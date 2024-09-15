В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 15 сентября. Начало встречи — в 13:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: После стартовых матчей нового сезона «Сибирь» заслуженно опустилась на последнее место в своей конференции, и казалось, что это надолго.

Последние матчи: Но в последнем сыгранном матче игроки «Сибири» собрали волю в кулак и одержали волевую победу на территории «Северстали».

Травмированные игроки: На второй неделе длительности регулярного сезона у «Сибири» один травмированный игрок. Им оказался нападающий Дмитрий Овчинников.

Общий тонус клуба: Матч против «Авангарда» будет куда сложнее, чем в Череповце, несмотря на то, что подопечные Епанчинцева будут играть при поддержке собственных болельщиков.

«Авангард»

Турнирное положение: В этот чемпионат «Авангард» вошел без двух игроков основы, но, несмотря на это, именно омский клуб занимает первое место в восточной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В последней игре «Авангард» потерпел первую неудачу в регулярке, и то она случилась лишь по буллитам в матче против «Амура».

Травмированные игроки: Голкипер Михаил Бердин и нападающий Рид Буше продолжают проходить курс лечения, и «Авангарду» приходится без них крайне непросто.

Общий тонус клуба: Матч против «Сибири» может получиться прогулочным, если гости приберут шайбу к своим рукам и будут владеть территориальным преимуществом на протяжении большей части времени игры.

Статистика для ставок

«Сибирь» выиграла три последних поединка в рамках регулярки на своем льду

В двух последних матчах между этими клубами не забрасывалось больше трех шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.67, на ничью — 3.80, на гостей — 2.33.

Прогноз: «Сибирь» не в том состоянии, чтобы обыгрывать даже ослабленный «Авангард».

Альтернативный прогноз: Оба клуба вполне могут сподобиться на результативный матч.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 3.42.