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    «Сочи» сумеет избежать крупного поражения?

    «Торпедо» — «Сочи». Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 9 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Сочи»
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    Максим Третьяк
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Сочи». Игра пройдет в «Нагорном» 9 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Февраля 2024 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Торпедо»

    Турнирное положение: В 60 матчах «Торпедо» набрало 71 очко. В таблице Запада нижегородцы все еще занимают пятое место, но им в спину дышит шестая «Северсталь», которая, имея игру в запасе, отстает всего на 2 балла.

    Последние матчи: В течение нескольких прошлых недель ни один матч «Торпедо» не закончился его победой. Суммарно серия поражений нижегородцев дошла до пяти игр.

    Коэффициенты матча Торпедо — Сочи

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    В период не самого удачного цикла команда Игоря Ларионова ни разу не забивала больше двух голов. Но в последнем матче серию удалось прервать: на домашнем льду «Торпедо» победило «Трактор» (3:1).

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    Не сыграют: Василий Атанасов — травма.

    Состояние команды: Очередной по счету спад не позволяет «Торпедо» спокойно закончить сезон в первой пятерке. Теперь на пятое место претендует «Северсталь», из-за чего команде Ларионова обеспечена упорная борьба на ближайшие несколько игр или до самой развязки в регулярке.

    «Сочи»

    Турнирное положение: В 60 играх «Сочи» заработал 47 очков, с которыми занимает десятую строчку в таблице Запада. На 4 балла при равенстве проведенных встреч он обходит «Куньлунь».

    Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца «Сочи» добился трех побед подряд, но позже его серия была прервана в двух матчах с «Куньлунем» (3:4 ОТ, 2:4).

    После проигранного противостояния аутсайдеров команда Дмитрия Кокорева вернулась на путь победителей. В частности, «Сочи» обыграл минское «Динамо» (3:2) и «Витязь» (4:3).

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    • Не сыграют: Вратарь Никита Тулинов, нападающие Кирилл Рассказов, Егор Спиридонов — травмы.

    Состояние команды: Несмотря на то что «Сочи» в конце сезона уже мало что светит, команда начала добиваться побед над соперниками, сохраняющими мотивацию. Однако эти результаты южан могут повлиять лишь на итоговое положение в нижней тройке Запада.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается в 1.43, ничья — в 5.25, а победа «Сочи» — в 5.77.

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    «Сочи» является одним из главных страдальцев Запада, который просто доигрывает сезон. Тем не менее это не помешало ему добиться ряда побед в последних встречах, стабильно забрасывая при этом от трех шайб и более.

    Если учесть явный форменный спад «Торпедо», то шансы южан в «Нагорном» не кажутся такими безнадежными. Наши прогноз и ставка — «Сочи» победит с форой +2 за 1.82.

    Откровенно слабая игра в обороне обеих команд может стать основной причиной высокой результативности. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6 за 1.96.

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    «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Сочи» сумеет избежать крупного поражения?
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