Барыс
Сочи
«Барыс»
Турнирное положение: Последнее место «Барыса» в таблице восточной конференции более, чем закономерен, поскольку Немировски больше разрушает игру своего клуба, нежели созидает.
Последние матчи: В трех последних проигранных матчах общая разница забитых шайб «минус 10», и здесь нечего добавить.
Барыс — Сочи: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В последнем месте «Барыса» отчасти виноваты травмы. Сейчас за казахстанский клуб не могут играть Антипин, Больё, Муратов и Жафяров.
Общий тонус клуба: В игре против «Сочи» хозяевам льда нужно всеми возможными и невозможными способами бороться за два очка, ибо больше будет не с кем.
«Сочи»
Турнирное положение: Начало новой регулярки для «Сочи» было многообещающим, но затем все быстро вернулось на круги своя. Сейчас «леопарды» на последнем месте в своей конференции с четырьмя очками.
Последние матчи: Зубов пытался реализовать несколько новых идей, но игроки «Сочи» не смогли их воплотить в жизнь. За три последних матчах южная команда пропустила 16 шайб.
Травмированные игроки: С самого начала сезона у «Сочи» возникли проблемы с кадрами. Сейчас не могут играть за свой клуб защитник Роман Манухов и нападающий Амир Гараев.
Общий тонус клуба: В игре с «Барысом» нужно на морально-волевых одерживать выездную победу, чтобы уйти с последнего места на Западе.
Статистика для ставок
- Обе команды на двоих проиграли шесть последних поединков
- Две их трех последних очных встреч заканчивались в овертаймах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.30, на гостей — 2.65.
Прогноз: У хозяев есть неплохие шансы одержать вторую победу с начала регулярного сезона
- 1.93Локомотив — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Адмирал — Торпедо: прогноз и ставкаЗавтра в 12:30
- 2.55Сибирь — Автомобилист: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Вероятность дополнительной пятиминутки весьма высока
Ставка: П1 с коэффициентом 2.35.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.