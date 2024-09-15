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    «Авангард» уверенно расправится с «Сибирью»?

    Сибирь — Авангард: ставка и прогноз, новости. 15.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Авангард»
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    «Авангард»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 15 сентября. Начало встречи — в 13:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: После стартовых матчей нового сезона «Сибирь» заслуженно опустилась на последнее место в своей конференции, и казалось, что это надолго.

    Последние матчи: Но в последнем сыгранном матче игроки «Сибири» собрали волю в кулак и одержали волевую победу на территории «Северстали».

    Травмированные игроки: На второй неделе длительности регулярного сезона у «Сибири» один травмированный игрок. Им оказался нападающий Дмитрий Овчинников.

    Общий тонус клуба: Матч против «Авангарда» будет куда сложнее, чем в Череповце, несмотря на то, что подопечные Епанчинцева будут играть при поддержке собственных болельщиков.

    «Авангард»

    Турнирное положение: В этот чемпионат «Авангард» вошел без двух игроков основы, но, несмотря на это, именно омский клуб занимает первое место в восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В последней игре «Авангард» потерпел первую неудачу в регулярке, и то она случилась лишь по буллитам в матче против «Амура».

    Травмированные игроки: Голкипер Михаил Бердин и нападающий Рид Буше продолжают проходить курс лечения, и «Авангарду» приходится без них крайне непросто.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Сибири» может получиться прогулочным, если гости приберут шайбу к своим рукам и будут владеть территориальным преимуществом на протяжении большей части времени игры.

    Статистика для ставок

    • «Сибирь» выиграла три последних поединка в рамках регулярки на своем льду

    • В двух последних матчах между этими клубами не забрасывалось больше трех шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.67, на ничью — 3.80, на гостей — 2.33.

    Прогноз: «Сибирь» не в том состоянии, чтобы обыгрывать даже ослабленный «Авангард».

    Альтернативный прогноз: Оба клуба вполне могут сподобиться на результативный матч.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 3.42.

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    «Сибирь» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» уверенно расправится с «Сибирью»?
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