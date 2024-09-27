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    «Авангард» продолжит проигрывать?

    «Трактор» — «Авангард». Ставка (к. 2.07), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 27 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Авангард»
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    «Авангард»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Трактор Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Сентября 2024 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Авангард

    Авангард

  • Омск
    •

    «Трактор»

    Турнирное положение: Нынешнее положение дел в «Тракторе» вне может не радовать. Челябинский клуб располагается на шестом месте на Востоке.

    Последние матчи: Два последних матча «Трактор» проиграл, но по качеству игры к подопечным Заварухина вопросов нет.

    Трактор — Авангард: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Нет никакого оптимистического настроения в рядах «Трактора», поскольку у челябинского клуба уже три игрока на травмах: Сикура, Попов и Дер-Аргучинцев.

    Общий тонус клуба: Матч против «Авангарда» хозяева льда проигрывать не намерены, однако потери по составу довольно существенные.

    «Авангард»

    Турнирное положение: За две последних недели «Авангард» сильно просел по результатам, и сейчас омский клуб размещается на восьмой позиции Востока.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Проигрышная серия «Авангарда» насчитывает уже шесть матчей подряд, и пока что выхода из кризиса не видно.

    Травмированные игроки: Поклонников «Авангарда» порадует новость, что Буше вернулся в заявку, а вот голкипер Бердин до сих пор лечится.

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    Общий тонус клуба: Вероятность проигрыша седьмого поединка кряду более, чем вероятен, поскольку «Трактор» на хорошем ходу.

    Статистика для ставок

    • «Трактор» набирает очки четыре матча подряд

    • «Авангард» имеет активную пятиматчевую серию поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.15, на гостей — 3.24.

    Прогноз: Хозяева выглядят лучше по всем параметрам, поэтому победа останется за ними

    Альтернативный прогноз: Клубы вполне могут продемонстрировать результативный хоккей

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.07.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.97.

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    «Трактор» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» продолжит проигрывать?
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