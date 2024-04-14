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    «Питтсбург» одержит важную победу?

    «Питтсбург» — «Бостон». Ставка (к. 2.86), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Бостон»
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    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «ППГ Пэйнтс Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Нужно отдать должное «Питтсбургу» и его хоккеистам, которые выдают одну из самых ярких концовку сезона в лиге. Клуб на пороге попадания в плей-офф и сейчас находится в диапазоне между 8 и 11 местом Востока

    Последние матчи: Борьба наблюдается в каждом матче «Пингвинз», а сам клуб Салливана набирает очки уже девять встреч подряд.

    Травмированные игроки: Ньето, Грейвз и Аккиари болеют на протяжении большей части сезона, поэтому нет ничего удивительного, что они не смогут принять участие в предстоящей игре.

    Общий тонус клуба: Лидеры клуба отдадут все, что угодно, но лишь бы победить в предстоящей важной игре.

    «Бостон»

    Турнирное положение: В этом сезоне «Бостон» доказал, что успех прошлого года не был случайностью. Сейчас коллектив из Массачусетса располагается на третьей строчке в своей конференции

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За пять последних поединков «мишки» проиграли всего лишь раз, поэтому они в прекрасной форме и настроении.

    Травмированные игроки: Одного из лидеров восточной конференции также не обошли стороной травмы. Руководство клуба не может рассчитывать на Брезо, Пойтраса Лучича и Форборта.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» у гостей есть шансы на победу, но она больше нужна хозяевам предстоящей игры, поэтому вероятность проиграть больше.

    Статистика для ставок

    • «Питтсбург» проиграл четыре из пяти последних очных поединков

    • «Пингвины» набирают очки девять поединков подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.86, на ничью — 4.42, на гостей — 2.28.

    Прогноз: «Питтсбург» поставит на кон все, чтобы победить в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: В игре вполне может быть дополнительная пятиминутка

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.86.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

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    Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Бостон» с коэффициентом 2.86. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» одержит важную победу?
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