В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с Канадой. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 26 декабря. Начало запланировано на 16:30 мск. Финляндия — Канада: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Финляндия

Турнирное положение: На групповом этапе прошлого молодежного чемпионата мира Финляндия набрала 7 очков и заняла второе место, а в плей-офф вылетела в первом же раунде: на стадии четвертьфинала случилось поражение от Швеции (2:3).

Последние матчи: В преддверии нового турнира Финляндия провела две контрольные встречи против европейских середняков, над которыми одержала крупные победы. Так, финны разгромили Словакию (5:1), а затем не пожалели и Чехию (4:1).

Коэффициенты матча Финляндия U20 — Канада U20 1X2Новым игрокам 3.404.601.85Бонус$9500

Все прогнозы на хоккей

Не сыграют: К старту МЧМ-2024 сборная подходит без кадровых потерь.

Состояние команды: Тренером Финляндии на первенстве будет Лаури Миккола, который собрал средний по силе состав, превосходящий большинство европейских конкурентов, но без «вау-эффекта» на фоне североамериканских юных звезд.

Канада

Турнирное положение: На очередной молодежный чемпионат мира Канада едет в качестве действующего победителя. На прошлом турнире она добилась трех побед в группе, а в плей-офф поочередно разобралась со Словакией (4:3 ОТ), США (6:2) и Чехией (3:2 ОТ).

Последние матчи: В текущем месяце Канада провела три матча. На фоне аутсайдеров она смотрелась максимально уверенно, а вот в игре с США имела проблемы. Так, «кленовые» разгромили Данию (8:0) и Швейцарию (6:3), а затем устроили результативный матч со Штатами, которым проиграли в овертайме (5:6 ОТ).

Не сыграют: К первой игре канадцы готовятся с полноценным составом.

Состояние команды: К очередному мировому золоту канадских проспектов поведет тренер Алан Летанг. Возможно, нынешняя Канада — без Коннора Бедарда и Мэйсона Мактавиша — не такая яркая в плане имен, но выход в седьмой финал за восемь лет является первостепенной задачей для одного из двух ярко выраженных фаворитов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается в 3.28, ничья — в 4.25, а победа Канады — в 1.87.

В данной группе финны, пожалуй, являются самым серьезным вызовом для канадских талантов . Тем не менее уверенный старт — это то, на что североамериканская команда явно будет рассчитывать.

Возможно, на нынешний турнир Канада везет не такой яркий набор талантов, но это не делает ее менее слабой на фоне остальных команд группы, включая Финляндию.

Свой путь к очередному финалу — что для команды Алана Летанга является обязательным условием — канадцы начнут прокладывать без промедлений. Наши прогноз и ставка — Канада победит за 1.87.

Со свежими силами и грандиозными планами команды не станут осторожничать, поэтому с первых минут есть шанс увидеть яркий и результативный хоккей. Наш альтернативный прогноз — тотал первого периода больше 1.5 за 1.84.