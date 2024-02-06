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    Домашняя игра «Динамо» Москва завершится скромно в плане голов?

    «Динамо» Москва — «Автомобилист». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 6 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Автомобилист»
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    Артем Ильенко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 6 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 06 Февраля 2024 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: В 59 играх «Динамо» Москва набрало 80 очков. В таблице Западной конференции столичный клуб находится на третьем месте. На 3 балла при равенстве проведенных встреч он отстает от первого СКА.

    Последние матчи: Во второй половине января «Динамо» Москва проиграло достаточно много матчей по меркам клуба, амбиции которого связаны с лидерством.

    Коэффициенты матча Динамо — Автомобилист

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    В частности, команда Алексея Кудашова потерпела пять поражений в восьми предыдущих встречах. Последний матч динамовцы провели дома, принимая «Локомотив». В битве за второе место столичный клуб, ведя 3:0, упустил фору и пережил очередную неудачу (3:4 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.

    Состояние команды: Серия неидеальных матчей вставила динамовцам палки в колеса в их гонке за лидерство. И если столичный клуб не исправит ситуацию в ближайшее время, вернуться в борьбу в дальнейшем — или даже остаться в топ-3 — будет крайне сложно.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: По итогам 61 игры «Автомобилист» вернулся на четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. На один балл он опередил «Ак Барс» и «Трактор».

    Последние матчи: На прошлой неделе екатеринбуржцы провели три встречи, в двух из которых проиграли. Правда, в одной из них — с «Трактором» 31 января — «Автомобилисту» удалось заработать одно очко (1:2 Б).

    Февраль начался для команды Николая Заварухина с серии матчей в столице. В первом «Автомобилист» по-крупному влетел «Спартаку» (0:3), а во втором — показал хорошую реализацию и разделался с ЦСКА (5:4 Б).

    Не сыграют: Защитник Кирилл Воробьев, нападающий Сенем Кизимов — травмы.

    Состояние команды: В борьбе, сохраняющей высокую интенсивность, «Автомобилисту» сейчас хватает одного успешного результата, чтобы вернуться в зону первой четверки. Но разница матчей и в целом нестабильная игра екатеринбуржцев могут помешать дальнейшим планам там закрепиться.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.84, ничья — в 4.40, а победа «Автомобилиста» — в 3.87.

    Провалив по многим параметрам встречу с «Локомотивом», динамовцы увеличили серию домашних поражений до трех матчей. А общие потери очков со второй половины января не могут устраивать команду в контексте борьбы за лидерство.

    Безусловно, в предстоящем матче «Динамо» захочет немного выровнять ситуацию, пытаясь минимизировать количество ошибок у своих ворот. Тем же самым займутся и гости, которые в последнее время крайне редко ассоциируются с высокой результативностью. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.90.

    Прервать серию домашних поражений и вернуться в гонку лидеров Запада — две ключевые задачи, которые команда Кудашова начнет решать в ближайшей игре. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит за 1.84.

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