«Сибирь»
Турнирное положение: После стартовых матчей нового сезона «Сибирь» заслуженно опустилась на последнее место в своей конференции, и казалось, что это надолго.
Последние матчи: Но в последнем сыгранном матче игроки «Сибири» собрали волю в кулак и одержали волевую победу на территории «Северстали».
Травмированные игроки: На второй неделе длительности регулярного сезона у «Сибири» один травмированный игрок. Им оказался нападающий Дмитрий Овчинников.
Общий тонус клуба: Матч против «Авангарда» будет куда сложнее, чем в Череповце, несмотря на то, что подопечные Епанчинцева будут играть при поддержке собственных болельщиков.
«Авангард»
Турнирное положение: В этот чемпионат «Авангард» вошел без двух игроков основы, но, несмотря на это, именно омский клуб занимает первое место в восточной конференции.
Последние матчи: В последней игре «Авангард» потерпел первую неудачу в регулярке, и то она случилась лишь по буллитам в матче против «Амура».
Травмированные игроки: Голкипер Михаил Бердин и нападающий Рид Буше продолжают проходить курс лечения, и «Авангарду» приходится без них крайне непросто.
Общий тонус клуба: Матч против «Сибири» может получиться прогулочным, если гости приберут шайбу к своим рукам и будут владеть территориальным преимуществом на протяжении большей части времени игры.
Статистика для ставок
- «Сибирь» выиграла три последних поединка в рамках регулярки на своем льду
- В двух последних матчах между этими клубами не забрасывалось больше трех шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.67, на ничью — 3.80, на гостей — 2.33.
Прогноз: «Сибирь» не в том состоянии, чтобы обыгрывать даже ослабленный «Авангард».
- 1.82Амур — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 10:30
- 1.94Автомобилист — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.30Нефтехимик — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: Оба клуба вполне могут сподобиться на результативный матч.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 3.42.