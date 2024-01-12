«Амур»
Турнирное положение: В 48 матчах «Амуру» удалось набрать 50 очков, с которыми он занимает девятое место в Восточной конференции, отставая от восьмой «Сибири» на 3 балла с учетом двух игр в запасе.
Последние матчи: В январе хабаровчане добились двух побед в четырех матчах, а в каждой проигранной встрече в их ворота непременно забрасывали по 4 шайбы, что свидетельствует об остающихся актуальными проблемах «Амура» в обороне.
Коэффициенты матча Амур — Авангард
В двух последних матчах команда Андрея Мартемьянова встретилась со своим главным на данный момент конкурентом — «Сибирью». И если первый матч «Амур» провел образцово (4:0), то во втором получил почти зеркальный ответ (1:4).
Не сыграют: Защитники Кэмерон Ли, Яков Рылов, нападающие Александр Хохлачев, Петр Хохряков — травмы.
Состояние команды: В нужный момент «Амуру» удалось включиться в гонку за плей-офф, в рамках которой он противостоит и «Сибири», и «Нефтехимику», сохраняя при этом неплохие шансы на кубковую квалификацию с учетом проблем прямых конкурентов.
«Авангард»
Турнирное положение: За «Авангардом» все еще прочно закреплена вторая позиция в таблице Восточной конференции. В 48 матчах он набрал 70 очков и опередил на 4 балла «Салават Юлаев» при равенстве проведенных встреч.
Последние матчи: В дебютном матче 2024 года «Авангард» как раз сыграл с «Салаватом» на своем льду, где остался в итоге без набранных очков (2:4).
Но после встречи с уфимцами команда Михаила Кравеца взялась за ум и выдала ряд неплохих матчей, добившись трех побед. Поочередно омичи обыграли «Ладу» (5:3) и «Адмирал» — дважды (2:1 ОТ, 2:1).
Не сыграют: На данный момент информации о травмированных нет.
Состояние команды: «Авангард» продолжает погоню за «Металлургом» Мг в соперничестве лидеров Восточной конференции. И если неделями ранее омичи играли рваными отрезками, то сейчас им удалось обрести минимальную стабильность, поставив победы на небольшой серийный поток.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается в 2.99, ничья — в 4.05, а победа «Авангарда» — в 2.22.
На данном этапе своей борьбы за место в плей-офф «Амур» регулярно сталкивается с проблемой, основой которой является невозможность добиваться нужных результатов на длительном отрезке.
Тем не менее хабаровчане по-прежнему в гонке, что по умолчанию делает выезд «Авангарда» на «Платинум Арену» более сложным на фоне сохраняющейся турнирной мотивации дальневосточного клуба.
Несмотря на решимость «Амура», «Авангард» остается очевидным фаворитом, который подходит к пятничной игре с серией из трех побед и желанием дополнить ее еще одной встречей. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит за 2.22.