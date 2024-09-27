Трактор
Авангард
«Трактор»
Турнирное положение: Нынешнее положение дел в «Тракторе» вне может не радовать. Челябинский клуб располагается на шестом месте на Востоке.
Последние матчи: Два последних матча «Трактор» проиграл, но по качеству игры к подопечным Заварухина вопросов нет.
Трактор — Авангард: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Нет никакого оптимистического настроения в рядах «Трактора», поскольку у челябинского клуба уже три игрока на травмах: Сикура, Попов и Дер-Аргучинцев.
Общий тонус клуба: Матч против «Авангарда» хозяева льда проигрывать не намерены, однако потери по составу довольно существенные.
«Авангард»
Турнирное положение: За две последних недели «Авангард» сильно просел по результатам, и сейчас омский клуб размещается на восьмой позиции Востока.
Последние матчи: Проигрышная серия «Авангарда» насчитывает уже шесть матчей подряд, и пока что выхода из кризиса не видно.
Травмированные игроки: Поклонников «Авангарда» порадует новость, что Буше вернулся в заявку, а вот голкипер Бердин до сих пор лечится.
Общий тонус клуба: Вероятность проигрыша седьмого поединка кряду более, чем вероятен, поскольку «Трактор» на хорошем ходу.
Статистика для ставок
- «Трактор» набирает очки четыре матча подряд
- «Авангард» имеет активную пятиматчевую серию поражений
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.15, на гостей — 3.24.
Прогноз: Хозяева выглядят лучше по всем параметрам, поэтому победа останется за ними
- 2.75Лада — Нефтехимик: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.55Металлург — Ак Барс: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.90Адмирал — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Клубы вполне могут продемонстрировать результативный хоккей
Ставка: П1 с коэффициентом 2.07.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.97.