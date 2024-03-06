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    «Флорида» имеет больше шансов на успех

    «Нью-Джерси» — «Флорида». Ставка (к. 2.43), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 06 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Флорида»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 06 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: Хоккей «Нью-Джерси» на протяжении всего сезона — боль и печаль, но есть объективные причины такому выступлению. Сейчас отставание от зоны плей-офф оставляет восемь очков при двух матчах в запасе.

    Последние матчи: За четыре последних матча «дьяволы» смогли разгромить только «Сан-Хосе» в Калифорнии (7:2).

    Травмированные игроки: Рафф озабочен тем, что у него не могут играть Ванечек, Маклеод, Фут, Бастиан и Хэмилтон, но заменить этих высококлассных игроков некем.

    Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что хозяева льда смогут справиться с лидером конференции теми ресурсами, которые у них есть в распоряжении на данный момент времени.

    «Флорида»

    Турнирное положение: Настроение и напор «Флориды» подкупают, а клуб заслуженно идет в лидерах восточной конференции.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За 11 последних матчей по календарю всего лишь одно поражение, и то оно в большей мере оказалось случайным.

    Травмированные игроки: У Мориса и его помощников нет головной боли относило лазарета, поскольку травмированных у «кошек» совсем нет.

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    Общий тонус клуба: На таком кураже гости спокойно могут сыграть первым номером даже в матче против «Нью-Джерси».

    Статистика для ставок

    • «Нью-Джерси» проиграл три последних матча из четырех

    • «Пантеры» за 11 последних матчей проиграли лишь один раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.74, на гостей — 2.43.

    Прогноз: У приезжего клуба больше шансов записать себе на счет победу.

    Альтернативный прогноз: Результативная игра нам будет обеспечена.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.43.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.46.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Флорида» с коэффициентом 2.43. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Флорида» имеет больше шансов на успех
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