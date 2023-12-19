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    «Авангард» добьется пятой победы подряд?

    «Авангард» — «Ак Барс». Ставка и прогноз (к. 2.12) на хоккейный матч КХЛ 19 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Ак Барс»
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    «Авангард» в игре с «Барысом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 19 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 19 Декабря 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Авангард»

    Перед самой паузой «Авангарду» удалось сравняться по очкам с его прямым конкурентом — «Металлургом» Мг — в затянувшемся споре за первую позицию в Восточной конференции.

    На данный момент оба клуба набрали по 55 баллов, но омичи занимают второе место из-за худших дополнительных показателей. При этом на фоне «Магнитки» «Авангард» имеет три встречи в запасе.

    Коэффициенты матча Авангард — Ак Барс

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    Последнее поражение «Авангарда» датировано 23 ноября. В тот день он на катке «Салавата Юлаева» пропустил три шайбы и в целом показал слабую игру (1:3), из-за чего был прерван безумный цикл, состоявший из десяти побед подряд.

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    Однако заострять внимание на неудаче команда Михаила Кравеца не стала и начала формировать новую серию, в которую уже вошли четыре встречи. Так, «Авангард» поочередно разобрался с «Витязем» (4:1), «Нефтехимиком» (4:3 Б), «Амуром» (2:1) и «Барысом» (5:1).

    «Ак Барс»

    В течение долгого времени «Ак Барс» был железным представителем топ-3 с расчетом на продвижение и лидерство в конференции. Однако фирменный спад и более успешная игра конкурентов помешали планам одного из номинально сильнейших клубов Востока.

    В 40 играх «Ак Барс» набрал 48 очков, с которыми опустился на пятую строчку в Восточной конференции. На 2 балла казанцы отстают от первой тройки и на 2 очка опережают «Трактор» и «Автомобилист».

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    • Незадолго до перерыва в КХЛ команда Зинэтулы Билялетдинова добилась четырех побед подряд. Данная серия стала одной из самых продолжительных для казанцев в текущем сезоне.

    В рамках беспроигрышной партии «Ак Барс» одержал верх над «Витязем» (3:2), «Ладой» (2:0), «Автомобилистом» (3:2) и «Нефтехимиком» (4:0). Однако уйти на паузу «чисто» казанцы не сумели: в двух матчах они уступили «Северстали» (1:3) и «Локомотиву» (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 2.17, на ничью — 3.85, а на победу «Ак Барса» — 2.99.

    На перерыв «Авангард» уходил в превосходной форме, чего нельзя сказать о казанском клубе. Безусловно, омичи, ведущие с «Металлургом» Мг борьбу за лидерство, постараются дома войти в тот же ритм.

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    «Ак Барс» на фоне нынешнего «Авангарда» не производит впечатления команды, готовой на данном этапе к серьезным вызовам, да еще и на выезде.

    В трех встречах из последних четырех команда Михаила Кравеца не пропускала больше шайбы. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.12.

    В стольких же встречах омичи выиграли в основное время. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит за 2.19.

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    «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» добьется пятой победы подряд?
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