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    Столичный клуб не испытает проблем в игре с «Витязем»?

    «Динамо» Москва — «Витязь». Ставка (к. 2.53) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 29 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Витязь»
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    Эрик О'Делл
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 29 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Витязь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: В 56 играх «Динамо» Москва набрало 77 очков и поднялось на второе место в таблице Запада, отстав от первого СКА исключительно по дополнительным показателям при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: После довольно неплохой — 5-матчевой — победной серии динамовцы проводят рваный отрезок, чередуя единичные успехи таким же количеством провалов.

    Так, в пяти предыдущих матчах команда Алексея Кудашова дважды выиграла и трижды проиграла. Последнюю встречу «Динамо» провело на «Мегаспорт Арене» и в очередной раз не смогло справиться со «Спартаком» (3:4 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.

    Состояние команды: Несмотря на провалы, демонстрируемые во второй половине месяца, динамовцы еще на шаг приблизились к вероятному лидерству на Западе, хотя в ближайшее время судьба первого места будет зависеть от конкурентов.

    «Витязь»

    Турнирное положение: Подмосковный клуб провел 55 матчей, в которых заработал 41 очко. В таблице Западной конференции он опустился на десятое место. От зоны плей-офф его отделяют 14 баллов.

    Последние матчи: На прошлой неделе, 18 января, «Витязь» на выезде обыграл «Торпедо» (2:1). На данный момент это последняя победа подмосковного клуба.

    В трех следующих встречах команда Дмитрия Рябыкина набрала всего одно очко. Поочередно «Витязь» проиграл «Ладе» (1:2 Б), «Сибири» (1:4) и «Сочи» (2:3).

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    • Не сыграют: Нападающие Скотт Уилсон, Илья Аркалов, Иван Воробьев — травмы.

    Состояние команды: Очередной сезон «Витязь» обречен закончить в компании неудачников, хотя перед его началом амбиции подмосковного клуба — на словах уж точно — позволяли думать, что команда будет способна побороться за топ-8.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.43, ничья — в 5.50, а победа «Витязя» — в 6.70.

    После успешной серии в первой половине января динамовцы выигрывают через раз, что на фоне упорной борьбы за лидерство на Западе может стать ключевым фактором провала, если такой случится.

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    Тем не менее подобные матчи команда Алексея Кудашова, безусловно, считает обязательными в плане побед и набора важнейших двух очков.

    «Витязь» — немотивированный аутсайдер, которому не за что бороться на «ВТБ Арене». Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва забьет в каждом периоде за 2.53.

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    «Динамо» Москва — «Витязь»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 29.01.2024. Прогнозы на хоккей. Столичный клуб не испытает проблем в игре с «Витязем»?
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