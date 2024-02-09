«Каролина»
«Каролина» выглядит довольно уверенно на текущий момент времени, но даже коллектив из роли временами бывает уязвим.
Сейчас дружина Бриндамора на хорошем ходу, а у нападающих клуба снова проснулся аппетит, но с сильными соперниками у «Харрикейнз» частенько наблюдаются сложности.
В последнем своем поединке «ураганы» играли против «Ванкувера» и провели достойный матч, но проиграли с разницей всего лишь в одну шайбу.
В предстоящей встрече Свечников и компания постараются реабилитироваться за поражение в матче с «касатками», но «Колорадо» тоже далеко не подарок.
«Колорадо»
«Колорадо» успел сыграть после «Матча всех звезд» уже два поединка и дважды потерпел неудачи.
Сама по себе команда и уровень её игры действительно впечатляют, однако случаются такие поединки, когда даже при хорошей игре ты может проигрывать.
Последний матч против «Нью-Джерси» как раз отчетливо это продемонстрировал. «Лавины» отправили в ворота соперника три шайбы, но этого все равно оказалось мало для победы.
В предстоящей игре клуб из одноименного штата постарается сделать все возможное, чтобы не проиграть третий матч подряд, но в игре против «Каролины» это сделать будет неимоверно сложно.
Прогноз и ставка
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.69, на гостей — 2.90.
Прогноз: «Колорадо» не сможет рассчитывать на успех в Роли.
Альтернативный прогноз: В поединке будет много шайб на любой вкус.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.
Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.24.