда Михаила Кравца смогла всех удивить ввиду двух ярких и неожиданных побед на катке СКА — 5:4 и «Салавата Юлаева» — 5:2.
Однако заряд «Куньлуня» быстро перегорел, уже в следующих матчах вернулись привычные проблемы. Так, сперва «драконы» проиграли «Витязю» — 2:7, а затем — еще и «Торпедо» — 0:4.
Не сыграют: Дойл Сомерби.
Состояние команды: «Куньлунь» начал сезон с нескольких побед, но затем последовал спад. В сентябре команда Кравца проиграла шесть матчей из семи, что существенно ослабило его положение.
Несмотря на трудности, «Куньлунь» доказал, что способен бороться с сильными соперниками, неожиданно победив СКА и «Салават Юлаев». Однако эти матчи, скорее, стали исключениями.
Для улучшения собственных показателей «Куньлуню» необходимо наладить командное взаимодействие и повысить эффективность как в атаке, так и в обороне.
Статистика для ставок
- Всего в одной личной встрече из четырех последних в Ярославле «Локомотив» забил больше двух голов
- С момента основания «Куньлунь» всего раз побеждал «Локо» на выезде
- На текущий момент «Куньлунь» является вторым худшим клубом лиги по пропущенным голам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.31, ничья — в 5.95, а победа «Куньлуня» — в 8.20.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.
- 2.85ЦСКА — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.18Сиэтл — Сент-Луис: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.17Металлург Мг — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: На домашнем катке «Локо» является непоколебимым фаворитом. Тем не менее даже в игре с «Куньлунем» команда Никитина предпочтет врубить прагматизм и спокойно набрать 2 очка, чем стараться разгромить соперника.
Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 3.5 за 1.93.
Прогноз: На льду «Арены-2000» пекинцы вряд ли могут претендовать даже на один балл, однако не проиграть крупно гости точно способны.
Ставка: «Куньлунь» победит с форой +2 за 2.13.