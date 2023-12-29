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    Дома «Адмирал» проедется по кризисному сопернику

    «Адмирал» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.40) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Нефтехимик»
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    Либор Шулак
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 29 декабря. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Нефтехимик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 29 Декабря 2023 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: По итогам 42 матчей «Адмирал», с 37 очками в активе, занимает 11-е место в Восточной конференции. На 2 балла он отстает от будущего соперника, имея две встречи в запасе.

    Последние матчи: После паузы в чемпионате «Адмирал» вышел на каток четырежды. Победные и провальные игры он поделил пополам. Единственная домашняя встреча состоялась 20 декабря. В тот день хозяева «Фетисов Арены» не справились с «Амуром» (1:2 ОТ).

    Коэффициенты матча Адмирал — Нефтехимик

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    За проигранным дальневосточным дерби последовала сенсация в виде гостевой победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б), после которой команда Леонида Тамбиева уступила «Северстали» (1:3) и обыграла «Сочи» (5:3).

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    Не сыграют: Нападающий Павел Махановский — травма.

    Состояние команды: Сейчас «Адмирал» демонстрирует неплохие по своим возможностям результаты, обыгрывая равных по силе соперников или даря сенсации в виде побед над фаворитами. Однако ранее было упущено слишком многое, чтобы говорить о возможной борьбе за топ-8.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: В 44 играх «Нефтехимику» удалось заработать 39 очков, с которыми он по-прежнему томится на десятой строчке в Восточной конференции. От первой восьмерки клуб из Нижнекамска успел отдалиться на 9 баллов.

    Последние матчи: На перерыв в чемпионате «Нефтехимик» уходил с серией поражений, которая разрослась до восьми матчей подряд. Но вернуться на лед после отдыха ему удалось почти идеально: дома был обыгран «Барыс» (3:2).

    После битвы аутсайдеров команда Олега Леонтьева снова проигрывает всем подряд. Так, поочередно «Нефтехимик» уступил московскому «Динамо» (2:3 ОТ) и «Амуру» дважды (1:4, 2,4).

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    • Не сыграют: Вратарь Эмиль Гарипов, защитник Илья Хохлов, нападающий Наиль Якупов.

    Состояние команды: Ранее у «Нефтехимика» был период мощного игрового подъема, благодаря чему команда имела успехи в борьбе за топ-8, однако текущий затяжной кризис шаг за шагом лишает нижнекамцев надежд на возвращение в плей-офф гонку.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается в 2.40, ничья — в 4.05, а победа «Нефтехимика» — в 2.70.

    К встрече во Владивостоке «Нефтехимик» подходит в катастрофически ужасных кондициях: команда потерпела 10 поражений в 11 последних матчах, чаще пропуская по 3 шайбы и более.

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    Учитывая тотальный разлад в игре, шансы «Адмирала» в домашней встрече стремительно растут. Команда Тамбиева показывает неплохие результаты в матчах с соперниками своей категории. И сейчас она имеет все шансы набрать 2 очка.

    В турнирном плане победа дальневосточного клуба ни на что не повлияет, но на данный момент он по многим компонентам превосходит «Нефтехимик». Наши прогноз и ставка — «Адмирал» победит за 2.40.

    В прошлом матче команда Тамбиева отгрузила 5 голов «Сочи». В качестве альтернативы рекомендуем ставку — индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2.5 за 2.13.

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    «Адмирал» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на хоккей. Дома «Адмирал» проедется по кризисному сопернику
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