Авангард
Нефтехимик
«Авангард»
Турнирное положение: Новый регулярный сезон омичи начали с победы, благодаря которой вошли в компанию первых лидеров Восточной конференции.
По два балла в рамках матчей среды набрали «Авангард», «Автомобилист», «Адмирал» и «Нефтехимик», в то время как «Барыс» после первой встречи остался с одним очком.
Авангард — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В первом матче нового сезона команда Сергея Звягина встретилась с «Сибирью», у которой вырвала победу при достаточно остром соперничестве — 2:1.
Дебютным голом в составе нового клуба отметился Станислав Галиев, а подытожил успех омичей 20-летний Илья Рейнгардт. В целом встреча получилась практически равной с точки зрения шансов на успех.
Не сыграют: Помимо Ткачева и Буше, матч с «Нефтехимиком» пропустит Михаил Бердин.
Состояние команды: На домашнем льду омичам было крайне важно встретить сезон победой, доказав готовность бороться за очки даже без ведущих игроков в обойме, с чем команда успешно справилась.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Команда из Нижнекамска, которая в прошлом чемпионате не смогла продраться в плей-офф, намерена исправить ситуацию в новом сезоне.
Одержав значимые — в большей степени в контексте психологии — два очка, «Нефтехимик» вошел в компанию промежуточных лидеров Восточной конференции.
Последние матчи: Свой первый матч сезона 2024/25 команда Олега Леонтьева провела против «Барыса» — еще одного представителя Востока, желающего реабилитироваться.
Во встрече в Казахстане «Нефтехимик» одержал волевую победу, которую в овертайме принес Жан-Себастьян Ди — 2:1 ОТ. Игра двух аутсайдеров прошла сравнительно равно и могла качнуться в противоположную сторону.
Не сыграют: В Омске «Нефтехимик» не сможет рассчитывать на Григория Селезнева и Кирилла Уракова.
Состояние команды: Как уже было упомянуто ранее, в новом сезоне нижнекамцы планируют навязать борьбу за плей-офф, поэтому им важно научиться набирать очки в непростых по всем параметрам матчах вроде предстоящего.
Статистика для ставок
- В четырех очных матчах из пяти последних «Авангард» забрасывал «Нефтехимику» минимум три шайбы
- На домашнем льду Омск не проигрывает Нижнекамску с 2018 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.40, а победа «Нефтехимика» — в 3.71.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.
- 2.45Салават Юлаев — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.50Автомобилист — Сибирь: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.85Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Нижнекамск — это амбициозный коллектив, который будет цепляться за любую возможность одолеть ключевых конкурентов в борьбе за плей-офф.
Однако «Авангард» является соперником несколько иного уровня, которому команды более низкой классовой категории едва ли способны помешать на старте сезона насладиться еще одним вечером триумфа перед родными болельщиками.
Ставка: «Авангард» победит с форой -1 за 2.10.
Прогноз: Если в первом матче обновленные омичи выглядели достаточно спокойно в атакующем плане, то во второй игре их продуктивность, вероятно, будет улучшена.
Ставка: «Авангард» забьет в каждом периоде за 3.30.