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    «Авангард» продолжит зарабатывать очки на своей территории

    Авангард — Нефтехимик: ставка и прогноз, новости. 06.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Нефтехимик»
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    Станислав Галиев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 6 сентября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2024 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Авангард»

    Турнирное положение: Новый регулярный сезон омичи начали с победы, благодаря которой вошли в компанию первых лидеров Восточной конференции.

    По два балла в рамках матчей среды набрали «Авангард», «Автомобилист», «Адмирал» и «Нефтехимик», в то время как «Барыс» после первой встречи остался с одним очком.

    Авангард — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В первом матче нового сезона команда Сергея Звягина встретилась с «Сибирью», у которой вырвала победу при достаточно остром соперничестве — 2:1.

    Дебютным голом в составе нового клуба отметился Станислав Галиев, а подытожил успех омичей 20-летний Илья Рейнгардт. В целом встреча получилась практически равной с точки зрения шансов на успех.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Не сыграют: Помимо Ткачева и Буше, матч с «Нефтехимиком» пропустит Михаил Бердин.

    Состояние команды: На домашнем льду омичам было крайне важно встретить сезон победой, доказав готовность бороться за очки даже без ведущих игроков в обойме, с чем команда успешно справилась.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Команда из Нижнекамска, которая в прошлом чемпионате не смогла продраться в плей-офф, намерена исправить ситуацию в новом сезоне.

    Одержав значимые — в большей степени в контексте психологии — два очка, «Нефтехимик» вошел в компанию промежуточных лидеров Восточной конференции.

    Последние матчи: Свой первый матч сезона 2024/25 команда Олега Леонтьева провела против «Барыса» — еще одного представителя Востока, желающего реабилитироваться.

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  • 01/09/2024

    • Во встрече в Казахстане «Нефтехимик» одержал волевую победу, которую в овертайме принес Жан-Себастьян Ди — 2:1 ОТ. Игра двух аутсайдеров прошла сравнительно равно и могла качнуться в противоположную сторону.

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    Не сыграют: В Омске «Нефтехимик» не сможет рассчитывать на Григория Селезнева и Кирилла Уракова.

    Состояние команды: Как уже было упомянуто ранее, в новом сезоне нижнекамцы планируют навязать борьбу за плей-офф, поэтому им важно научиться набирать очки в непростых по всем параметрам матчах вроде предстоящего.

    Статистика для ставок

    • В четырех очных матчах из пяти последних «Авангард» забрасывал «Нефтехимику» минимум три шайбы

    • На домашнем льду Омск не проигрывает Нижнекамску с 2018 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.40, а победа «Нефтехимика» — в 3.71.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

    Прогноз: Нижнекамск — это амбициозный коллектив, который будет цепляться за любую возможность одолеть ключевых конкурентов в борьбе за плей-офф.

    Однако «Авангард» является соперником несколько иного уровня, которому команды более низкой классовой категории едва ли способны помешать на старте сезона насладиться еще одним вечером триумфа перед родными болельщиками.

    Ставка: «Авангард» победит с форой -1 за 2.10.

    Прогноз: Если в первом матче обновленные омичи выглядели достаточно спокойно в атакующем плане, то во второй игре их продуктивность, вероятно, будет улучшена.

    Ставка: «Авангард» забьет в каждом периоде за 3.30.

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    «Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» продолжит зарабатывать очки на своей территории
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