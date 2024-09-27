В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Трактор Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: Нынешнее положение дел в «Тракторе» вне может не радовать. Челябинский клуб располагается на шестом месте на Востоке.

Последние матчи: Два последних матча «Трактор» проиграл, но по качеству игры к подопечным Заварухина вопросов нет.

Травмированные игроки: Нет никакого оптимистического настроения в рядах «Трактора», поскольку у челябинского клуба уже три игрока на травмах: Сикура, Попов и Дер-Аргучинцев.

Общий тонус клуба: Матч против «Авангарда» хозяева льда проигрывать не намерены, однако потери по составу довольно существенные.

«Авангард»

Турнирное положение: За две последних недели «Авангард» сильно просел по результатам, и сейчас омский клуб размещается на восьмой позиции Востока.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Проигрышная серия «Авангарда» насчитывает уже шесть матчей подряд, и пока что выхода из кризиса не видно.

Травмированные игроки: Поклонников «Авангарда» порадует новость, что Буше вернулся в заявку, а вот голкипер Бердин до сих пор лечится.

Общий тонус клуба: Вероятность проигрыша седьмого поединка кряду более, чем вероятен, поскольку «Трактор» на хорошем ходу.

Статистика для ставок

«Трактор» набирает очки четыре матча подряд

«Авангард» имеет активную пятиматчевую серию поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.15, на гостей — 3.24.

Прогноз: Хозяева выглядят лучше по всем параметрам, поэтому победа останется за ними

Альтернативный прогноз: Клубы вполне могут продемонстрировать результативный хоккей

Ставка: П1 с коэффициентом 2.07.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.97.