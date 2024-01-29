В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 29 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спартак»

Турнирное положение: В 57 играх «Спартак» набрал 74 очка, с которыми находится на четвертом месте в Западной конференции. На 2 балла он отстает от третьего «Локомотива» и на 3 — от двух лидеров таблицы.

Последние матчи: Победа над «Витязем» 16 января (2:1) помогла «Спартаку» прервать затяжную серию неудач, которая состояла из шести матчей.

Но за игрой с подмосковным клубом последовали новые потери — команда Алексея Жамнова уступила «Авангарду» (1:3) и «Ак Барсу» (3:4 Б). В двух последних матчах «Спартак» встретился с «Динамо» Москва и оба раза оказался сильнее (6:3, 4:3 Б).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Вратарь Патрик Рыбар, защитник Джоуи Кин, нападающие Егор Филин, Андрей Локтионов, Михаил Мальцев — травмы.

Состояние команды: Прервав серию неудач, «Спартак» планомерно начал выбираться из кризиса. Однако судить об успешности этой задачи все еще преждевременно даже после трех побед в пяти предыдущих встречах.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» провело 55 матчей, в которых заработало 68 очков. В таблице Запада нижегородцы уверенно идут пятыми, опережая ближайшего преследователя — «Северсталь» — на 5 баллов.

Последние матчи: Совсем недавно «Торпедо» добилось двух побед подряд. В январе это был самый продолжительный отрезок, в рамках которого нижегородцы не проигрывали.

В упомянутую серию, если это можно так назвать, вошли матчи с ЦСКА (3:2 ОТ) и «Нефтехимиком» (3:2 ОТ). В пятничной игре команда Игоря Ларионова уступила «Автомобилисту» (1:2 Б).

Не сыграют: Нападающий Василий Атанасов — травма.

Состояние команды: Днями ранее «Торпедо» квалифицировалось в плей-офф, хотя в преддверии начала Кубка его форма, безусловно, будет вызывать беспокойство с учетом отсутствия нормальной реализации на дистанции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается в 2.09, ничья — в 4.40, а победа «Торпедо» — в 3.03.

В двух предыдущих матчах «Спартак» напомнил себя самого образца конца осени, одержав две результативные победы. Однако в предстоящей встрече планка реализации может опуститься.

У «Торпедо» на текущий момент имеются проблемы с заброшенными шайбами , что и станет одной из главных причин относительно низкой результативности на «Мегаспорт Арене». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 1.99.

Два из трех последних матчей «Спартака» закончились ничейным исходом в основное время. То же самое в трех предыдущих встречах пережили торпедовцы. Возможно, их очная игра также не сможет выявить сильнейшего в течение 60 минут. Наш альтернативный прогноз — ничья за 4.30.