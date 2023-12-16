В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 16 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Анахайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рейнджерс»

Со своим текущим составом «Рейнджерс» остаются перспективной командой, которая вот-вот должна зажечь в Кубке Стэнли. Однако ранее ей все время что-то или кто-то мешал. Вероятно, в нынешнем сезоне ньюйоркцы намерены это исправить.

В 27 играх клуб, базирующийся на Манхэттене, набрал 39 очков и опустился на второе место в Восточной конференции, отстав на один балл от первого «Бостона» при равном количестве проведенных встреч.

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Пропустить вперед «Брюинз» команде Питера Лавиолетта пришлось из-за ряда провальных матчей, которые накрыли ее в период с 6 по 13 декабря. В трех встречах из четырех ньюйоркцы проиграли по-крупному, с разницей в 4 шайбы.

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Так, без очков «Рейнджерс» остались в матчах с «Оттавой» (2:6), «Вашингтоном» (0:4) и «Торонто» (3:7). Единственную в этом цикле победу Панарину и компании удалось оформить 11-го декабря: в родном «Сквер Гарден» команда Лавиолетта разгромила «Лос-Анджелес» (4:1).

«Анахайм»

«Анахайм» — один из двух представителей штата Калифорния («Лос-Анджелес» не в счет), который обречен томиться на дне турнирной таблицы Запада, раздавая очки всем тем, кому они необходимы в контексте борьбы за плей-офф.

По итогам 28 матчей «Анахайм» опустился на 15-е место в таблице Западной конференции с 20 очками. На один балл он обогнал последний «Чикаго» и на одно очко отстал от соседа по штату — «Сан-Хосе».

Совсем недавно — с 16 ноября по 1 декабря — команду Грега Кронина преследовала и не отпускала 8-матчевая серия поражений, которая была прервана лишь 3-го числа этого месяца, когда «Дакс» на своем катке сенсационно обыграли «Колорадо» (4:3 Б).

Однако успех «Анахайма» оказался мимолетным, в четырех следующих встречах он снова остался без набранных очков. Поочередно «Дакс» проиграли «Колорадо» (2:3), «Чикаго» (0:1), «Виннипегу» (2:4) и «Айлендерс» (3:4).

Прогноз и ставка

На победу «Рейнджерс» букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 5.47, а на победу «Анахайма» — 5.05.

Три матча «Рейнджерс» из четырех предыдущих закончились не только катастрофой в плане набора очков, но и тотальным разладом в обороне. Безусловно, для нынешней команды Лавиолетта эта серия стала аномальной.

Однако в ближайшие дни «Рейнджерс» получат возможность хотя бы на время оторваться от этих проблем. И поможет им в этом домашняя встреча с одним из слабейших клубов лиги, в которой ньюйоркцы обязаны набирать 2 очка без вопросов и в любых кондициях.

На домашнем льду команда Лавиолетта захочет вернуть утраченный днями ранее запал и выдать очередной высококлассный матч. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграют ни одного периода за 1.90.

В последних матчах против других клубов из Калифорнии «Рейнджерс» забрасывали от четырех шайб и более. Вероятно, такой же «радушный» прием они готовят и для «Анахайма». Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6 за 1.84.