В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Барыс Арене» 26 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: Последнее место «Барыса» в таблице восточной конференции более, чем закономерен, поскольку Немировски больше разрушает игру своего клуба, нежели созидает.

Последние матчи: В трех последних проигранных матчах общая разница забитых шайб «минус 10», и здесь нечего добавить.

Травмированные игроки: В последнем месте «Барыса» отчасти виноваты травмы. Сейчас за казахстанский клуб не могут играть Антипин, Больё, Муратов и Жафяров.

Общий тонус клуба: В игре против «Сочи» хозяевам льда нужно всеми возможными и невозможными способами бороться за два очка, ибо больше будет не с кем.

«Сочи»

Турнирное положение: Начало новой регулярки для «Сочи» было многообещающим, но затем все быстро вернулось на круги своя. Сейчас «леопарды» на последнем месте в своей конференции с четырьмя очками.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Зубов пытался реализовать несколько новых идей, но игроки «Сочи» не смогли их воплотить в жизнь. За три последних матчах южная команда пропустила 16 шайб.

Травмированные игроки: С самого начала сезона у «Сочи» возникли проблемы с кадрами. Сейчас не могут играть за свой клуб защитник Роман Манухов и нападающий Амир Гараев.

Общий тонус клуба: В игре с «Барысом» нужно на морально-волевых одерживать выездную победу, чтобы уйти с последнего места на Западе.

Статистика для ставок

Обе команды на двоих проиграли шесть последних поединков

Две их трех последних очных встреч заканчивались в овертаймах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.30, на гостей — 2.65.

Прогноз: У хозяев есть неплохие шансы одержать вторую победу с начала регулярного сезона

Альтернативный прогноз: Вероятность дополнительной пятиминутки весьма высока

Ставка: П1 с коэффициентом 2.35.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.