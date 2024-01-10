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    В Балашихе СКА рассчитывает на уверенную победу

    «Витязь» — СКА. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — СКА
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    Алекс Гальченюк
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать СКА. Игра пройдет на арене «Балашиха» 10 января. Начало встречи — в 19:00 мск. «Витязь» — СКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Витязь»

    Турнирное положение: На дне таблицы Западной конференции нет существенных изменений: три главных аутсайдера смещают друг друга с последних позиций без шансов продвинуться ближе к зоне плей-офф. Сейчас «Витязь» занимает девятое место с 36 очками после 48 матчей.

    Последние матчи: Последнюю в чемпионате победу команда Дмитрия Рябыкина оформила в конце прошлого месяца — на своем катке она переиграла «Спартак» в матче, где преобладали высокие скорости и интенсивная атака (5:4 ОТ).

    Но за ярким событием 30 декабря посоветовали январские неудачи. В частности, «Витязь» проиграл трижды кряду, пропустив по 4+ шайбы. Его соперниками были СКА (1:6), «Северсталь» (3:4) и «Нефтехимик» (2:4).

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    Не сыграют: Нападающий Скотт Уилсон — травма.

    Состояние команды: В течение нескольких предыдущих недель «Витязь» провалил более десятка матчей. Его текущая форма позволяет лишь бороться с «Сочи» и «Куньлунем» за право считаться меньшим неудачником Западной конференции.

    СКА

    Турнирное положение: В нынешнем положении СКА ничего кардинально не меняется: в таблице Западной конференции он по-прежнему занимает четвертое место, отдалившись на 5 баллов от пятого «Торпедо», но отставая при этом на 2 очка от «Динамо» Москва.

    Последние матчи: Неделями ранее СКА выдал 4-матчевую победную серию, которая завершилась 3 января в «Ледовом», где санкт-петербуржцы разорвали «Витязь» (6:1).

    После матча с подмосковным клубом СКА ждали более серьезные вызовы — две игры с лидерами конференций. Однако ни с «Локомотивом» (1:2), ни с «Металлургом» Мг (1:2 ОТ) команде Романа Ротенберга справиться не удалось.

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    • Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающий Владимир Алистров — травмы.

    Состояние команды: В нынешней форме СКА готов к борьбе за лидерские позиции, но проблема санкт-петербуржцев заключается в том, что его прямые конкуренты сейчас так же хороши, в то время как сами они могут провалить любой турнирно значимый матч.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается в 4.50, ничья — 4.60, а победа СКА — в 1.67.

    Перед выездом в Балашиху СКА был сломлен лидерами двух конференций, но в дебютной встрече 2024 года он одержал разгромную победу, а его соперником тогда оказался «Витязь».

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    Команда Дмитрия Рябыкина потерпела 10 поражений в 12 последних матчах. В такой форме она едва ли готова оказать сопротивление мотивированному СКА, который умело разбирается с аутсайдерами.

    В прошлом очном матче санкт-петербуржцы выиграли с разницей в 5 голов, что на текущий момент они вполне могут повторить еще в одной встрече. Наши прогноз и ставка — СКА победит с форой -1.5 за 2.00.

    Более того, трудно представить, чтобы в матче данной категории у гостей возникли существенные проблемы, с которыми они бы не справились. Наш альтернативный прогноз — СКА не проиграет ни одного периода за 2.00.

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    «Витязь» — СКА: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на хоккей. В Балашихе СКА рассчитывает на уверенную победу
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