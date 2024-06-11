Во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 11 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Флорида» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Второй подряд финал Кубка Стэнли — безмерный успех по меркам «Пантерз», которому предшествовала достаточно уверенная кампания в рамках регулярного сезона.

В 82 матчах «Флорида» набрала 110 очков и закрепилась на третьем месте на Востоке, уступив всего 4 балла «Рейнджерс», которые стали обладателями Президентского трофея, но покинули плей-офф на стадии полуфинала.

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Последние матчи: На текущий момент команда Пола Мориса демонстрирует серию из четырех побед подряд, три последние помогли «Пантерз» выбить «Рейнджерс» — 3:2 ОТ, 3:2, 2:1.

Дебютировать в финале «Флорида», наученная прошлогодним опытом, сумела с победой — 3:0, главным конструктором которой в очередной раз стал Сергей Бобровский, оформивший 32 спасения.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Не сыграют: На момент выхода прогноза о травмах в составе «Пантерз» нет никакой информации.

Состояние команды: В первой финальной встрече «Флориде» хватило навыков, позволивших победить крупно даже без искрометной игры в атаке. В очередной раз высокая реализация и уверенность, исходящая от Боба, дали команде Мориса нужный импульс.

«Эдмонтон»

Путь к плей-офф: Еще в начале сезона трудно было представить, что Коннор и компания пробьются в финал на фоне катастрофического провала по всем основным игровым принципам.

Тем не менее на финише регулярного чемпионата «Эдмонтон» сумел поднажать и закончил сезон на пятом месте в конференции со 104 набранными очками и третьей по силе атакой на Западе.

Последние матчи: По ходу действующего кубкового раунда команда Криса Кноблауха справилась с рядом трудных вызовов, включая 7-матчевую серию с «Ванкувером» и шесть игр с «Далласом».

В первом для Макдэвида финале «Ойлерз» не удалось дебютировать так, как команда насочиняла себе в голове до начала матча: за три периода канадцы нанесли 32 броска в створ, но реализовать хотя бы что-то не сумели — 0:3.

Не сыграют: Среди кадровых потерь в составе «Эдмонтона» числится лишь Трой Стечер.

Состояние команды: В самой важной серии сезона разрывная атака «Ойлерз» выдала нулевую эффективность. Тем не менее в нынешнем плей-офф канадцы уже неоднократно прибавляли после неудачного старта.

Статистика для ставок

Всего в одном матче в Санрайзе из последних четырех общая результативность перевалила за 4 заброшенные шайбы

Всего в двух матчах из шести последних на выезде «Ойлерз» забивали больше двух голов в основное время

Для «Флориды» последняя победа стала третьей подряд над «Эдмонтоном» с разницей в 2+ гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.26, а победа «Эдмонтона» — в 2.99.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.98, на тотал меньше 5.5 — за 1.96.

Прогноз: Суперигра вратаря «Пантерз» и статистика в гостях говорят явно не в пользу «Ойлерз», однако ранее команда Кноблауха уже неоднократно возвращалась после не лучшего старта серии.

Вполне вероятно, что события финала пройдут по аналогии, но для этого канадцам необходимо искать способы поразить ворота Боба.

Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 2.5 за 1.88.

Прогноз: Если «Ойлерз» удастся поймать привычный атакующий ритм, то матч, вполне вероятно, будет доведен до логичного завершения, благодаря чему канадцы смогут вернуться домой с ничейным результатом в серии.

Ставка: «Эдмонтон» победит с форой 0 за 2.26.