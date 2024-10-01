В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 1 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Красно-белые провели девять матчей, в которых заработали 15 очков. С такими цифрами столичный клуб закрепился на 2-м месте в таблице Западной конференции.

Последние матчи: На прошлой неделе команда Алексея Жамнова провела три встречи и все три закончила успешно с точки зрения итогового результата.

На гостевом катке «Спартак» обыграл «Трактор» (3:2 Б) и продавил «Магнитку» (4:3), а дома сумел выйти победителем из противостояния с ЦСКА (3:2 ОТ).

Не сыграют: У красно-белых отсутствуют кадровые потери.

Состояние команды: В новый сезон «Спартак» ворвался так же ярко, как и в предыдущий: в большинстве матчей команда демонстрирует сбалансированную игру.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На текущий момент оборона «Спартака» является одной из самых надежных в конференции. Тем не менее красно-белым важно сохранить этот режим, чтобы избежать спадов.

В предстоящих играх «Спартаку» едва ли что-то стоит менять: команда Алексея Жамнова продолжить набирать очки и надеяться на осечки лидера Запада.

«Трактор»

Турнирное положение: На счету челябинского клуба 12 баллов по итогам девяти матчей. В турнирной таблице Восточной конференции «медведи» занимают 4-ю строчку.

Последние матчи: В начале предыдущей игровой недели команда Бенуа Гру потерпела два поражения, прервав таким образом ранее сформировавшийся 3-матчевый период побед.

В Челябинске «Трактор» уступил «Спартаку» (2:3 Б) и «Салавату Юлаеву» (3:5). Улучшить настроение — и позицию в конференции — команда сумела в домашней встрече с «Авангардом» (4:2).

Не сыграют: Семен Дер-Аргучинцев, Дилан Сикура.

Состояние команды: Перестраивающийся «Трактор» вошел в чемпионат достаточно уверенно, оставаясь конкурентоспособным даже на фоне сильнейших клубов лиги.

Возможно, в ближайшее время «Трактору» придется повысить результативность в атаке, хотя основополагающей его успеха на данный момент остается надежная оборона.

В нынешних условиях борьбы «Трактору» достаточно сохранить стабильность и продолжать прогрессировать. Тогда Челябинск без особых проблем надолго закрепится в зоне лидеров.

Статистика для ставок

«Спартак» не проигрывает три матча подряд

Пять домашних матчей из шести в новом сезоне закончились победой «Спартака»

На текущий момент оборона красно-белых входит в первую тройку Запада по уровню надежности

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.28, а победа «Трактора» — в 2.98.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: На текущий момент «Спартак» играет в меру своих возможностей и не демонстрирует ничего сверхъестественного. В нынешней форме красно-белые способны разобраться с «Трактором» на домашней территории.

Ставка: «Спартак» победит за 2.07.

Прогноз: Оборона «Спартака» на данном отрезке сезона остается одним из самых сильных элементов его игры, ввиду чего задачи «Трактора» на «Мегаспорт Арене» значительно усложняются.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2 за 2.30.