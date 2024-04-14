«Питтсбург»
Турнирное положение: Нужно отдать должное «Питтсбургу» и его хоккеистам, которые выдают одну из самых ярких концовку сезона в лиге. Клуб на пороге попадания в плей-офф и сейчас находится в диапазоне между 8 и 11 местом Востока
Последние матчи: Борьба наблюдается в каждом матче «Пингвинз», а сам клуб Салливана набирает очки уже девять встреч подряд.
Травмированные игроки: Ньето, Грейвз и Аккиари болеют на протяжении большей части сезона, поэтому нет ничего удивительного, что они не смогут принять участие в предстоящей игре.
Общий тонус клуба: Лидеры клуба отдадут все, что угодно, но лишь бы победить в предстоящей важной игре.
«Бостон»
Турнирное положение: В этом сезоне «Бостон» доказал, что успех прошлого года не был случайностью. Сейчас коллектив из Массачусетса располагается на третьей строчке в своей конференции
Последние матчи: За пять последних поединков «мишки» проиграли всего лишь раз, поэтому они в прекрасной форме и настроении.
Травмированные игроки: Одного из лидеров восточной конференции также не обошли стороной травмы. Руководство клуба не может рассчитывать на Брезо, Пойтраса Лучича и Форборта.
Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» у гостей есть шансы на победу, но она больше нужна хозяевам предстоящей игры, поэтому вероятность проиграть больше.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» проиграл четыре из пяти последних очных поединков
- «Пингвины» набирают очки девять поединков подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.86, на ничью — 4.42, на гостей — 2.28.
Прогноз: «Питтсбург» поставит на кон все, чтобы победить в предстоящей игре.
- 2.03Автомобилист — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 3.35Торонто — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.88Эдмонтон — Ванкувер: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: В игре вполне может быть дополнительная пятиминутка
Ставка: П1 с коэффициентом 2.86.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.