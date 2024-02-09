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    «Каролина» обыграет «Колорадо» на своем льду?

    «Каролина» — «Колорадо». Ставка (к. 2.19), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 09 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Колорадо»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «ПиЭнСи Арене» 09 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Февраля 2024 года

    «Каролина»

    «Каролина» выглядит довольно уверенно на текущий момент времени, но даже коллектив из роли временами бывает уязвим.

    Сейчас дружина Бриндамора на хорошем ходу, а у нападающих клуба снова проснулся аппетит, но с сильными соперниками у «Харрикейнз» частенько наблюдаются сложности.

    В последнем своем поединке «ураганы» играли против «Ванкувера» и провели достойный матч, но проиграли с разницей всего лишь в одну шайбу.

    Все прогнозы на НХЛ

    В предстоящей встрече Свечников и компания постараются реабилитироваться за поражение в матче с «касатками», но «Колорадо» тоже далеко не подарок.

    «Колорадо»

    «Колорадо» успел сыграть после «Матча всех звезд» уже два поединка и дважды потерпел неудачи.

    Сама по себе команда и уровень её игры действительно впечатляют, однако случаются такие поединки, когда даже при хорошей игре ты может проигрывать.

    Последний матч против «Нью-Джерси» как раз отчетливо это продемонстрировал. «Лавины» отправили в ворота соперника три шайбы, но этого все равно оказалось мало для победы.

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    В предстоящей игре клуб из одноименного штата постарается сделать все возможное, чтобы не проиграть третий матч подряд, но в игре против «Каролины» это сделать будет неимоверно сложно.

    Прогноз и ставка

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.69, на гостей — 2.90.

    Прогноз: «Колорадо» не сможет рассчитывать на успех в Роли.

    Альтернативный прогноз: В поединке будет много шайб на любой вкус.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.

    Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.24.

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    «Каролина» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Каролина» обыграет «Колорадо» на своем льду?
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