В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «СКА Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Турнирное положение: Санкт-петербуржцы делают все от них зависящее, чтобы борьба за лидерство была завершена успешно и с минимальными последствиями в плане потраченных на это сил.

На данном — близком к завершению — этапе сезона СКА занимает первое место, набрав в 63 встречах 89 очков. На 3 балла «армейцы» опережают второе «Динамо» Москва, которое имеет игру в запасе.

Последние матчи: В период с 24 января по 4 февраля СКА выдал 4-матчевую серию ярких побед, которая была безжалостно раздавлена в Омске, где санкт-петербуржцы по-крупному влетели «Авангарду» (5:9).

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Однако за позором на «Арене G-Drive» последовали новые успехи. В частности, в гостях команда Романа Ротенберга обыграла «Барыс» (2:1 Б), а в первых двух матчах на новенькой арене — разобралась с «Сочи» (8:1) и «Ладой» (2:1).

Не сыграют: Предстоящий матч из-за травм пропустят вратарь Йохан Маттссон и нападающий Владимир Алистров.

Состояние команды: Очевидно, что заключительные недели чемпионата СКА проведет в непрекращающейся борьбе за лидерство на Западе, оставаясь фаворитом гонки и одним из самых стабильных в плане завоевания очков клубом.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев», возможно, сам того не ожидая, вклинился в разборки лидеров Востока, получив шансы занять первое место и отправиться в плей-офф в статусе сильнейшего представителя конференции.

В 62 матчах уфимцы набрали 85 очков. В таблице они по-прежнему занимают третье место, но отстают от первой «Магнитки» всего на 2 балла при одинаковом количестве проведенных встреч.

Последние матчи: В очном матче 4 февраля «Салават Юлаев» на своем катке уступал СКА 0:4, но не бросил играть и был близок к сумасшедшему спасению. Встреча закончилась поражением уфимцев с минимальным разрывом (3:4).

На данный момент это была единственная потеря очков команды Виктора Козлова в этом месяце. В трех следующих матчах «Салават Юлаев» поочередно разобрался с ЦСКА (2:0), «Ак Барсом» (2:1) и «Авангардом» (7:2).

Не сыграют: Из-за повреждений «Салавату Юлаеву» не помогут нападающие Николай Кулемин и Алексей Пустозеров.

Состояние команды: Финальный этап регулярного чемпионата сулит «Салавату Юлаеву» новый — самый тяжелый — вызов, связанный с борьбой за первое место. В текущих условиях это тот шанс, который команда Козлова вряд ли бездарно упустит.

Статистика для ставок

В статусе хозяев СКА — в «Ледовом дворце» и на «СКА Арене» — оформил семь побед в восьми последних матчах

В четырех очных встречах из последних пяти общая результативность находилась в пределах 5+ голов

«Салават Юлаев» покидал каток минимум с одним набранным очком в девяти играх из десяти предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 3.70, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.82.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.66, на тотал меньше 4.5 — за 2.22.

Прогноз: И СКА, и «Салават Юлаев» находятся в превосходной форме и сохраняют турнирную мотивацию, решая свои задачи в решающей фазе сезона. Очная игра двух топ-команд, предпочитающих атакующую модель, должна пройти результативно.

Ставка: Тотал больше 5 за 2.04.

Прогноз: На домашнем катке санкт-петербуржцы, чувствуя себя максимально комфортно, станут безоговорочными фаворитами.

Ставка: СКА победит за 2.00.