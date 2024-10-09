В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Арене-2000» 9 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Ярославский клуб провел 13 матчей, в которых набрал 22 очка и упрочил свою лидерскую позицию в таблице Западной конференции, опередив на 4 балла «Спартак».

Последние матчи: В течение последних недель команда Игоря Никитина оставалась непоколебимой: ее беспроигрышная серия разрослась до пяти матчей.

Поочередно «Локо» смял «Северсталь» — 4:1, «Авангард» (дважды —3:2, 5:3), «Сочи» — 3:1 и «Автомобилист» — 1:0 Б. Но циклу без потерь пришел конец в последнем домашнем матче против СКА — 3:4 ОТ.

Не сыграют: Денис Алексеев.

Состояние команды: «Локомотив» остается уверенным в себе коллективом, который демонстрирует превосходную собранность и дисциплину.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Несмотря на то что совсем без поражений обойтись не удается, «Локомотив» показывает стабильную игру, в особенности при оборонительных действиях.

Чтобы удержаться на вершине, «Локомотиву» на текущий момент достаточно продолжать действовать так, как и неделями ранее. Тогда команда Никитина сумеет сберечь разрыв между тем же «Спартаком».

«Куньлунь»

Турнирное положение: По итогам 13 матчей китайский представитель лиги занимает 10-ю строчку в таблице Западной конференции с 10 набранными очками на счету.

Последние матчи: Ранее команда Михаила Кравца смогла всех удивить ввиду двух ярких и неожиданных побед на катке СКА — 5:4 и «Салавата Юлаева» — 5:2.

Однако заряд «Куньлуня» быстро перегорел, уже в следующих матчах вернулись привычные проблемы. Так, сперва «драконы» проиграли «Витязю» — 2:7, а затем — еще и «Торпедо» — 0:4.

Не сыграют: Дойл Сомерби.

Состояние команды: «Куньлунь» начал сезон с нескольких побед, но затем последовал спад. В сентябре команда Кравца проиграла шесть матчей из семи, что существенно ослабило его положение.

Несмотря на трудности, «Куньлунь» доказал, что способен бороться с сильными соперниками, неожиданно победив СКА и «Салават Юлаев». Однако эти матчи, скорее, стали исключениями.

Для улучшения собственных показателей «Куньлуню» необходимо наладить командное взаимодействие и повысить эффективность как в атаке, так и в обороне.

Статистика для ставок

Всего в одной личной встрече из четырех последних в Ярославле «Локомотив» забил больше двух голов

С момента основания «Куньлунь» всего раз побеждал «Локо» на выезде

На текущий момент «Куньлунь» является вторым худшим клубом лиги по пропущенным голам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.31, ничья — в 5.95, а победа «Куньлуня» — в 8.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: На домашнем катке «Локо» является непоколебимым фаворитом. Тем не менее даже в игре с «Куньлунем» команда Никитина предпочтет врубить прагматизм и спокойно набрать 2 очка, чем стараться разгромить соперника.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 3.5 за 1.93.

Прогноз: На льду «Арены-2000» пекинцы вряд ли могут претендовать даже на один балл, однако не проиграть крупно гости точно способны.

Ставка: «Куньлунь» победит с форой +2 за 2.13.