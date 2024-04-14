В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «ППГ Пэйнтс Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Нужно отдать должное «Питтсбургу» и его хоккеистам, которые выдают одну из самых ярких концовку сезона в лиге. Клуб на пороге попадания в плей-офф и сейчас находится в диапазоне между 8 и 11 местом Востока

Последние матчи: Борьба наблюдается в каждом матче «Пингвинз», а сам клуб Салливана набирает очки уже девять встреч подряд.

Травмированные игроки: Ньето, Грейвз и Аккиари болеют на протяжении большей части сезона, поэтому нет ничего удивительного, что они не смогут принять участие в предстоящей игре.

Общий тонус клуба: Лидеры клуба отдадут все, что угодно, но лишь бы победить в предстоящей важной игре.

«Бостон»

Турнирное положение: В этом сезоне «Бостон» доказал, что успех прошлого года не был случайностью. Сейчас коллектив из Массачусетса располагается на третьей строчке в своей конференции

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: За пять последних поединков «мишки» проиграли всего лишь раз, поэтому они в прекрасной форме и настроении.

Травмированные игроки: Одного из лидеров восточной конференции также не обошли стороной травмы. Руководство клуба не может рассчитывать на Брезо, Пойтраса Лучича и Форборта.

Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» у гостей есть шансы на победу, но она больше нужна хозяевам предстоящей игры, поэтому вероятность проиграть больше.

Статистика для ставок

«Питтсбург» проиграл четыре из пяти последних очных поединков

«Пингвины» набирают очки девять поединков подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.86, на ничью — 4.42, на гостей — 2.28.

Прогноз: «Питтсбург» поставит на кон все, чтобы победить в предстоящей игре.

Альтернативный прогноз: В игре вполне может быть дополнительная пятиминутка

Ставка: П1 с коэффициентом 2.86.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.