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    «Эдмонтон» пойдет на второй десяток побед?

    «Эдмонтон» — «Калгари». Ставка (к. 2.07), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Калгари»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Роджер Плэйс Арене» 17 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Калгари»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 17 Января 2024 года

    «Эдмонтон»

    «Эдмонтон» выдал потрясающий отрезок, который вместил в себя десять матчей без поражений.

    Мало кто мог предположить, что с Ноблохом клуб так преобразится, но сейчас это абсолютно иная команда, нежели на старте сезона.

    Победная серия до сих пор длится, но в предстоящем матче против «Торонто» её продлить её ещё на одну игру будет максимально сложно.

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    Гости явно приедут к принципиальному сопернику за победой, но у «Ойлерз» достаточно ресурсов, чтобы остановить дерзкого противника.

    «Торонто»

    «Торонто» попал в откровенную яму в последних поединках, поскольку три поражения подряд клуб Кифа давно не отхватывал.

    Последний матч был проигран не самому сильному «Детройту», и в действиях «кленовых листьев» не наблюдалось былого задора.

    За три поражения канадская команда пропустила в свои ворота 13 голов, что ни в какие ворота не лезет.

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    С «Эдмонтоном» можно играть на равных, но для этого гостям предстоящего матча нужно забыть про недавние неудачи.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.65, на гостей — 2.77.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Эдмонтон» продолжит парад побед.

    Альтернативный прогноз: Команды не скупятся на голы по сезону.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.07.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.14.

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