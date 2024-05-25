В матче группового этапа чемпионата мира Швеция встретится с Чехией. Игра пройдет на «Арене О2» 25 мая. Начало запланировано на 15:20 (мск). Швеция — Чехия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Швеция

Путь к плей-офф: На групповом этапе Швеция оказалась единственной сборной, прошедшей по дистанции безупречно, не потеряв ни одного балла. С 21 очком команда заняла первое место.

Ближайшим соседом шведов оказались США, которых те обошли на 5 баллов. От третьей Германии скандинавы ушли в отрыв на 6 очков. В целом, на старте ЧМ Швеция не столкнулась с конкуренцией.

Последние матчи: В семи встречах групповой стадии команда Сэма Халлама пропустила всего 9 голов, что стало лучшим показателем надежности на тот момент.

Образцовая защита сыграла ключевую роль в плей-офф матче с Финляндией, в котором Швеция добилась победы в овертайме, реализовав большинство на временном отрезке 5:54 — 2:1 ОТ.

Все прогнозы на хоккей

Не сыграют: Швеция готовится к полуфиналу в полном составе.

Состояние команды: Пройдя максимально гладко групповой этап и справившись в плей-офф с Финляндией, Швеция окончательно утвердилась в статусе главного претендента на золото, затмив собой даже Канаду и другие сборные высшей пробы.

Чехия

Путь к плей-офф: По ходу групповой кампании Чехия оставалась одним из претендентов на лидерство, но на финише опустилась на третье место в своей таблице, набрав 16 очков.

От Канады, закончившей начальную фазу ЧМ первой, чехи отстали на 3 балла, а разрыв между второй Швейцарией составил всего одно очко.

Последние матчи: В двух последних матчах команда Радима Рулика прошла проверку североамериканскими бульдозерами. И с этими вызовами она справилась как твердый четверочник.

Так, в результате плотной борьбы Чехия потерпела поражение от Канады в овертайме (3:4 ОТ), но куда важнее оказалась победа над США в матче четвертьфинальна благодаря голу Павела Захи — 1:0.

Не сыграют: Перед полуфинальной игрой в составе Чехии нет кадровых потерь.

Состояние команды: В двух больших матчах на домашнем ЧМ Чехия проиграла, но ни в одной игре не выглядела беспомощно и билась до самого конца. Вероятно, команда Рулика навяжет борьбу и Швеции, попытаясь ограничить ее атакующий потенциал.

Статистика для ставок

В семи матчах из восьми на этом ЧМ Швеция добилась победы в основное время

В пяти встречах из восьми команда Сэма Халлама выиграла с разницей в 3+ шайбы

Чехия забивала минимум трижды в четырех матчах из последних пяти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 2.21, ничья — в 4.15, а победа Чехии — в 2.96.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

Прогноз: Среди всех команд, оставшихся на турнире, Швеция производит впечатление самой стабильной и решительной команды, которая добивается результата за счет игры высокой интенсивности и является нацеленной на первое с 2018 года золото.

Ставка: Швеция победит за 2.21.

Прогноз: Если вынести за рамки четвертьфинальную встречу, то становится очевидно, что Швеция в большей степени добивается локальных высот за счет разрушительной атаки, не оставляя соперникам любого статуса шансов уцелеть. Для Чехии при таких условиях едва ли планируется исключение.

Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 2.5 за 1.90.