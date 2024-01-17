В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Роджер Плэйс Арене» 17 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Калгари»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эдмонтон»

«Эдмонтон» выдал потрясающий отрезок, который вместил в себя десять матчей без поражений.

Мало кто мог предположить, что с Ноблохом клуб так преобразится, но сейчас это абсолютно иная команда, нежели на старте сезона.

Победная серия до сих пор длится, но в предстоящем матче против «Торонто» её продлить её ещё на одну игру будет максимально сложно.

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Гости явно приедут к принципиальному сопернику за победой, но у «Ойлерз» достаточно ресурсов, чтобы остановить дерзкого противника.

«Торонто»

«Торонто» попал в откровенную яму в последних поединках, поскольку три поражения подряд клуб Кифа давно не отхватывал.

Последний матч был проигран не самому сильному «Детройту», и в действиях «кленовых листьев» не наблюдалось былого задора.

За три поражения канадская команда пропустила в свои ворота 13 голов, что ни в какие ворота не лезет.

С «Эдмонтоном» можно играть на равных, но для этого гостям предстоящего матча нужно забыть про недавние неудачи.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.65, на гостей — 2.77.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Эдмонтон» продолжит парад побед.

Альтернативный прогноз: Команды не скупятся на голы по сезону.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.07.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.14.