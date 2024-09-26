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    «Барыс» — «Сочи». Ставка (к. 2.35), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Сочи»
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    «Барыс»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Барыс Арене» 26 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Сентября 2024 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 17:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Барыс»

    Турнирное положение: Последнее место «Барыса» в таблице восточной конференции более, чем закономерен, поскольку Немировски больше разрушает игру своего клуба, нежели созидает.

    Последние матчи: В трех последних проигранных матчах общая разница забитых шайб «минус 10», и здесь нечего добавить.

    Барыс — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В последнем месте «Барыса» отчасти виноваты травмы. Сейчас за казахстанский клуб не могут играть Антипин, Больё, Муратов и Жафяров.

    Общий тонус клуба: В игре против «Сочи» хозяевам льда нужно всеми возможными и невозможными способами бороться за два очка, ибо больше будет не с кем.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Начало новой регулярки для «Сочи» было многообещающим, но затем все быстро вернулось на круги своя. Сейчас «леопарды» на последнем месте в своей конференции с четырьмя очками.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Зубов пытался реализовать несколько новых идей, но игроки «Сочи» не смогли их воплотить в жизнь. За три последних матчах южная команда пропустила 16 шайб.

    Травмированные игроки: С самого начала сезона у «Сочи» возникли проблемы с кадрами. Сейчас не могут играть за свой клуб защитник Роман Манухов и нападающий Амир Гараев.

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    Общий тонус клуба: В игре с «Барысом» нужно на морально-волевых одерживать выездную победу, чтобы уйти с последнего места на Западе.

    Статистика для ставок

    • Обе команды на двоих проиграли шесть последних поединков

    • Две их трех последних очных встреч заканчивались в овертаймах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.30, на гостей — 2.65.

    Прогноз: У хозяев есть неплохие шансы одержать вторую победу с начала регулярного сезона

    Альтернативный прогноз: Вероятность дополнительной пятиминутки весьма высока

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.35.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    «Барыс» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на хоккей. Кто из аутсайдеров окажется сильнее?
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