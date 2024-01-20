В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Маллет Арене» 20 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Аризона» — «Нэшвилл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аризона»

«Аризона» не похожа сама на себя в последних поединках, хотя в целом весь сезон у команды Туриньи проходит без серьезных срывов.

За четыре последних матча «койоты» смогли побить только в одной встрече против еле живой «Миннесоты».

С «Калгари» и «Ванкувером» получились довольно боевые встречи. Каждая из них закончилась не в пользу клуба из Аризоны с разницей в одну шайбу.

Все прогнозы на НХЛ

Игра против «Нэшвилла» не ожидается простой, поскольку соперник умеет грамотно разбивать замыслы противника ещё на подходе к средней линии площадки.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» ничего не делает сверхвыдающегося на протяжении сезона. Просто клуб Брюнетта выигрывает больше поединков, чем проигрывает.

Это позволяет «хищникам» тихой сапой двигаться по одной позиции вверх за несколько недель соревновательного процесса.

В последних поединках у «Предаторс» шел хоккей, поэтому победы над такими клубами, как «Даллас» и «Лос-Анджелес» вполне закономерны.

Хочется верить, что в поединке против «Аризоны» клуб из Теннеси покажет хоккей высокого уровня, способный одержать ещё одну победу на непростом выезде.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.67, на ничью — 4.59, на гостей — 2.37.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Нэшвилл» не допустит возможности победить хозяевам игры.

Альтернативный прогноз: Игра может получиться грубой, поскольку стили игры двух команд довольно вязок.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.37.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.67.