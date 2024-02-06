«Динамо» Москва
Турнирное положение: В 59 играх «Динамо» Москва набрало 80 очков. В таблице Западной конференции столичный клуб находится на третьем месте. На 3 балла при равенстве проведенных встреч он отстает от первого СКА.
Последние матчи: Во второй половине января «Динамо» Москва проиграло достаточно много матчей по меркам клуба, амбиции которого связаны с лидерством.
Коэффициенты матча Динамо — Автомобилист
В частности, команда Алексея Кудашова потерпела пять поражений в восьми предыдущих встречах. Последний матч динамовцы провели дома, принимая «Локомотив». В битве за второе место столичный клуб, ведя 3:0, упустил фору и пережил очередную неудачу (3:4 Б).
Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.
Состояние команды: Серия неидеальных матчей вставила динамовцам палки в колеса в их гонке за лидерство. И если столичный клуб не исправит ситуацию в ближайшее время, вернуться в борьбу в дальнейшем — или даже остаться в топ-3 — будет крайне сложно.
«Автомобилист»
Турнирное положение: По итогам 61 игры «Автомобилист» вернулся на четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. На один балл он опередил «Ак Барс» и «Трактор».
Последние матчи: На прошлой неделе екатеринбуржцы провели три встречи, в двух из которых проиграли. Правда, в одной из них — с «Трактором» 31 января — «Автомобилисту» удалось заработать одно очко (1:2 Б).
Февраль начался для команды Николая Заварухина с серии матчей в столице. В первом «Автомобилист» по-крупному влетел «Спартаку» (0:3), а во втором — показал хорошую реализацию и разделался с ЦСКА (5:4 Б).
Не сыграют: Защитник Кирилл Воробьев, нападающий Сенем Кизимов — травмы.
Состояние команды: В борьбе, сохраняющей высокую интенсивность, «Автомобилисту» сейчас хватает одного успешного результата, чтобы вернуться в зону первой четверки. Но разница матчей и в целом нестабильная игра екатеринбуржцев могут помешать дальнейшим планам там закрепиться.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.84, ничья — в 4.40, а победа «Автомобилиста» — в 3.87.
Провалив по многим параметрам встречу с «Локомотивом», динамовцы увеличили серию домашних поражений до трех матчей. А общие потери очков со второй половины января не могут устраивать команду в контексте борьбы за лидерство.
Безусловно, в предстоящем матче «Динамо» захочет немного выровнять ситуацию,
Прервать серию домашних поражений и вернуться в гонку лидеров Запада — две ключевые задачи, которые команда Кудашова начнет решать в ближайшей игре. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит за 1.84.