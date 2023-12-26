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    Канада разберется с Финляндией в дебютном матче МЧМ

    Финляндия — Канада. Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2023 года

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    Мэттью Пойтрас
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с Канадой. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 26 декабря. Начало запланировано на 16:30 мск. Финляндия — Канада: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. МЧМ-2024. Группа A 26 Декабря 2023 года
    Финляндия U20
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    Финляндия

    Турнирное положение: На групповом этапе прошлого молодежного чемпионата мира Финляндия набрала 7 очков и заняла второе место, а в плей-офф вылетела в первом же раунде: на стадии четвертьфинала случилось поражение от Швеции (2:3).

    Последние матчи: В преддверии нового турнира Финляндия провела две контрольные встречи против европейских середняков, над которыми одержала крупные победы. Так, финны разгромили Словакию (5:1), а затем не пожалели и Чехию (4:1).

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    Все прогнозы на хоккей

    Не сыграют: К старту МЧМ-2024 сборная подходит без кадровых потерь.

    Состояние команды: Тренером Финляндии на первенстве будет Лаури Миккола, который собрал средний по силе состав, превосходящий большинство европейских конкурентов, но без «вау-эффекта» на фоне североамериканских юных звезд.

    Канада

    Турнирное положение: На очередной молодежный чемпионат мира Канада едет в качестве действующего победителя. На прошлом турнире она добилась трех побед в группе, а в плей-офф поочередно разобралась со Словакией (4:3 ОТ), США (6:2) и Чехией (3:2 ОТ).

    Последние матчи: В текущем месяце Канада провела три матча. На фоне аутсайдеров она смотрелась максимально уверенно, а вот в игре с США имела проблемы. Так, «кленовые» разгромили Данию (8:0) и Швейцарию (6:3), а затем устроили результативный матч со Штатами, которым проиграли в овертайме (5:6 ОТ).

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    • Не сыграют: К первой игре канадцы готовятся с полноценным составом.

    Состояние команды: К очередному мировому золоту канадских проспектов поведет тренер Алан Летанг. Возможно, нынешняя Канада — без Коннора Бедарда и Мэйсона Мактавиша — не такая яркая в плане имен, но выход в седьмой финал за восемь лет является первостепенной задачей для одного из двух ярко выраженных фаворитов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается в 3.28, ничья — в 4.25, а победа Канады — в 1.87.

    В данной группе финны, пожалуй, являются самым серьезным вызовом для канадских талантов. Тем не менее уверенный старт — это то, на что североамериканская команда явно будет рассчитывать.

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    Возможно, на нынешний турнир Канада везет не такой яркий набор талантов, но это не делает ее менее слабой на фоне остальных команд группы, включая Финляндию.

    Свой путь к очередному финалу — что для команды Алана Летанга является обязательным условием — канадцы начнут прокладывать без промедлений. Наши прогноз и ставка — Канада победит за 1.87.

    Со свежими силами и грандиозными планами команды не станут осторожничать, поэтому с первых минут есть шанс увидеть яркий и результативный хоккей. Наш альтернативный прогноз — тотал первого периода больше 1.5 за 1.84.

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    Финляндия — Канада: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на хоккей. Канада разберется с Финляндией в дебютном матче МЧМ
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