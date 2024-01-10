В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 10 января. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Адмирал»

Турнирное положение: В 47 играх «Адмиралу» достались всего 39 очков, с которыми он находится на 12-м месте в Восточной конференции без надежды на борьбу за топ-8.

Последние матчи: К очередной тяжелой встрече «Адмирал» готовится в понуром настроении, причиной которого стала актуальная — 5-матчевая — серия поражений.

Трижды за этот провальный период команда Леонида Тамбиева покидала площадку без очков и с 4+ пропущенными шайбами. Так, в данную серию вошли матчи с «Нефтехимиком» (3:4, 2:5), «Сибирью» (1:4), «Ак Барсом» (1:2 ОТ) и «Авангардом» (1:2 ОТ).

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Не сыграют: Нападающий Павел Махановский — травма.

Состояние команды: На текущий момент «Адмирал» остается статистически худшим клубом всего чемпионата по заброшенным шайбам — 97, а от зоны плей-офф его отделяют 12 очков, не оставляя реальных шансов на чудо в концовке регулярки.

«Авангард»

Турнирное положение: По итогам 47 матчей «Авангард», с 65 очками в активе, вернул утраченное днями ранее второе место в Восточной конференции, сократив дистанцию между первой «Магниткой» до 3 баллов.

Последние матчи: В нынешних кондициях «Авангард» в значительной степени отдалился от понятия «стабильность». Сейчас он в основном выдает одну победу, за которой непременно следует поражение.

Однако совсем недавно команда Михаила Кравеца, кажется, сбила данный ритм, выиграв дважды кряду. Сперва на своем катке она уверенно разобралась с «Ладой» (5:3), а в понедельник выцарапала победу на «Фетисов-Арене», добив «Адмирал» в овертайме (2:1 ОТ).

Не сыграют: На данный момент у «Авангарда» нет кадровых потерь.

Состояние команды: Несмотря на рваные отрезки, «Авангарду» удается выдерживать темп в гонке лидеров, а два матча в запасе на фоне «Металлурга» Мг дают омичам надежду на то, что рано или поздно им удастся возглавить Восток.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается в 3.28, ничья — в 4.15, а победа «Авангарда» — в 2.07.

«Авангард», несмотря на определенные трудности, не оставляет попыток сравняться с лидером Востока — «Магниткой» — по набранным очкам, поэтому встречи данной категории он рассматривает в контексте обязательных двух баллов.

«Адмирал» прекрасно это понимает, и, как и в прошлой встрече, будет стараться всячески мешать омичам добиться личных целей. Безусловно, Леонид Тамбиев предпочтет оборонительный стиль для своей команды .

В двух предыдущих встречах с топ-соперниками «Адмирал» не пропустил больше одной шайбы в основе время. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.00.

Несмотря на то что омичам явно придется помучиться со вскрытием ворот «Адмирала», какие-то серьезные проблемы по ходу матча у них вряд ли возникнут. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» не проиграет ни одного периода за 2.35.