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    «Питтсбург» сможет расправиться с «Монреалем»?

    «Питтсбург» — «Монреаль». Ставка (к. 1.93), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Монреаль»
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    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «ППГ Пэйнтс Арене» 23 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Февраля 2024 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Монреаль Монреаль
  • НХЛ
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    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Хочется верить, что «Питтсбург» сможет продвинуться выше по турнирной таблице ближе к завершению регулярки, но перспективы клуба на ближайшую весну весьма туманны.

    Последние матчи: У подопечных Салливана всего лишь одна победа за шесть последних поединков, и не очень веселое настроение.

    Травмированные игроки: У «желто-черных» не могут играть Аккиари, Ньето и Гюнцель. Послендий сейчас очень бы пригодился.

    Общий тонус клуба: Даже с такой неудовлетворительной серией игр у хозяев шансов на победу гораздо больше, нежели у гостей.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Пока что у канадского коллектива не получается выйти хотя бы на равнину по результатам, но пока что «Монреалю» это и близко не светит.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Результаты последних матчей откровенно не впечатляют, а количество пропущенных шайб заставляет поклонников клуба ужаснуться.

    Травмированные игроки: В данный момент времени «хабс» не могут рассчитывать на Харви-Пинара, Уидмана, Прайса, Дворака и Даха.

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    Общий тонус клуба: В матче против «пингвинов» больше вероятность проиграть, нежели победить, даже с учетом того, что пенсильванский клуб далеко не в оптимальном состоянии.

    Статистика для ставок

    • За пять последних матчей «Монреаль» выиграл всего лишь один раз

    • В четырёх из пяти последних очных поединков между этими клубами был как минимум овертайм

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.90, на гостей — 3.67.

    Коэффициенты матча Питтсбург — Монреаль

    1X2Новым игрокам
  • 1.784.703.60Бонус$9500
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    Прогноз: У подопечных Салливана больше шансов победить.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет тягучей, и голов в ней мы много не увидим.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.86.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.87.

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    «Питтсбург» — «Монреаль»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» сможет расправиться с «Монреалем»?
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