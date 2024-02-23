«Питтсбург»
Турнирное положение: Хочется верить, что «Питтсбург» сможет продвинуться выше по турнирной таблице ближе к завершению регулярки, но перспективы клуба на ближайшую весну весьма туманны.
Последние матчи: У подопечных Салливана всего лишь одна победа за шесть последних поединков, и не очень веселое настроение.
Травмированные игроки: У «желто-черных» не могут играть Аккиари, Ньето и Гюнцель. Послендий сейчас очень бы пригодился.
Общий тонус клуба: Даже с такой неудовлетворительной серией игр у хозяев шансов на победу гораздо больше, нежели у гостей.
«Монреаль»
Турнирное положение: Пока что у канадского коллектива не получается выйти хотя бы на равнину по результатам, но пока что «Монреалю» это и близко не светит.
Последние матчи: Результаты последних матчей откровенно не впечатляют, а количество пропущенных шайб заставляет поклонников клуба ужаснуться.
Травмированные игроки: В данный момент времени «хабс» не могут рассчитывать на Харви-Пинара, Уидмана, Прайса, Дворака и Даха.
Общий тонус клуба: В матче против «пингвинов» больше вероятность проиграть, нежели победить, даже с учетом того, что пенсильванский клуб далеко не в оптимальном состоянии.
Статистика для ставок
- За пять последних матчей «Монреаль» выиграл всего лишь один раз
- В четырёх из пяти последних очных поединков между этими клубами был как минимум овертайм
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.90, на гостей — 3.67.
Коэффициенты матча Питтсбург — Монреаль
Прогноз: У подопечных Салливана больше шансов победить.
Альтернативный прогноз: Встреча будет тягучей, и голов в ней мы много не увидим.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.86.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.87.