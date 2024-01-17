«Эдмонтон»
«Эдмонтон» выдал потрясающий отрезок, который вместил в себя десять матчей без поражений.
Мало кто мог предположить, что с Ноблохом клуб так преобразится, но сейчас это абсолютно иная команда, нежели на старте сезона.
Победная серия до сих пор длится, но в предстоящем матче против «Торонто» её продлить её ещё на одну игру будет максимально сложно.
Гости явно приедут к принципиальному сопернику за победой, но у «Ойлерз» достаточно ресурсов, чтобы остановить дерзкого противника.
«Торонто»
«Торонто» попал в откровенную яму в последних поединках, поскольку три поражения подряд клуб Кифа давно не отхватывал.
Последний матч был проигран не самому сильному «Детройту», и в действиях «кленовых листьев» не наблюдалось былого задора.
За три поражения канадская команда пропустила в свои ворота 13 голов, что ни в какие ворота не лезет.
С «Эдмонтоном» можно играть на равных, но для этого гостям предстоящего матча нужно забыть про недавние неудачи.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.65, на гостей — 2.77.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Эдмонтон» продолжит парад побед.
Альтернативный прогноз: Команды не скупятся на голы по сезону.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.07.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.14.