В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «ППГ Пэйнтс Арене» 23 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Хочется верить, что «Питтсбург» сможет продвинуться выше по турнирной таблице ближе к завершению регулярки, но перспективы клуба на ближайшую весну весьма туманны.

Последние матчи: У подопечных Салливана всего лишь одна победа за шесть последних поединков, и не очень веселое настроение.

Травмированные игроки: У «желто-черных» не могут играть Аккиари, Ньето и Гюнцель. Послендий сейчас очень бы пригодился.

Общий тонус клуба: Даже с такой неудовлетворительной серией игр у хозяев шансов на победу гораздо больше, нежели у гостей.

«Монреаль»

Турнирное положение: Пока что у канадского коллектива не получается выйти хотя бы на равнину по результатам, но пока что «Монреалю» это и близко не светит.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Результаты последних матчей откровенно не впечатляют, а количество пропущенных шайб заставляет поклонников клуба ужаснуться.

Травмированные игроки: В данный момент времени «хабс» не могут рассчитывать на Харви-Пинара, Уидмана, Прайса, Дворака и Даха.

Общий тонус клуба: В матче против «пингвинов» больше вероятность проиграть, нежели победить, даже с учетом того, что пенсильванский клуб далеко не в оптимальном состоянии.

Статистика для ставок

За пять последних матчей «Монреаль» выиграл всего лишь один раз

В четырёх из пяти последних очных поединков между этими клубами был как минимум овертайм

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.90, на гостей — 3.67.

Коэффициенты матча Питтсбург — Монреаль 1X2Новым игрокам 1.784.703.60Бонус$9500

Прогноз: У подопечных Салливана больше шансов победить.

Альтернативный прогноз: Встреча будет тягучей, и голов в ней мы много не увидим.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.86.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.87.