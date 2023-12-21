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    НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Айлендерс», Овечкин продлил антирекордную безголевую серию

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 декабря

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс Виннипег Джетс Детройт Ред Уингз Сиэтл Кракен Лос-Анджелес Кингз
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    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с решающим голом в овертайме. В его активе 18 (5+13) очков в 29 матчах сезона.

    При этом капитан «Кэпиталз» обновил антирекордную безголевую серию до 14 матчей.

    Еще один российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов остался без результативных действий в четвертом матче подряд.

    Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 из 36 бросков и был признан третьей звездой матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Лапьер — 2 (Протас), 9:56 — 1:0. Фэшинг — 2 (Клаттербак), 21:03 — 1:1. Эдмундсон — 1 (Манта, Лапьер), 33:12 — 2:1. Ли — 9, 52:02 — 2:2. Строум — 13 (бол., Овечкин, Карлсон), 61:41 — 3:2Вратари: Кемпер — ВарламовШтраф: 6 — 6Броски: 36 (14+12+8+2) — 32 (7+9+16+0)

    «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ

    «Виннипег» — «Детройт» — 5:2

    «Виннипег» выиграл три из четырех последний матчей. «Детройт» потерпел четвертое поражение подряд.

    Одним из лучших в этом матче был нападающий «Виннипега» Габриэль Виларди, набравший 3 (1+2) очка. Канадец продлил голевую серию до четырех матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Детройт» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
    Голы: Пионк — 2 (Юнссон Фьелльбю, Густафссон), 15:38 — 1:0. Мяяття — 1 (Кейн, Копп), 21:44 — 1:1. Элерс — 11 (Виларди, Демело), 27:41 — 2:1. Юнссон Фьелльбю — 1 (Самберг), 30:50 — 3:1. Виларди — 6 (Перфетти, Моррисси), 36:10 — 4:1. Кейн — 2 (Ларкин, Зайдер), 48:41 — 4:2. Шайфли — 12 (Виларди, Элерс), 55:12 — 5:2Вратари: Броссуа — РаймерШтраф: 4 — 0Броски: 41 (12+18+11) — 28 (9+7+12)

    «Виннипег» — «Детройт» — 5:2

    «Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 1:2

    Лучшим в этом матче был вратарь «Сиэтла» Джоуи Даккор, отразивший 43 броска из 44.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Танев — 3, 25:19 — 0:1. Эберле — 4 (Бенайерс, Борген), 46:27 — 0:2. Лизотт — 5 (мен.), 48:00 — 1:2Вратари: Тэлбот (57:08) — ДаккордШтраф: 6 — 8Броски: 44 (20+16+8) — 30 (8+16+6)

    «Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 1:2
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