В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 06 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Хоккей «Нью-Джерси» на протяжении всего сезона — боль и печаль, но есть объективные причины такому выступлению. Сейчас отставание от зоны плей-офф оставляет восемь очков при двух матчах в запасе.

Последние матчи: За четыре последних матча «дьяволы» смогли разгромить только «Сан-Хосе» в Калифорнии (7:2).

Травмированные игроки: Рафф озабочен тем, что у него не могут играть Ванечек, Маклеод, Фут, Бастиан и Хэмилтон, но заменить этих высококлассных игроков некем.

Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что хозяева льда смогут справиться с лидером конференции теми ресурсами, которые у них есть в распоряжении на данный момент времени.

«Флорида»

Турнирное положение: Настроение и напор «Флориды» подкупают, а клуб заслуженно идет в лидерах восточной конференции.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: За 11 последних матчей по календарю всего лишь одно поражение, и то оно в большей мере оказалось случайным.

Травмированные игроки: У Мориса и его помощников нет головной боли относило лазарета, поскольку травмированных у «кошек» совсем нет.

Общий тонус клуба: На таком кураже гости спокойно могут сыграть первым номером даже в матче против «Нью-Джерси».

Статистика для ставок

«Нью-Джерси» проиграл три последних матча из четырех

«Пантеры» за 11 последних матчей проиграли лишь один раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.74, на гостей — 2.43.

Прогноз: У приезжего клуба больше шансов записать себе на счет победу.

Альтернативный прогноз: Результативная игра нам будет обеспечена.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.43.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.46.