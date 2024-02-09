В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «ПиЭнСи Арене» 09 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

«Каролина» выглядит довольно уверенно на текущий момент времени, но даже коллектив из роли временами бывает уязвим.

Сейчас дружина Бриндамора на хорошем ходу, а у нападающих клуба снова проснулся аппетит, но с сильными соперниками у «Харрикейнз» частенько наблюдаются сложности.

В последнем своем поединке «ураганы» играли против «Ванкувера» и провели достойный матч, но проиграли с разницей всего лишь в одну шайбу.

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В предстоящей встрече Свечников и компания постараются реабилитироваться за поражение в матче с «касатками», но «Колорадо» тоже далеко не подарок.

«Колорадо»

«Колорадо» успел сыграть после «Матча всех звезд» уже два поединка и дважды потерпел неудачи.

Сама по себе команда и уровень её игры действительно впечатляют, однако случаются такие поединки, когда даже при хорошей игре ты может проигрывать.

Последний матч против «Нью-Джерси» как раз отчетливо это продемонстрировал. «Лавины» отправили в ворота соперника три шайбы, но этого все равно оказалось мало для победы.

В предстоящей игре клуб из одноименного штата постарается сделать все возможное, чтобы не проиграть третий матч подряд, но в игре против «Каролины» это сделать будет неимоверно сложно.

Прогноз и ставка

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.69, на гостей — 2.90.

Прогноз: «Колорадо» не сможет рассчитывать на успех в Роли.

Альтернативный прогноз: В поединке будет много шайб на любой вкус.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.

Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.24.