В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Платинум Арене» 12 января. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Амур»

Турнирное положение: В 48 матчах «Амуру» удалось набрать 50 очков, с которыми он занимает девятое место в Восточной конференции, отставая от восьмой «Сибири» на 3 балла с учетом двух игр в запасе.

Последние матчи: В январе хабаровчане добились двух побед в четырех матчах, а в каждой проигранной встрече в их ворота непременно забрасывали по 4 шайбы, что свидетельствует об остающихся актуальными проблемах «Амура» в обороне.

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В двух последних матчах команда Андрея Мартемьянова встретилась со своим главным на данный момент конкурентом — «Сибирью». И если первый матч «Амур» провел образцово (4:0), то во втором получил почти зеркальный ответ (1:4).

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Не сыграют: Защитники Кэмерон Ли, Яков Рылов, нападающие Александр Хохлачев, Петр Хохряков — травмы.

Состояние команды: В нужный момент «Амуру» удалось включиться в гонку за плей-офф, в рамках которой он противостоит и «Сибири», и «Нефтехимику», сохраняя при этом неплохие шансы на кубковую квалификацию с учетом проблем прямых конкурентов.

«Авангард»

Турнирное положение: За «Авангардом» все еще прочно закреплена вторая позиция в таблице Восточной конференции. В 48 матчах он набрал 70 очков и опередил на 4 балла «Салават Юлаев» при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: В дебютном матче 2024 года «Авангард» как раз сыграл с «Салаватом» на своем льду, где остался в итоге без набранных очков (2:4).

Но после встречи с уфимцами команда Михаила Кравеца взялась за ум и выдала ряд неплохих матчей, добившись трех побед. Поочередно омичи обыграли «Ладу» (5:3) и «Адмирал» — дважды (2:1 ОТ, 2:1).

Не сыграют: На данный момент информации о травмированных нет.

Состояние команды: «Авангард» продолжает погоню за «Металлургом» Мг в соперничестве лидеров Восточной конференции. И если неделями ранее омичи играли рваными отрезками, то сейчас им удалось обрести минимальную стабильность, поставив победы на небольшой серийный поток.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается в 2.99, ничья — в 4.05, а победа «Авангарда» — в 2.22.

На данном этапе своей борьбы за место в плей-офф «Амур» регулярно сталкивается с проблемой, основой которой является невозможность добиваться нужных результатов на длительном отрезке.

Тем не менее хабаровчане по-прежнему в гонке, что по умолчанию делает выезд «Авангарда» на «Платинум Арену» более сложным на фоне сохраняющейся турнирной мотивации дальневосточного клуба.

Решая разной категории задачи, соперники проведут хороший в плане результативности матч. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.81.

Несмотря на решимость «Амура», «Авангард» остается очевидным фаворитом, который подходит к пятничной игре с серией из трех побед и желанием дополнить ее еще одной встречей. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит за 2.22.