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    Швеция не пропустит в финал хозяев чемпионата

    Швеция — Чехия. Ставка (к. 2.21) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 25 мая 2024 года

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    Швеция по-прежнему не проигрывает на этом ЧМ
    В матче группового этапа чемпионата мира Швеция встретится с Чехией. Игра пройдет на «Арене О2» 25 мая. Начало запланировано на 15:20 (мск). Швеция — Чехия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Швеция

    Путь к плей-офф: На групповом этапе Швеция оказалась единственной сборной, прошедшей по дистанции безупречно, не потеряв ни одного балла. С 21 очком команда заняла первое место.

    Ближайшим соседом шведов оказались США, которых те обошли на 5 баллов. От третьей Германии скандинавы ушли в отрыв на 6 очков. В целом, на старте ЧМ Швеция не столкнулась с конкуренцией.

    Последние матчи: В семи встречах групповой стадии команда Сэма Халлама пропустила всего 9 голов, что стало лучшим показателем надежности на тот момент.

    Образцовая защита сыграла ключевую роль в плей-офф матче с Финляндией, в котором Швеция добилась победы в овертайме, реализовав большинство на временном отрезке 5:54 — 2:1 ОТ.

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    Не сыграют: Швеция готовится к полуфиналу в полном составе.

    Состояние команды: Пройдя максимально гладко групповой этап и справившись в плей-офф с Финляндией, Швеция окончательно утвердилась в статусе главного претендента на золото, затмив собой даже Канаду и другие сборные высшей пробы.

    Чехия

    Путь к плей-офф: По ходу групповой кампании Чехия оставалась одним из претендентов на лидерство, но на финише опустилась на третье место в своей таблице, набрав 16 очков.

    От Канады, закончившей начальную фазу ЧМ первой, чехи отстали на 3 балла, а разрыв между второй Швейцарией составил всего одно очко.

    Последние матчи: В двух последних матчах команда Радима Рулика прошла проверку североамериканскими бульдозерами. И с этими вызовами она справилась как твердый четверочник.

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    • Так, в результате плотной борьбы Чехия потерпела поражение от Канады в овертайме (3:4 ОТ), но куда важнее оказалась победа над США в матче четвертьфинальна благодаря голу Павела Захи — 1:0.

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    Не сыграют: Перед полуфинальной игрой в составе Чехии нет кадровых потерь.

    Состояние команды: В двух больших матчах на домашнем ЧМ Чехия проиграла, но ни в одной игре не выглядела беспомощно и билась до самого конца. Вероятно, команда Рулика навяжет борьбу и Швеции, попытаясь ограничить ее атакующий потенциал.

    Статистика для ставок

    • В семи матчах из восьми на этом ЧМ Швеция добилась победы в основное время

    • В пяти встречах из восьми команда Сэма Халлама выиграла с разницей в 3+ шайбы

    • Чехия забивала минимум трижды в четырех матчах из последних пяти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 2.21, ничья — в 4.15, а победа Чехии — в 2.96.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

    Прогноз: Среди всех команд, оставшихся на турнире, Швеция производит впечатление самой стабильной и решительной команды, которая добивается результата за счет игры высокой интенсивности и является нацеленной на первое с 2018 года золото.

    Ставка: Швеция победит за 2.21.

    Прогноз: Если вынести за рамки четвертьфинальную встречу, то становится очевидно, что Швеция в большей степени добивается локальных высот за счет разрушительной атаки, не оставляя соперникам любого статуса шансов уцелеть. Для Чехии при таких условиях едва ли планируется исключение.

    Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 2.5 за 1.90.

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    Швеция — Чехия. В матче группового этапа чемпионата мира Швеция встретится с Чехией. Игра пройдет на «Арене О2» 25 мая. Начало запланировано на 15:20 (мск). / Ставка и прогноз на матч Швеция — Чехия с коэффициентом 2.21.
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