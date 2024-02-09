В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Сочи». Игра пройдет в «Нагорном» 9 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: В 60 матчах «Торпедо» набрало 71 очко. В таблице Запада нижегородцы все еще занимают пятое место, но им в спину дышит шестая «Северсталь», которая, имея игру в запасе, отстает всего на 2 балла.

Последние матчи: В течение нескольких прошлых недель ни один матч «Торпедо» не закончился его победой. Суммарно серия поражений нижегородцев дошла до пяти игр.

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В период не самого удачного цикла команда Игоря Ларионова ни разу не забивала больше двух голов. Но в последнем матче серию удалось прервать: на домашнем льду «Торпедо» победило «Трактор» (3:1).

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Не сыграют: Василий Атанасов — травма.

Состояние команды: Очередной по счету спад не позволяет «Торпедо» спокойно закончить сезон в первой пятерке. Теперь на пятое место претендует «Северсталь», из-за чего команде Ларионова обеспечена упорная борьба на ближайшие несколько игр или до самой развязки в регулярке.

«Сочи»

Турнирное положение: В 60 играх «Сочи» заработал 47 очков, с которыми занимает десятую строчку в таблице Запада. На 4 балла при равенстве проведенных встреч он обходит «Куньлунь».

Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца «Сочи» добился трех побед подряд, но позже его серия была прервана в двух матчах с «Куньлунем» (3:4 ОТ, 2:4).

После проигранного противостояния аутсайдеров команда Дмитрия Кокорева вернулась на путь победителей. В частности, «Сочи» обыграл минское «Динамо» (3:2) и «Витязь» (4:3).

Не сыграют: Вратарь Никита Тулинов, нападающие Кирилл Рассказов, Егор Спиридонов — травмы.

Состояние команды: Несмотря на то что «Сочи» в конце сезона уже мало что светит, команда начала добиваться побед над соперниками, сохраняющими мотивацию. Однако эти результаты южан могут повлиять лишь на итоговое положение в нижней тройке Запада.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается в 1.43, ничья — в 5.25, а победа «Сочи» — в 5.77.

«Сочи» является одним из главных страдальцев Запада, который просто доигрывает сезон. Тем не менее это не помешало ему добиться ряда побед в последних встречах, стабильно забрасывая при этом от трех шайб и более.

Если учесть явный форменный спад «Торпедо», то шансы южан в «Нагорном» не кажутся такими безнадежными . Наши прогноз и ставка — «Сочи» победит с форой +2 за 1.82.

Откровенно слабая игра в обороне обеих команд может стать основной причиной высокой результативности. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6 за 1.96.