«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Хоккей «Нью-Джерси» на протяжении всего сезона — боль и печаль, но есть объективные причины такому выступлению. Сейчас отставание от зоны плей-офф оставляет восемь очков при двух матчах в запасе.
Последние матчи: За четыре последних матча «дьяволы» смогли разгромить только «Сан-Хосе» в Калифорнии (7:2).
Травмированные игроки: Рафф озабочен тем, что у него не могут играть Ванечек, Маклеод, Фут, Бастиан и Хэмилтон, но заменить этих высококлассных игроков некем.
Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что хозяева льда смогут справиться с лидером конференции теми ресурсами, которые у них есть в распоряжении на данный момент времени.
«Флорида»
Турнирное положение: Настроение и напор «Флориды» подкупают, а клуб заслуженно идет в лидерах восточной конференции.
Последние матчи: За 11 последних матчей по календарю всего лишь одно поражение, и то оно в большей мере оказалось случайным.
Травмированные игроки: У Мориса и его помощников нет головной боли относило лазарета, поскольку травмированных у «кошек» совсем нет.
Общий тонус клуба: На таком кураже гости спокойно могут сыграть первым номером даже в матче против «Нью-Джерси».
Статистика для ставок
- «Нью-Джерси» проиграл три последних матча из четырех
- «Пантеры» за 11 последних матчей проиграли лишь один раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.74, на гостей — 2.43.
Прогноз: У приезжего клуба больше шансов записать себе на счет победу.
- 2.20Торпедо — СКА: прогноз и ставка
- 2.07Амур — Металлург: прогноз и ставка
- 3.94Питтсбург — Коламбус: прогноз и ставка
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Альтернативный прогноз: Результативная игра нам будет обеспечена.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.43.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.46.