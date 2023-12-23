В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 23 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Виннипег» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Виннипег»

Турнирное положение: В 31 встрече «Виннипег» набрал 41 очко и сумел подняться на третье место в Западной конференции. На данный момент он на один балл обошел трех преследователей, а дистанция между «Далласом» сократилась до 5 очков при 2 матчах «Джетс» в запасе.

Последние матчи: В первой половине месяца канадцы из Манитобы выдали четыре подряд победы, которыми перекрыли 3-матчевую серию поражений.

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Если же говорить о более актуальном отрезке, то команда Рика Боунесса — с 14 по 21 декабря — оформила три крупных победы из четырех возможных. В частности, она разгромила «Лос-Анджелес» (5:2) и «Колорадо» (6:2). А после поражения от «Монреаля» (2:3 ОТ) успела прикончить «Детройт» (5:2).

Не сыграют: Нападающие Кайл Коннор и Расмус Купари — травмы.

Состояние команды: На данном этапе чемпионата «Джетс», безусловно, подобрались к своему прайму, о чем свидетельствуют не только последние результаты, но и появившаяся перспектива побороться за лидерство на Западе с «Ванкувером» и «Вегасом».

«Бостон»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции с 44 очками. От преследователей он ушел в отрыв на 5 баллов, а от первых «Рейнджерс» отстал на одно очко.

Последние матчи: В шести предыдущих встречах «Брюинз» потерпели четыре поражения. При этом в трех проигранных матчах по умолчанию мощная команда Джима Монтгомери ограничивалась одной заброшенной шайбой.

В конце прошлой недели «Бостон» провалил важнейший в турнирном смысле матч с «Рейнджерс» (1:2 ОТ), а в ночь на среду уступил «Миннесоте» (3:4 ОТ). Обе встречи прошли в «ТД Гарден».

Не сыграют: Защитник Дерек Форборт — травма.

Состояние команды: Текущие результаты «Бостона» значительно отличаются от тех, что массачусетский гранд демонстрировал ранее или в прошлом сезоне. Несмотря на это, ошибки прямых конкурентов удерживают его в верхней половине таблицы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается в 2.86 ничья — в 4.52, а победа «Бостона» — в 2.25.

В гости к «Виннипегу» едет один из тяжелейших соперников, но при этом форма этого соперника вызывает вопросы.

На данном этапе регулярки бостонцы терпят поражения, демонстрируя слабую реализацию , что не может не радовать «Джетс», которые к домашней игре подходят на фоне трех крупных побед в четырех последних матчах.

Решительность и общие кондиции помогут канадцам продержаться три периода на равных с проблемным «Бостоном». Наши прогноз и ставка — «Виннипег» победит с форой 0 за 2.21.

Учитывая отсутствие нормальной результативности у «Брюинз», общий тотал предстоящей игры едва ли подберется к высоким цифрам клубов Западной части лиги. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5.5 за 2.14.