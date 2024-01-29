В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 29 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Витязь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В 56 играх «Динамо» Москва набрало 77 очков и поднялось на второе место в таблице Запада, отстав от первого СКА исключительно по дополнительным показателям при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: После довольно неплохой — 5-матчевой — победной серии динамовцы проводят рваный отрезок, чередуя единичные успехи таким же количеством провалов.

Так, в пяти предыдущих матчах команда Алексея Кудашова дважды выиграла и трижды проиграла. Последнюю встречу «Динамо» провело на «Мегаспорт Арене» и в очередной раз не смогло справиться со «Спартаком» (3:4 Б).

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Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.

Состояние команды: Несмотря на провалы, демонстрируемые во второй половине месяца, динамовцы еще на шаг приблизились к вероятному лидерству на Западе, хотя в ближайшее время судьба первого места будет зависеть от конкурентов.

«Витязь»

Турнирное положение: Подмосковный клуб провел 55 матчей, в которых заработал 41 очко. В таблице Западной конференции он опустился на десятое место. От зоны плей-офф его отделяют 14 баллов.

Последние матчи: На прошлой неделе, 18 января, «Витязь» на выезде обыграл «Торпедо» (2:1). На данный момент это последняя победа подмосковного клуба.

В трех следующих встречах команда Дмитрия Рябыкина набрала всего одно очко. Поочередно «Витязь» проиграл «Ладе» (1:2 Б), «Сибири» (1:4) и «Сочи» (2:3).

Не сыграют: Нападающие Скотт Уилсон, Илья Аркалов, Иван Воробьев — травмы.

Состояние команды: Очередной сезон «Витязь» обречен закончить в компании неудачников, хотя перед его началом амбиции подмосковного клуба — на словах уж точно — позволяли думать, что команда будет способна побороться за топ-8.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.43, ничья — в 5.50, а победа «Витязя» — в 6.70.

После успешной серии в первой половине января динамовцы выигрывают через раз, что на фоне упорной борьбы за лидерство на Западе может стать ключевым фактором провала, если такой случится.

Тем не менее подобные матчи команда Алексея Кудашова, безусловно, считает обязательными в плане побед и набора важнейших двух очков .

«Витязь» — немотивированный аутсайдер, которому не за что бороться на «ВТБ Арене». Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва забьет в каждом периоде за 2.53.