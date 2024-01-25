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    «Динамо» Москва приступит к набору очков после разгрома в дерби

    «Куньлунь» — «Динамо» Москва. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 25 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Динамо» Москва
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    Джордан Уил
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 25 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: «Куньлунь» провел 55 матчей, в которых набрал 40 очков и оказался на десятом месте в таблице Запада. Разрыв между зоной плей-офф составляет 13 баллов, при этом восьмое «Динамо» Минск имеет две игры в запасе.

    Последние матчи: В течение нескольких предыдущих недель «Куньлунь» проиграл очередную партию матчей — в трех подряд встречах он остался без очков и дважды пропустил по 5 голов.

    Негативный ряд команда Виктора Игнатьева прервала 17 января, когда на белорусском катке раздавила минское «Динамо» (5:2). А вот на льду СКА двумя днями позже повторить подобное было невозможно, «Куньлунь» снова проиграл (1:3).

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    Не сыграют: На момент публикации ничего неизвестно о кадровых потерях «Ред Стар».

    Состояние команды: Как и три других неудачника Западной конференции, «Куньлунь» просто доигрывает сезон, завершая значительную часть матчей традиционными поражениями с большим количеством пропущенных шайб.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: По итогам 54 проведенных встреч столичный клуб остался с 74 очками, с которыми занимает вторую строчку в таблице Запада, отставая от первого «Локомотива» на 2 балла. В активе ярославцев 53 сыгранных матча.

    Последние матчи: В первой половине месяца «Динамо» Москва выдало неплохую серию из шести матчей без поражений, в четырех из которых бело-голубые отличились минимум четырьмя заброшенными шайбами.

    Однако в двух встречах из трех последних команда Алексея Кудашова проиграла. В частности, уступила она «Нефтехимику» (1:2), а после крупной победы над минским «Динамо» (4:1) — устроилась на 3:6 от «Спартака».

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    • Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.

    Состояние команды: Недавние ошибки динамовцев немного ослабили их позиции в плане борьбы за корону Запада. Тем не менее в ближайших матчах столичная команда — в нынешних кондициях — безусловно, постарается выровнять ситуацию.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается в 4.97, ничья — в 5.10, а победа «Динамо» Москва — в 1.57.

    Демонстрируя практически безупречную игру, динамовцы дали серьезный сбой во вторничном дерби, потерпев самое крупное в январе поражение.

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    Но в контексте гонки лидеров московская команда сохраняет мотивацию и поэтому продолжит демонстрировать результаты, которых добивалась до недавней встречи со «Спартаком».

    Для команды Алексея Кудашова «Куньлунь» — идеальный вариант, чтобы вернуться в победный ритм. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 1.90.

    Учитывая, что в предыдущих матчах столичный клуб был весьма продуктивен в атаке, в качестве альтернативы можно рассмотреть ставку — «Динамо» Москва забьет в каждом периоде за 2.45.

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    «Куньлунь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Динамо» Москва приступит к набору очков после разгрома в дерби
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