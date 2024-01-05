В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 5 января. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Салават Юлаев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сибирь»

Турнирное положение: «Сибирь» продолжает упорную борьбу за право остаться в зоне плей-офф. На текущий момент она занимает восьмое место в Восточной конференции с 50 очками по итогам 47 сыгранных матчей.

Последние матчи: С ушедшим годом «Сибирь» попрощалась двумя поражениями, которые накрыли ее дома после победы над «Ак Барсом» 23 декабря (4:2). За упомянутой встречей с казанцами последовали неудачные матчи с «Авангардом» (2:3 ОТ) и «Трактором» (0:3).

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В рамках первой игры 2024-го команда Сергея Кривокрасова дома принимала «Адмирал», который подходил к этому матчу в ужасной форме. Аутсайдера на своем катке «Сибирь» жалеть не стала (4:1).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: На момент публикации о кадровых потерях «Сибири» информации нет.

Состояние команды: На данном этапе чемпионата перед «Сибирью» стоит всего одна задача, которая касается кубковой квалификации. Однако откровенно слабая форма мешает ее продвижению и дает дополнительные шансы «Амуру» — главному прямому конкуренту новосибирцев.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 45 матчах «Салавату Юлаеву» удалось набрать 59 очков, благодаря которым он надежнее закрепился на третьем месте в Восточной конференции. На 2 балла он оторвался от нескольких преследователей и сократил разрыв между вторым «Авангардом».

Последние матчи: На данный момент «Салават Юлаев» далек от понятия стабильности. Команда чередует успехи с непременными провалами, а две недавние победы подряд оказались пределом уфимцев в контексте продолжительных серий.

В конце декабря команда Виктора Козлова разделалась с ЦСКА (4:3 ОТ) и «Сочи» (6:4), но проиграла «Ак Барсу» (2:3). В дебютной январской встрече «Салават» одержал верх над «Авангардом» — прямым конкурентом в первой тройке (4:2).

Не сыграют: В Новосибирск «Салават Юлаев» летит в полном составе.

Состояние команды: В нынешних кондициях уфимцы способны опечалить любого представителя элиты КХЛ, благодаря чему они продолжают борьбу за право остаться в первой тройке и, возможно, сместить «Авангард», к которому накопилось немало вопросов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается в 2.70, ничья — в 3.95, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.40.

В преддверии матча с одним из сильнейших клубов Востока «Сибирь» размялась на «Адмирале». «Салават» в это время добился непростой победы над «Авангардом».

До встречи друг с другом соперники выдали результативные игры, и, очевидно, что в нынешней форме они готовы к атакующему хоккею в очном противостоянии.

Минимум 5 голов было забито в четырех последних встречах уфимцев . Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.90.

Говоря об исходе встречи, в гостей, конечно, верится больше, если учесть их стабильность вдолгую и общую разницу в классе на текущий момент. Наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» победит в матче за 1.80.