Спартак
Трактор
«Спартак»
Турнирное положение: Красно-белые провели девять матчей, в которых заработали 15 очков. С такими цифрами столичный клуб закрепился на 2-м месте в таблице Западной конференции.
Последние матчи: На прошлой неделе команда Алексея Жамнова провела три встречи и все три закончила успешно с точки зрения итогового результата.
Спартак — Трактор: коэффициенты букмекеров
На гостевом катке «Спартак» обыграл «Трактор» (3:2 Б) и продавил «Магнитку» (4:3), а дома сумел выйти победителем из противостояния с ЦСКА (3:2 ОТ).
Не сыграют: У красно-белых отсутствуют кадровые потери.
Состояние команды: В новый сезон «Спартак» ворвался так же ярко, как и в предыдущий: в большинстве матчей команда демонстрирует сбалансированную игру.
На текущий момент оборона «Спартака» является одной из самых надежных в конференции. Тем не менее красно-белым важно сохранить этот режим, чтобы избежать спадов.
В предстоящих играх «Спартаку» едва ли что-то стоит менять: команда Алексея Жамнова продолжить набирать очки и надеяться на осечки лидера Запада.
«Трактор»
Турнирное положение: На счету челябинского клуба 12 баллов по итогам девяти матчей. В турнирной таблице Восточной конференции «медведи» занимают 4-ю строчку.
Последние матчи: В начале предыдущей игровой недели команда Бенуа Гру потерпела два поражения, прервав таким образом ранее сформировавшийся 3-матчевый период побед.
В Челябинске «Трактор» уступил «Спартаку» (2:3 Б) и «Салавату Юлаеву» (3:5). Улучшить настроение — и позицию в конференции — команда сумела в домашней встрече с «Авангардом» (4:2).
Не сыграют: Семен Дер-Аргучинцев, Дилан Сикура.
Состояние команды: Перестраивающийся «Трактор» вошел в чемпионат достаточно уверенно, оставаясь конкурентоспособным даже на фоне сильнейших клубов лиги.
Возможно, в ближайшее время «Трактору» придется повысить результативность в атаке, хотя основополагающей его успеха на данный момент остается надежная оборона.
В нынешних условиях борьбы «Трактору» достаточно сохранить стабильность и продолжать прогрессировать. Тогда Челябинск без особых проблем надолго закрепится в зоне лидеров.
Статистика для ставок
- «Спартак» не проигрывает три матча подряд
- Пять домашних матчей из шести в новом сезоне закончились победой «Спартака»
- На текущий момент оборона красно-белых входит в первую тройку Запада по уровню надежности
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.28, а победа «Трактора» — в 2.98.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
- 1.86Металлург Мг — Лада: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.25Динамо Москва — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.15Автомобилист — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: На текущий момент «Спартак» играет в меру своих возможностей и не демонстрирует ничего сверхъестественного. В нынешней форме красно-белые способны разобраться с «Трактором» на домашней территории.
Ставка: «Спартак» победит за 2.07.
Прогноз: Оборона «Спартака» на данном отрезке сезона остается одним из самых сильных элементов его игры, ввиду чего задачи «Трактора» на «Мегаспорт Арене» значительно усложняются.
Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2 за 2.30.